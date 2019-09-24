Литву посетят два китайских парламентария и обсудят экономические отношения 🔊 Воспроизвести



Во вторник вечером делегация из двух китайских парламентариев прибудет в Литву для обсуждения экономических отношений.



Сюй Шаоши, председатель комитета по финансовым и экономическим вопросам Национального народного конгресса Китая, и Ван Хуэйчжун, член Комитета по делам проживающих за рубежом китайцев, пробудут в Литве до пятницы.



Политики встретятся с Группой межпарламентских связей Сейма с Китаем, вице-спикером Сейма Гяедиминасом Киркиласом и вице-министром иностранных дел Нярюсом Германасом.



"Они гости, они будут поднимать вопросы. Но я думаю, что мы будем в основном говорить о финансовых вопросах", - сказал BNS председатель группы по межпарламентским связям либерал Кястутис Главяцкас.



"В Азии назревает серьёзный кризис, и меня интересуют такие вещи, как Южная Корея, Китай, Япония. Эти волнения из-за торговли не обойдут и Литву", - сказал он. Во вторник вечером делегация из двух китайских парламентариев прибудет в Литву для обсуждения экономических отношений.Сюй Шаоши, председатель комитета по финансовым и экономическим вопросам Национального народного конгресса Китая, и Ван Хуэйчжун, член Комитета по делам проживающих за рубежом китайцев, пробудут в Литве до пятницы.Политики встретятся с Группой межпарламентских связей Сейма с Китаем, вице-спикером Сейма Гяедиминасом Киркиласом и вице-министром иностранных дел Нярюсом Германасом."Они гости, они будут поднимать вопросы. Но я думаю, что мы будем в основном говорить о финансовых вопросах", - сказал BNS председатель группы по межпарламентским связям либерал Кястутис Главяцкас."В Азии назревает серьёзный кризис, и меня интересуют такие вещи, как Южная Корея, Китай, Япония. Эти волнения из-за торговли не обойдут и Литву", - сказал он. "Социал-трудовик" Г.Киркилас заявил, что с китайскими парламентариями обсудит вопросы экспорта литовской сельскохозяйственной продукции в их страну и об инвестициях Китая в Литве.



Китайский парламент, контролируемый Коммунистической партией, безоговорочно одобряет решения правительства страны.



Экономические связи Литвы с Китаем довольно ограничены, правительство осторожно оценивает идеи о возможных китайских инвестициях в стратегические объекты, такие как Клайпедский порт и Литовские железные дороги, опасаясь, что это может привести к чрезмерному политическому влиянию.



В последнее время ведутся также горячие дискуссии по инвестициям китайской Huawei в развитие 5G-связи.



Недавно произошло и несколько политических инцидентов между Литвой и Китаем.



В конце августа, когда сторонники Китая прибыли на митинг в поддержку протестующих в Гонконге, министерство иностранных дел Литвы передало послу Китая ноту о роли дипломатов в конфликте.



В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что муниципалитет не разрешит запускать фейерверки в столице 1 октября на праздновании 70-летия основания коммунистического Китая. BNS Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: Китай, визит, парламентарии География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии