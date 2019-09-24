Загрузка... Источник: сборная России по футболу может пропустить ЧМ из-за допингового скандала 🔊 Воспроизвести © Рамиль Ситдиков РИА Новости



В связи с допинговым скандалом вокруг российского спорта национальная футбольная команда может быть не допущена к чемпионату мира — 2022 в Катаре.



Как сообщает



Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вскоре может быть признано несоответствующим кодексу WADA в связи с противоречиями между данными Московской лаборатории, переданными Россией специалистам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, которая имеется в распоряжении агентства. WADA предоставило российской стороне три недели, чтобы дать объяснения предполагаемым нарушениям.



Ранее глава РУСАДА заявил, что наказания не избежать, если не будут даны обоснованные ответы WADA. В связи с допинговым скандалом вокруг российского спорта национальная футбольная команда может быть не допущена к чемпионату мира — 2022 в Катаре.Как сообщает RT со ссылкой на The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вскоре может быть признано несоответствующим кодексу WADA в связи с противоречиями между данными Московской лаборатории, переданными Россией специалистам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, которая имеется в распоряжении агентства. WADA предоставило российской стороне три недели, чтобы дать объяснения предполагаемым нарушениям.Ранее глава РУСАДА заявил, что наказания не избежать, если не будут даны обоснованные ответы WADA. Загрузка... russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, спорт Ключевые слова: Россия, футбол, допинг, ВАДА, отстранение География: Россия — статья прочитана 177 раз Комментарии