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Источник: сборная России по футболу может пропустить ЧМ из-за допингового скандала
В связи с допинговым скандалом вокруг российского спорта национальная футбольная команда может быть не допущена к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
Как сообщает RT со ссылкой на The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вскоре может быть признано несоответствующим кодексу WADA в связи с противоречиями между данными Московской лаборатории, переданными Россией специалистам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, которая имеется в распоряжении агентства. WADA предоставило российской стороне три недели, чтобы дать объяснения предполагаемым нарушениям.
Ранее глава РУСАДА заявил, что наказания не избежать, если не будут даны обоснованные ответы WADA.
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russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал, спорт
Ключевые слова: Россия, футбол, допинг, ВАДА, отстранение
География: Россия
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