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Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк, сообщает РИА Новости.
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно", — сказал он после заседания cуда, видео опубликовано на сайте украинского "Пятого канала".
По словам адвоката, Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымом, "совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: прокуратура, переворот, расследование, Янукович
География: Украина
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