Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат 🔊 Воспроизвести Виктор Янукович



Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк, сообщает



"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно", — сказал он после заседания cуда, видео опубликовано на сайте украинского "Пятого канала".



По словам адвоката, Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымом, "совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".



В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.



Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.



В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк, сообщает РИА Новости "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно", — сказал он после заседания cуда, видео опубликовано на сайте украинского "Пятого канала".По словам адвоката, Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымом, "совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, переворот, расследование, Янукович География: Украина — статья прочитана 171 раз Комментарии