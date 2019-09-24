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Зеленский уволил Мустафу Джемилева
Президент Украины Зеленский ликвидировал так называемый «аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа» и уволил с соответствующей должности омбудсмена и депутата Верховной Рады от партии экс-президента Порошенко «Европейская солидарность», представителя запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа»* Джемилева. Об этом сообщил депутат Верховной Рады первого созыва Ивасюк, передаёт ВЕСТИ-КРЫМ со ссылкой на агентство «Новороссия».
«У меня недавно состоялась встреча с Мустафой-ага. К сожалению, как мне стало известно, от Мустафы-ага, во-первых, его уволили с должности, а президент Владимир Зеленский ещё и ликвидировал институт уполномоченного. Что такое институт уполномоченного? Это означает, что президент ставит «нота бене» — я президент, глава государства, и для меня это первый акцент. Он отбросил Крым», — сказал депутат.
Он также посетовал на то, что ни в президентской партии «Слуга народа», ни в Офисе Зеленского вопрос принадлежности Крыма не поднимают.
*Экстремистская и террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации
vesti-k.ru
Ключевые слова: увольнение, татары, Крым, Зеленский, Джемелев
География: Украина
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24 сентября, 17:46
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