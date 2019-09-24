Зеленский уволил Мустафу Джемилева 🔊 Воспроизвести



Президент Украины Зеленский ликвидировал так называемый «аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа» и уволил с соответствующей должности омбудсмена и депутата Верховной Рады от партии экс-президента Порошенко «Европейская солидарность», представителя запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа»* Джемилева. Об этом сообщил депутат Верховной Рады первого созыва Ивасюк, передаёт



«У меня недавно состоялась встреча с Мустафой-ага. К сожалению, как мне стало известно, от Мустафы-ага, во-первых, его уволили с должности, а президент Владимир Зеленский ещё и ликвидировал институт уполномоченного. Что такое институт уполномоченного? Это означает, что президент ставит «нота бене» — я президент, глава государства, и для меня это первый акцент. Он отбросил Крым», — сказал депутат.



Он также посетовал на то, что ни в президентской партии «Слуга народа», ни в Офисе Зеленского вопрос принадлежности Крыма не поднимают.



*Экстремистская и террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации Президент Украины Зеленский ликвидировал так называемый «аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа» и уволил с соответствующей должности омбудсмена и депутата Верховной Рады от партии экс-президента Порошенко «Европейская солидарность», представителя запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа»* Джемилева. Об этом сообщил депутат Верховной Рады первого созыва Ивасюк, передаёт ВЕСТИ-КРЫМ со ссылкой на агентство «Новороссия».«У меня недавно состоялась встреча с Мустафой-ага. К сожалению, как мне стало известно, от Мустафы-ага, во-первых, его уволили с должности, а президент Владимир Зеленский ещё и ликвидировал институт уполномоченного. Что такое институт уполномоченного? Это означает, что президент ставит «нота бене» — я президент, глава государства, и для меня это первый акцент. Он отбросил Крым», — сказал депутат.Он также посетовал на то, что ни в президентской партии «Слуга народа», ни в Офисе Зеленского вопрос принадлежности Крыма не поднимают. vesti-k.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: увольнение, татары, Крым, Зеленский, Джемелев География: Украина — статья прочитана 276 раз Комментарии