Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



На прошлой неделе цены на электроэнергию понизились во всех странах Балтии, причём наибольшее падение цен произошло в Литве (4%). Одной из основных причин изменения стало возобновление после планового ремонта работы смычки NordBalt, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию снизилась примерно на 4% до 44,65 евро за мегаватт-час (МВтч), в Латвии - на 3% до 44,70 евро, в Эстонии - на 1% до 44,92 евро за МВтч.



"Среди основных факторов, повлиявших на изменение цен в странах Балтии, был запуск после ремонта ​​линии электропередачи NordBalt между Швецией и Литвой, что обеспечило увеличение импорта электроэнергии из стран Северной Европы", - говорится в сообщении. На прошлой неделе цены на электроэнергию понизились во всех странах Балтии, причём наибольшее падение цен произошло в Литве (4%). Одной из основных причин изменения стало возобновление после планового ремонта работы смычки NordBalt, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию снизилась примерно на 4% до 44,65 евро за мегаватт-час (МВтч), в Латвии - на 3% до 44,70 евро, в Эстонии - на 1% до 44,92 евро за МВтч."Среди основных факторов, повлиявших на изменение цен в странах Балтии, был запуск после ремонта ​​линии электропередачи NordBalt между Швецией и Литвой, что обеспечило увеличение импорта электроэнергии из стран Северной Европы", - говорится в сообщении. В целом на фондовой бирже NordPool цены на электроэнергию выросли в среднем на 6% до 32,94 евро за МВтч.



Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщает, что в период с 16 по 22 сентября страны Балтии вместе произвели 53% всей потреблённой электроэнергии - 270 гигаватт-часов (ГВтч). Общее потребление электроэнергии в этих странах выросло на 2% и достигло 512 ГВтч.



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В прошлом году в Литве было оказано поддержки на 133,97 млн евро, т.е. на 3,2% больше, чем в 2017 году (129,87 млн евро).



Иностранные компании предоставили в прошлом году поддержки на 20,56 млн евро (15,3% от общего объёма поддержки), литовские компании - на 89,278 млн евро (66,6%). Анонимные поставщики и жители Литвы и зарубежных стран - на 24,132 млн евро (18%).



Такую информацию обнародовал Департамент статистики Литвы со ссылкой на данные Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента.



Средства поддержки, предоставленные иностранными компаниями, в прошлом году увеличились на 3,5%, литовскими компаниями сократились на 0,1%, а анонимные поставщики и резиденты - на 16,8% больше.



В прошлом, как и в 2017 году, львиная доля поддержки - 81,7 - была предоставлена денежными средствами. Поддержка материальными ценностями составила 16,9%, а услугами - 1,4% всей поддержки.



Основная область оказания поддержки остаётся такой же, как и в прошлом году - 30,5% (40,8 млн евро) вся поддержка была для спорта. На втором месте - 16,6% (22,3 млн евро) всей поддержки было направлено ​​на социальное обеспечение и опеку.



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Небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ), предназначенный для эстонского государственного энергетического концерна Eesti Energia, был доставлен в Клайпедский терминал СПГ во вторник утром - это первая партия, которая будет транспортироваться через терминал. Газ от российской компании Novatek поступил из порта Высоцк.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газовоз Coral Fungia пришвартовался у Клайпедского терминала СПГ - судна-хранилища Independence.



Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS в понедельник, что газовоз доставил примерно 9,5 тыс. тонн кубометров СПГ.



Приит Лутс, представитель Eesti Energia, подтвердил BNS в понедельник, что газ предназначен для упомянутого концерна. Ранее он объяснил, что была заказана небольшая партия, потому что эстонская компания тестирует работу через Клайпедский терминал.



В этом году терминалом пользуются ещё три компании: йонавский производитель удобрений Achema, компания по снабжению электроэнергией и газом Ignitis (ранее Lietuvos energijos tiekimas), и входящее в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings предприятие Imlitex.



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Расположенная в Кайшядорском районе Литвы компания Nematekas, занимающаяся переработкой мяса и птицы, сможет экспортировать свою продукцию во Вьетнам.



Продовольственно-ветеринарная служба Литвы заявила, что компания получила разрешение компетентного органа Вьетнама.



"Литовские компании заинтересованы в экспорте мяса и молочных продуктов на крупный вьетнамский рынок, кроме того, эта страна может стать воротами на другие рынки в странах этого региона", - отметил в сообщении для печати Дарюс Ремейка, директор службы.



По данным прод-ветслужбы, в этом году из Литвы во Вьетнам было экспортировано 1,4 тыс. тонн мяса птицы, 635 тонн рыбы и рыбопродуктов, более 2,6 тыс. тонн молочных продуктов, около 7 тонн яиц, 3,5 тонны яичного порошка.



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Компания Romos holdingas группы по торговле строительными и отделочными материалами Kesko Senukai Lithuania, которой в Белоруссии принадлежит сеть Oma, в прошлом году получила 5,122 млн евро консолидированной прибыли – на 29,3% больше, чем в 2017 году (3,96 млн евро).



Выручка компании за год увеличилась на 6,8% до 128,631 млн евро, указано в предоставленном в Реестровый центр отчете Romos holdingas за 2018 год.



Доходы группы от оптовой торговли за год выросли на 8,5% до 41,314 млн евро, доходы от розничной торговли – на 6,1% до 87,317 млн евро.



50% плюс одна акция Romos holdingas принадлежит контролируемой финской esko и Артурасом Ракаускасом компании Kesko Senukai Lithuania, остальные акции – предприятию последней Romos prekyba.



Консолидированный оборот Kesko Senukai Lithuania в прошлом году увеличился на 15,9% до 732,136 млн евро, чистая прибыль – в 1,8 раза до 15,857 млн евро. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии