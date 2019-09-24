Р.Карбаускис: правящие Литвы поддержат налогообложение банковских активов 🔊 Воспроизвести



Правящая коалиция готова поддержать налогообложение активов банков, утверждает Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ). Между тем президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс говорит, что поспешное введение нового налога нанесёт ущерб всей экономике.



"Мы говорили и с правительством, и с министром финансов, переговорили и с премьер-министром. Это предложение будет одобрено, и я могу ответить за это", - сказал Р.Карбаускис в понедельник в передаче LRT forumas.



"Этот налог является наиболее эффективным в том смысле, что он меньше всего влияет на социально незащищённых людей. Больше всего он затронет тех, у кого есть счета, сбережения и т.д", - пояснил лидер СКЗЛ.



Предложение о налогообложении активов банка было подготовлено Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС), которая входит в правящую коалицию. По словам лидера партии Вальдемара Томашевского, вопрос о дополнительном налогообложении банков необходимо решать "очень срочно". Правящая коалиция готова поддержать налогообложение активов банков, утверждает Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ). Между тем президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс говорит, что поспешное введение нового налога нанесёт ущерб всей экономике."Мы говорили и с правительством, и с министром финансов, переговорили и с премьер-министром. Это предложение будет одобрено, и я могу ответить за это", - сказал Р.Карбаускис в понедельник в передаче LRT forumas."Этот налог является наиболее эффективным в том смысле, что он меньше всего влияет на социально незащищённых людей. Больше всего он затронет тех, у кого есть счета, сбережения и т.д", - пояснил лидер СКЗЛ.Предложение о налогообложении активов банка было подготовлено Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС), которая входит в правящую коалицию. По словам лидера партии Вальдемара Томашевского, вопрос о дополнительном налогообложении банков необходимо решать "очень срочно". "Одним из источников (дополнительных доходов - BNS) является налогообложение банковских активов. Это большие деньги, в бюджет можно получить около 100 млн евро. Мы подготовили такой проект, зарегистрировали, и надеемся, что он будет принят. Я думаю, что такое предложение должно быть принято и оппозицией, потому что банки - это такая структура, которая зарабатывает больше всех, но налогов платит не слишком много", - пояснил Томашевский.



Президент АБЛ М.Залаторюс подчёркивает, что введение нового налога планировалось поспешно, без обсуждения, без анализа затрат и выгод.



"Безответственно вводить такой комплексный и высокий налог, который повлияет на всю экономику, в короткие сроки и без каких-либо обсуждений. Мы убеждены, что необходим тщательный и углублённый анализ и профессиональная дискуссия, чтобы определить, не принесёт ли такой налог больше вреда, чем пользы для экономики Литвы", - сказал BNS Залаторюс.



По его словам, предварительные оценки и опыт некоторых зарубежных стран, таких как Венгрия, позволяют предположить, что такой налог может замедлить экономический рост страны и повысить уровень безработицы.



Президент АБЛ также подчеркнул, что время для введения нового банковского налога в настоящее время очень неблагоприятное, так как мир всё громче говорит о возможном экономическом спаде или стагнации, об ухудшении экономики Германии и о неопределённости относительно сценариев выхода Великобритании из Европейского союза.



Представители избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, уже в марте 2016 года зарегистрировали в Сейме поправки, которыми предлагают обложить финансовые учреждения, чьи активы превышают 100 млн евро, и страховые компании с активами более 50 млн евро месячным тарифом в размере 0,0334% или 0,4% в годовом исчислении.



По словам разработчиков законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в некоторых европейских странах - Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции и Швеции. BNS Категории: экономика Ключевые слова: налоги, банки, активы География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии