В Балтийском Доме - выставка Някрошюс. Продолжение 🔊 Воспроизвести







В рамках проходящего сейчас в Санкт-Петербурге международного театрального фестиваля "Балтийский Дом" открылась выставка, посвященная творчеству литовского гения, Мастера, доброго друга, режиссера и соавтора фестиваля Эймунтаса Някрошюса.



Цель выставки - "прикоснуться к личности художника, показать его образ мысли и человеческую позицию. Мы можем проследить двадцатилетие жизни театра Meno Fortas, движение «от точки до объекта, огромных элементов сценографии, собственно предметов: от фаустовой кости, от гамлетовой пилы — до переходивших из спектакля в спектакль стульев, сделанных отцом Эймунтаса Някрошюса».



В основе выставки — фотографии и рисунки из личного архива, в том числе запечатлевшие процесс работы над спектаклями, созданные Надеждой Гультяевой и Марюсом Някрошюсом для спектаклей режиссера. Цель выставки -В основе выставки — фотографии и рисунки из личного архива, в том числе запечатлевшие процесс работы над спектаклями, созданные Надеждой Гультяевой и Марюсом Някрошюсом для спектаклей режиссера.



Спектакли, которые потрясли мир!



Буквально с порога посетитель выставки слышит стук капель, падающих на барабан Призрака в финале някрошюсовского «Гамлета». «Когда слова уже отзвучали, а дальше — тишина».







Небольшая выставка, как и краткий срок жизни, который был отведен великому Мастеру, но выставка не случайно называется - "Някрошюс. Продолжение". Есть ученики, благодарные зрители, тонкие критики, философы и к счастью сохранились видеозаписи спектаклей, многие из которых можно будет увидеть в программе фестиваля.



Выставку открыли директор театра Meno fortas Аудрюс Янкаускас, художник Марюс Някрошюс и куратор выставки Юлия Реклайте.



Эймунтас Някрошюс умер 20 ноября 2018 года, за день до своего шестьдесят шестого дня рождения.



Фото и видеорепортаж с выставки - Арона Соскина, "Обзор"



К каждому спектаклю - своя особенная цитата режиссера. Небольшой зал, как собственно и небольшой театр Meno fortas в Вильнюсе (всего 60 мест), а какие великие спектакли родились там! Самые известные из которых — «Гамлет», «Макбет», «Отелло», Времена года (две части — «Радости весны» и «Богатство осени»), «Песнь песней», «Фауст», «Идиот» и «Божественная комедия»...Спектакли, которые потрясли мир!Буквально с порога посетитель выставки слышит стук капель, падающих на барабан Призрака в финале някрошюсовского «Гамлета». «Когда слова уже отзвучали, а дальше — тишина».Небольшая выставка, как и краткий срок жизни, который был отведен великому Мастеру, но выставка не случайно называется - "Някрошюс. Продолжение". Есть ученики, благодарные зрители, тонкие критики, философы и к счастью сохранились видеозаписи спектаклей, многие из которых можно будет увидеть в программе фестиваля.Выставку открыли директор театра Meno fortas Аудрюс Янкаускас, художник Марюс Някрошюс и куратор выставки Юлия Реклайте.Эймунтас Някрошюс умер 20 ноября 2018 года, за день до своего шестьдесят шестого дня рождения. Татьяна ПАВЛОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в России Ключевые слова: "Балтийский Дом", выставка, "Някрошюс. Продолжение" География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 117 раз Комментарии