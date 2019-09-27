В Балтийском Доме - выставка Някрошюс. Продолжение

В рамках проходящего сейчас в Санкт-Петербурге международного театрального фестиваля "Балтийский Дом" открылась выставка, посвященная творчеству литовского гения, Мастера, доброго друга, режиссера и соавтора фестиваля Эймунтаса Някрошюса.
Цель выставки - "прикоснуться к личности художника, показать его образ мысли и человеческую позицию. Мы можем проследить двадцатилетие жизни театра Meno Fortas, движение «от точки до объекта, огромных элементов сценографии, собственно предметов: от фаустовой кости, от гамлетовой пилы — до переходивших из спектакля в спектакль стульев, сделанных отцом Эймунтаса Някрошюса».
В основе выставки — фотографии и рисунки из личного архива, в том числе запечатлевшие процесс работы над спектаклями, созданные Надеждой Гультяевой и Марюсом Някрошюсом для спектаклей режиссера.
К каждому спектаклю - своя особенная цитата режиссера. Небольшой зал, как собственно и небольшой театр Meno fortas в Вильнюсе (всего 60 мест), а какие великие спектакли родились там! Самые известные из которых — «Гамлет», «Макбет», «Отелло», Времена года (две части — «Радости весны» и «Богатство осени»), «Песнь песней», «Фауст», «Идиот» и «Божественная комедия»...
Спектакли, которые потрясли мир!
Буквально с порога посетитель выставки слышит стук капель, падающих на барабан Призрака в финале някрошюсовского «Гамлета». «Когда слова уже отзвучали, а дальше — тишина».
Небольшая выставка, как и краткий срок жизни, который был отведен великому Мастеру, но выставка не случайно называется - "Някрошюс. Продолжение". Есть ученики, благодарные зрители, тонкие критики, философы и к счастью сохранились видеозаписи спектаклей, многие из которых можно будет увидеть в программе фестиваля.
Выставку открыли директор театра Meno fortas Аудрюс Янкаускас, художник Марюс Някрошюс и куратор выставки Юлия Реклайте.
Эймунтас Някрошюс умер 20 ноября 2018 года, за день до своего шестьдесят шестого дня рождения.
Фото и видеорепортаж с выставки - Арона Соскина, "Обзор"
Спектакли, которые потрясли мир!
Буквально с порога посетитель выставки слышит стук капель, падающих на барабан Призрака в финале някрошюсовского «Гамлета». «Когда слова уже отзвучали, а дальше — тишина».
Небольшая выставка, как и краткий срок жизни, который был отведен великому Мастеру, но выставка не случайно называется - "Някрошюс. Продолжение". Есть ученики, благодарные зрители, тонкие критики, философы и к счастью сохранились видеозаписи спектаклей, многие из которых можно будет увидеть в программе фестиваля.
Выставку открыли директор театра Meno fortas Аудрюс Янкаускас, художник Марюс Някрошюс и куратор выставки Юлия Реклайте.
Эймунтас Някрошюс умер 20 ноября 2018 года, за день до своего шестьдесят шестого дня рождения.
Фото и видеорепортаж с выставки - Арона Соскина, "Обзор"
Татьяна ПАВЛОВА, специально для «Обзора»
Ключевые слова: "Балтийский Дом", выставка, "Някрошюс. Продолжение"
География: Россия, Санкт-Петербург