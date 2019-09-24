Загрузка... В Таллине пропал экс-директор эстонского филиала Danske Bank 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Aivar Rehe



У полиции есть основания полагать, что Рехе угрожает опасность. Правоохранительные органы ищут бывшего топ-менеджера в районе, где он обычно гулял с собакой. Эстонская полиция начала поиски бывшего главы филиала Danske Bank в балтийской республике 56-летнего Айвара Рехе, вовлеченного в скандал с отмыванием денег, сообщает



По данным полиции, мужчина пропал без вести в Таллине в понедельник. Как заявил пресс-секретарь эстонской полиции Кристьян Лукк, Рехе вышел из своего дома около 10:00 и не вернулся. У полиции есть основания полагать, что Рехе угрожает опасность. Правоохранительные органы ищут бывшего топ-менеджера в районе, где он обычно гулял с собакой. Эстонская полиция начала поиски бывшего главы филиала Danske Bank в балтийской республике 56-летнего Айвара Рехе, вовлеченного в скандал с отмыванием денег, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство Bloomberg.По данным полиции, мужчина пропал без вести в Таллине в понедельник. Как заявил пресс-секретарь эстонской полиции Кристьян Лукк, Рехе вышел из своего дома около 10:00 и не вернулся. По словам Лукка, есть основания полагать, что жизнь Рехе находится в опасности. На это указывает и странное поведение экс-главы: он оставил дома мобильный телефон и не взял на прогулку собаку.



Крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в центре скандала в прошлом году. Есть подозрения, что через эстонское подразделение проходило отмывание средств. По данным расследования, в период с 2007 по 2015 годы через эстонское подразделение Danske Bank прошло около 234 миллиардов долларов (более 206 миллиардов евро).



Банк признал, что у эстонского филиала имеются подозрительные клиенты-нерезиденты, проводившие сомнительные операции. Обвинение предъявили десяти бывшим сотрудникам компании. На фоне скандала в отставку подал главный исполнительный директор банка Томас Борген.



В ходе расследования фактов мошенничества следственные органы допрашивали бывшего исполнительного директора филиала Рехе, однако неизвестно, какой статус он имел в деле.



После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в Европе, чп и криминал, экономика Ключевые слова: скандал, продажа, отмывание, Danske Bank, экс-директор География: Эстония — статья прочитана 216 раз Комментарии