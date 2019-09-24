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В Таллине пропал экс-директор эстонского филиала Danske Bank

© Photo: Facebook / Aivar Rehe


У полиции есть основания полагать, что Рехе угрожает опасность. Правоохранительные органы ищут бывшего топ-менеджера в районе, где он обычно гулял с собакой. Эстонская полиция начала поиски бывшего главы филиала Danske Bank в балтийской республике 56-летнего Айвара Рехе, вовлеченного в скандал с отмыванием денег, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным полиции, мужчина пропал без вести в Таллине в понедельник. Как заявил пресс-секретарь эстонской полиции Кристьян Лукк, Рехе вышел из своего дома около 10:00 и не вернулся.
По словам Лукка, есть основания полагать, что жизнь Рехе находится в опасности. На это указывает и странное поведение экс-главы: он оставил дома мобильный телефон и не взял на прогулку собаку.

Крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в центре скандала в прошлом году. Есть подозрения, что через эстонское подразделение проходило отмывание средств. По данным расследования, в период с 2007 по 2015 годы через эстонское подразделение Danske Bank прошло около 234 миллиардов долларов (более 206 миллиардов евро).

Банк признал, что у эстонского филиала имеются подозрительные клиенты-нерезиденты, проводившие сомнительные операции. Обвинение предъявили десяти бывшим сотрудникам компании. На фоне скандала в отставку подал главный исполнительный директор банка Томас Борген.

В ходе расследования фактов мошенничества следственные органы допрашивали бывшего исполнительного директора филиала Рехе, однако неизвестно, какой статус он имел в деле.

После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии.
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lt.sputniknews.ru
Категории: в Европе, чп и криминал, экономика
Ключевые слова: скандал, продажа, отмывание, Danske Bank, экс-директор
География: Эстония
статья прочитана 216 раз
добавлена сегодня, 24 сентября, 16:00

Комментарии

вопросик
24 сентября, 16:23
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В Таллине пропал экс-директор эстонского филиала Danske Bank

Надеюсь, с деньгами?
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ответик
24 сентября, 16:26
#
читай внимательно: есть основания полагать, что жизнь Рехе находится в опасности
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