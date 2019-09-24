Лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич: «Чувствую, что мы в долгу перед людьми» 🔊 Воспроизвести







В этом году одна из самых известных российских групп – «Машина Времени» – отмечает свой 50-летний юбилей. Это звучит величественно и в то же время невероятно. Но это правда. Более того, группа продолжает представлять один за другим новые композиции и готовится к концертному туру, в график которого она включила два концерта в Литве – в Вильнюсе и Клайпеде.



По мере приближения встречи с Литвой основатель и душа «Машины Времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждет на концертах и что для него значит группа.



«Недавно мы выпустили три новых песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. Не стану скрывать, что я этому очень рад! На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну, а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций», – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер «Машины Времени» А.Макаревич. По мере приближения встречи с Литвой основатель и душа «Машины Времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждет на концертах и что для него значит группа.«Недавно мы выпустили три новых песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. Не стану скрывать, что я этому очень рад! На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну, а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций», – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер «Машины Времени» А.Макаревич. «Машина Времени» – «То, что всегда с тобой»:







Хотя в последнее время «Машина Времени» пишет и представляет немало новых композиций, лидер группы успокаивает поклонников, собирающихся посетить юбилейные концерты, заверяя, что на концертах прозвучат лучшие и самые популярные композиции всех времён «Машины Времени».



«Концертный тур приурочен к нашему 50-летию, поэтому логично вспомнить то лучшее, что мы выпустили за эти годы. На концертах мы точно не собираемся вгонять людей в грусть новыми композициями – на юбилейных концертах люди не хотят слушать новые композиции. Они приходят послушать свои любимые песни. Любимая песня одних была написана десять лет назад, а любимая песня других, возможно, – 30 лет назад. Это желание публики мы должны уважать, поэтому при подготовке сет-листа мы старались угодить всем», – рассказывает А.Макаревич.



«Машина Времени» – «Однажды мир прогнётся под нас»:







Юбилейный тур «Машины Времени» будет достаточно напряжённым, поэтому и год для группы обещает быть насыщенным в плане деятельности и разъездов. К активным репетициям группа приступила сразу после рождественских каникул, хотя подготовка к туру началась намного раньше. Юбилейный тур начался в конце февраля с концерта в Краснодаре.



На вопрос, что значит для группы тур по случаю её 50-летия, – это в большей степени обязанность или радость – А.Макаревич открыто говорит, что это и то и другое: «С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаем, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, «Машина Времени» для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она всё ещё жива, активна, всё ещё растет и развивается! От неё невозможно устать, она не может надоесть».



22 октября «Машина Времени» даст концерт в Вильнюсе, в Cozy by Siemens arena, а 26 октября выступит в клайпедской арене Švyturio.



Билеты распространяет



Хотя в последнее время «Машина Времени» пишет и представляет немало новых композиций, лидер группы успокаивает поклонников, собирающихся посетить юбилейные концерты, заверяя, что на концертах прозвучат лучшие и самые популярные композиции всех времён «Машины Времени».«Концертный тур приурочен к нашему 50-летию, поэтому логично вспомнить то лучшее, что мы выпустили за эти годы. На концертах мы точно не собираемся вгонять людей в грусть новыми композициями – на юбилейных концертах люди не хотят слушать новые композиции. Они приходят послушать свои любимые песни. Любимая песня одних была написана десять лет назад, а любимая песня других, возможно, – 30 лет назад. Это желание публики мы должны уважать, поэтому при подготовке сет-листа мы старались угодить всем», – рассказывает А.Макаревич.Юбилейный тур «Машины Времени» будет достаточно напряжённым, поэтому и год для группы обещает быть насыщенным в плане деятельности и разъездов. К активным репетициям группа приступила сразу после рождественских каникул, хотя подготовка к туру началась намного раньше. Юбилейный тур начался в конце февраля с концерта в Краснодаре.На вопрос, что значит для группы тур по случаю её 50-летия, – это в большей степени обязанность или радость – А.Макаревич открыто говорит, что это и то и другое: «С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаем, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, «Машина Времени» для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она всё ещё жива, активна, всё ещё растет и развивается! От неё невозможно устать, она не может надоесть».22 октября «Машина Времени» даст концерт в Вильнюсе, в Cozy by Siemens arena, а 26 октября выступит в клайпедской арене Švyturio.Билеты распространяет Tiketa. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Андрей Макаревич, «Машина времени» — статья прочитана 114 раз Комментарии