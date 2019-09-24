Загрузка... Американец за плевок в полицейского получил пожизненный срок 🔊 Воспроизвести



В США мужчина, которому грозил год тюремного заключения и штраф 3 тыс. долларов за избиение жены, был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за то, что плюнул в полицейского в ходе ареста. 36-летнего Джона Маркеса обвинили в "попадании его телесных выделений на государственного служащего", сообщает



Такое суровое наказание было вынесено преступнику из-за того, что через слюну может передаваться потенциально смертельная болезнь, и практически плевок равен покушению на убийство.



Маркес плюнул в офицера Чарльза Гадда, когда его доставляли в тюрьму после домашнего скандала и обвинения в рукоприкладстве. Это произошло в Сапульпе (штат Оклахома). Полицейский сказал, что Маркес был пьян во время задержания. В США мужчина, которому грозил год тюремного заключения и штраф 3 тыс. долларов за избиение жены, был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за то, что плюнул в полицейского в ходе ареста. 36-летнего Джона Маркеса обвинили в "попадании его телесных выделений на государственного служащего", сообщает NEWSru Такое суровое наказание было вынесено преступнику из-за того, что через слюну может передаваться потенциально смертельная болезнь, и практически плевок равен покушению на убийство.Маркес плюнул в офицера Чарльза Гадда, когда его доставляли в тюрьму после домашнего скандала и обвинения в рукоприкладстве. Это произошло в Сапульпе (штат Оклахома). Полицейский сказал, что Маркес был пьян во время задержания. Экспертиза показала, что оба участника инцидента здоровы, тест на передаваемые через слюну болезни оказался отрицательным. Однако это не помогло преступнику при вынесении вердикта. Маркес был также обвинен в нападении на полицейского.



На приговор решающим образом повлиял тот факт, что ранее обвиняемый уже имел судимости, передает Ananova.com.



За бросок калом в США дают от 10 до 50 лет



Напомним, что недавно в штате Техас заключенному, который бросил свои испражнения в тюремного офицера, дали дополнительно 50 лет лишения свободы за оскорбление должностного лица. 37-летнему Бобби Фергюсону был вынесен приговор за нападение на Джона Поупа, совершенное им в январе 2002 года.



Как выяснило следствие, преступник рассердился из-за того, что его перевели в другую камеру в тюрьме Хантсвилля, при этом все его вещи остались на прежнем месте обитания.



Обвинитель Келли Т. Викс заявила, что наказание, вынесенное окружным судьей, столь сурово, потому что принимались во внимание многочисленные предыдущие преступления заключенного.



В то же время Фергюсон на процессе заявил, что Поуп и еще один охранник напали на него, и он вынужден был защищаться столь экстравагантным способом. Однако запись видеокамеры, установленной в тюрьме, показала, что зэк говорит неправду. Как показывает практика, обычно в подобных случаях ответчики признают себя виновными и получают 10-15 лет тюрьмы. Загрузка... newsru.com Категории: в мире, чп и криминал, общество Ключевые слова: США, суд, полицейский, Нападение, срок — статья прочитана 52 раза Комментарии