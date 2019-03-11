Китай помнит добро 🔊 Воспроизвести







1–ого октября китайский народ будет отмечать 70-летие создания Китайской Народной Республики. В Китае помнят и чтут советских воинов, которые совместно с Китайской народно-освободительной армией очистили страну от японских милитаристов.



Решением Правительства Китая житель Клайпеды, ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Смирнов награждён Памятной медалью «70-летие Китайской Народной Республики».



Александр Иванович служил радистом штаба полка 75-й танковой бригады, а боевой путь на Дальнем Востоке начал с берега озера Ханка. Его часть наступала в направлении административного центра Мудандзян. После второй атаки город был освобождён. Решением Правительства Китая житель Клайпеды, ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Смирнов награждён Памятной медалью «70-летие Китайской Народной Республики».Александр Иванович служил радистом штаба полка 75-й танковой бригады, а боевой путь на Дальнем Востоке начал с берега озера Ханка. Его часть наступала в направлении административного центра Мудандзян. После второй атаки город был освобождён.



Синьхуа госпожа Гуо Минфан.



Не прошло и десяти минут, а информация о награждении в Клайпеде уже поступила в Пекин, в главный офис одного из самых крупных в мире информационных агентств.



А.И.Смирнова с заслуженной наградой тепло поздравил сын Виктор Александрович, руководство Клайпедской организации ветеранов войны: председатель Юозас Печюлявичюс, его заместитель Иван Филиппович Кика, секретарь Николай Николаевич Барканов.



Вайгутис СТАНЧИКАС,



заместитель председатель Организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции,



специально для «Обзора»











Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, участника войны с Японией Александра Ивановича Смирнова



А.И.Смирнов родился 1926 г в семье служащих. Участник боевых действий по разгрому Японской Квантунской армии на Дальнем Востоке в августе 1945 г.



До призыва в Красную Армию проживал в Подмосковье, в Щелковском районе. Отец и два старших брата в начале войны были призваны на защиту Родины, а 13 ноября 1943 и я ушел в армию и был направлен для прохождения в/службы на Дальний Восток в город Спасск-Дальний. Прошел ускоренный курс молодого бойца и был определен на курсы радиоспециалистов в 49 полк связи 75 танковой бригады, которая размещалась у озера Ханка. Бригада в последующем была включена в 1 Дальневосточный фронт (командующий маршал Мерецков). День Победы 9 мая 1945 года в бригаде был встречен с большой радостью. Весь боевой состав с большим энтузиазмом готовился к сражениям с союзником фашистской Германии – Японией. Перед началом наступления бригада была выдвинута к Советско-Манчжурской границе пункт Глоденково. Меня назначили радистом связи командования части.



8 августа был проведен митинг о начале боевых действий, а 9 августа в 5 часов утра передовые части прорвали японскую оборону и взяли направление на крупный административный центр г. Муданцзян.



Местность была труднопроходимая, лесистая, без дорог и через сопки. Это все замедляло продвижение войск. Враги оказывали ожесточенное сопротивление при взятии г. Муданцзяна. Дело дошло до рукопашной схватки. Большие жертвы были с обеих сторон. Только 16 августа повторным штурмом город-крепость был взят. Здесь японцы очень активно использовали смертников.



Во время взятия города особенно отличились воины 75 танковой бригады. По окончании боевых действий бригада была передислоцирована в г. Харбин для последующей ликвидации разрозненных японских захватчиков и для выявления среди местного населения скрывающихся военных и других преступников. Для этой цели А.И. Смирнов неоднократно направлялся в командировки в глубь Манчжурии. В одной из таких командировок при обстреле нашей машины хунхузами Смирнов был тяжело ранен и после длительного лечения комиссован из армии инвалидом 2 группы.











А.И. Смирнов за участие в войне с Японией награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и «За победу над Японией» ему присвоено звание - сержант.



Возвратившись на Родину, где его ждали отец, мать и два старших брата, вернувшиеся с войны живыми, только один без ноги, а другой с серьезными ранениями. После непродолжительного отдыха А.И. Смирнов приступил к активной трудовой деятельности. По специальному набору поступил и закончил курсы морского радиоспециалиста при Министерстве рыбного хозяйства и был направлен в Калининград в управление сельдевого лова. После закончил Клайпедское мореходное училище. Получил специальность штурмана дальнего плавания. В общей сложности отработал на рыболовных судах до 1983 года.



За отличную работу в мирное время имеет множество наград и поощрений. По мере возможности и состоянию здоровья принимает участие в работе ветеранской организации по патриотическому воспитанию молодого поколения.



Воспоминания А.И. Смирнова записал член ветеранской организации Анфиян Антонов



11 марта 2019 г



Клайпеда Дальше – путь на Харбин. В ходе передвижения хунхузы (члены организованных банд, действовавших в Северо-Восточном Китае) обстреляли машину связи и ранили Александра Смирнова. Долечивался он уже в Харбине.В помещении Клайпедской городской организации ветеранов войны награду А.И.Смирнову вручили Его Превосходительство посол Китайской Народной Республики в Литве господин Шен Жифей, военный атташе старший полковник Цуй Энсюн и помощник военного атташе полковник Ли Пенфы. Церемонию вручения медали зафиксировала корреспондент агентствагоспожа Гуо Минфан.Не прошло и десяти минут, а информация о награждении в Клайпеде уже поступила в Пекин, в главный офис одного из самых крупных в мире информационных агентств.А.И.Смирнова с заслуженной наградой тепло поздравил сын Виктор Александрович, руководство Клайпедской организации ветеранов войны: председатель Юозас Печюлявичюс, его заместитель Иван Филиппович Кика, секретарь Николай Николаевич Барканов.А.И.Смирнов родился 1926 г в семье служащих. Участник боевых действий по разгрому Японской Квантунской армии на Дальнем Востоке в августе 1945 г.До призыва в Красную Армию проживал в Подмосковье, в Щелковском районе. Отец и два старших брата в начале войны были призваны на защиту Родины, а 13 ноября 1943 и я ушел в армию и был направлен для прохождения в/службы на Дальний Восток в город Спасск-Дальний. Прошел ускоренный курс молодого бойца и был определен на курсы радиоспециалистов в 49 полк связи 75 танковой бригады, которая размещалась у озера Ханка. Бригада в последующем была включена в 1 Дальневосточный фронт (командующий маршал Мерецков). День Победы 9 мая 1945 года в бригаде был встречен с большой радостью. Весь боевой состав с большим энтузиазмом готовился к сражениям с союзником фашистской Германии – Японией. Перед началом наступления бригада была выдвинута к Советско-Манчжурской границе пункт Глоденково. Меня назначили радистом связи командования части.8 августа был проведен митинг о начале боевых действий, а 9 августа в 5 часов утра передовые части прорвали японскую оборону и взяли направление на крупный административный центр г. Муданцзян.Местность была труднопроходимая, лесистая, без дорог и через сопки. Это все замедляло продвижение войск. Враги оказывали ожесточенное сопротивление при взятии г. Муданцзяна. Дело дошло до рукопашной схватки. Большие жертвы были с обеих сторон. Только 16 августа повторным штурмом город-крепость был взят. Здесь японцы очень активно использовали смертников.Во время взятия города особенно отличились воины 75 танковой бригады. По окончании боевых действий бригада была передислоцирована в г. Харбин для последующей ликвидации разрозненных японских захватчиков и для выявления среди местного населения скрывающихся военных и других преступников. Для этой цели А.И. Смирнов неоднократно направлялся в командировки в глубь Манчжурии. В одной из таких командировок при обстреле нашей машины хунхузами Смирнов был тяжело ранен и после длительного лечения комиссован из армии инвалидом 2 группы.А.И. Смирнов за участие в войне с Японией награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и «За победу над Японией» ему присвоено звание - сержант.Возвратившись на Родину, где его ждали отец, мать и два старших брата, вернувшиеся с войны живыми, только один без ноги, а другой с серьезными ранениями. После непродолжительного отдыха А.И. Смирнов приступил к активной трудовой деятельности. По специальному набору поступил и закончил курсы морского радиоспециалиста при Министерстве рыбного хозяйства и был направлен в Калининград в управление сельдевого лова. После закончил Клайпедское мореходное училище. Получил специальность штурмана дальнего плавания. В общей сложности отработал на рыболовных судах до 1983 года.За отличную работу в мирное время имеет множество наград и поощрений. По мере возможности и состоянию здоровья принимает участие в работе ветеранской организации по патриотическому воспитанию молодого поколения. Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: 70-летие создания Китайской Народной Республики, Александр Иванович Смирнов, Шен Жифей, Синьхуа География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 163 раза Комментарии