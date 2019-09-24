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На саммите ООН Г.Науседа призвал сократить использование ископаемого топлива

фото: lrp.lt


Литовский президент Гитанас Науседа в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвящённой преимущественно вопросам безопасности и изменений климата, представил глобальную инициативу Литвы по сокращению использования ископаемого топлива путём замены его на биомассу, сообщила Администрация главы государства.

Г.Науседа в Нью-Йорке в качестве примера представил решение Литвы в конечном итоге полностью перейти на использование биомассы для централизованного теплоснабжения.

"За последние пять лет использование биомассы в системе центрального отопления увеличилось в Литве с 30% до 70%, в то время как средние цены на отопление за тот же период упали на 30-40%", - сказал президент.

По его словам, инициатива "Переход к устойчивому отоплению" позволит выполнить обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.
Администрация президента утверждает, что Швеция, Австрия, Украина, Грузия, Латвия уже примкнули к этой инициативе.

Президент Литвы перечислил пять приоритетов, которые должны быть немедленно включены в повестку дня мировых лидеров в целях сохранить природу и разнообразие для будущих поколений. Акцент делается на Программе нейтрализации климата и стремлении минимизировать выработку энергии из ископаемого топлива, на стимулировании инноваций, развитии кольцевой экономики, расширении сотрудничества между бизнесом и государственным сектором, а также на поисках уникальных, креативных, адаптированных для каждой страны решений проблемы изменения климата.
BNS
Категории: экономика, общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: выступление, климат, ООН, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 сентября, 12:30

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