Шестая смена литовских военнослужащих отбывает в Мали 🔊 Воспроизвести



В Вильнюсе во вторник состоятся проводы шестой ротации литовских военнослужащих, которые будут нести службу в миссии Организации Объединённых Наций в Мали.



32 воина Добровольческих сил Литвы в миссии MINUSMA будут охранять немецкий лагерь в городе Гао. Они заменят других завершающих службу волонтёров.



В церемонии планируют участвовать министр обороны Раймундас Кароблис, командующий Добровольческими силами подполковник Дайнюс Пашвянскас, представители других подразделений Вооружённых сил и Службы внутренней безопасности, близкие отправляющихся в международную операцию бойцов.



В Мали в настоящее время служат ещё несколько штабных офицеров из Литвы.



Из-за угрозы нападений и неблагоприятного климата MINUSMA считается самой опасной из всех миротворческих миссий Организации Объединённых Наций.



Беспорядки в бывшей французской колонии Мали не прекращаются с 2012 года, после того как связанные с Аль-Каидой джихадисты обосновались на севере. Они были почти полностью вытеснены во время возглавляемого Францией начатого в 2013 году наступления на исламистов, но большие территории на севере Мали по-прежнему плохо контролируются.



Миротворческая миссия MINUSMA в Мали началась в июле 2013 года.



Литовские военнослужащих в настоящее время участвуют в одиннадцати международных миссиях. В Вильнюсе во вторник состоятся проводы шестой ротации литовских военнослужащих, которые будут нести службу в миссии Организации Объединённых Наций в Мали.32 воина Добровольческих сил Литвы в миссии MINUSMA будут охранять немецкий лагерь в городе Гао. Они заменят других завершающих службу волонтёров.В церемонии планируют участвовать министр обороны Раймундас Кароблис, командующий Добровольческими силами подполковник Дайнюс Пашвянскас, представители других подразделений Вооружённых сил и Службы внутренней безопасности, близкие отправляющихся в международную операцию бойцов.В Мали в настоящее время служат ещё несколько штабных офицеров из Литвы.Из-за угрозы нападений и неблагоприятного климата MINUSMA считается самой опасной из всех миротворческих миссий Организации Объединённых Наций.Беспорядки в бывшей французской колонии Мали не прекращаются с 2012 года, после того как связанные с Аль-Каидой джихадисты обосновались на севере. Они были почти полностью вытеснены во время возглавляемого Францией начатого в 2013 году наступления на исламистов, но большие территории на севере Мали по-прежнему плохо контролируются.Миротворческая миссия MINUSMA в Мали началась в июле 2013 года.Литовские военнослужащих в настоящее время участвуют в одиннадцати международных миссиях. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: литовцы, Мали, миротворцы География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии