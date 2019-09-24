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Д.Грибаускайте станет посланником Поколения равных прав
В Нью-Йорке участвующей на ежегодном форуме Concordia Annual Summit экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте предложили стать посланником инициативы "Поколения равных прав", сообщает офис Д.Грибаускайте.
"Это инициатива, направленная на то, чтобы право на труд и равную оплату, право на получение образования и [услуг] здравоохранения, а также на участие в принятии важных для общества решений из деклараций, в конце концов, превратилось в реальность, с тем чтобы изменения почувствовали как можно больше женщин", - говорится в сообщении.
По словам завершившего свои полномочия президента, равенство уже закреплено в законодательстве многих стран, но не в реальной жизни.
По её утверждению, при активном сотрудничестве послов по вопросам равноправия во всём мире прогресс в одной области приведёт к прогрессу в других, что, по мнению экспертов, ускорит рост мировой экономики на десятки триллионов долларов.
Ежегодный форум Concordia Annual Summit является одним из мероприятий Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций.
Д.Грибаускайте была приглашена на это мероприятие в качестве почётного гостя, как одна из немногих женщин-лидеров страны, которая была президентом в течение десяти лет и в течение пяти лет председательствовала во Всемирном совете женщин-лидеров (CWWL).
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Ключевые слова: Грибаускайте, ООН, женщины, равноправие
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