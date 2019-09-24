В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией 🔊 Воспроизвести



Министерство иностранных дел Эстонской Республики возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает



Как считают в Таллине, заявления России об освобождении Эстонии являются «исторически неточными».



«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России о том, что Эстония была «освобождена» советскими войсками. Эстонская Республика не принимала участия во Второй Мировой войне и была оккупирована как нацисткой Германией, так и Советским Союзом. Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», — заявили эстонские дипломаты в Twitter.



При этом российское посольство в Эстонии ответило на публикацию тем, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».



«И говорят они о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных боёв с нацистами», — подчеркнули в посольстве.



21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.



На сайте министерства открыт мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Министерство иностранных дел Эстонской Республики возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает RT Как считают в Таллине, заявления России об освобождении Эстонии являются «исторически неточными».«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России о том, что Эстония была «освобождена» советскими войсками. Эстонская Республика не принимала участия во Второй Мировой войне и была оккупирована как нацисткой Германией, так и Советским Союзом. Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», — заявили эстонские дипломаты в Twitter.При этом российское посольство в Эстонии ответило на публикацию тем, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».«И говорят они о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных боёв с нацистами», — подчеркнули в посольстве.21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.На сайте министерства открыт мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства. russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: война, история, память География: Эстония — статья прочитана 196 раз Комментарии