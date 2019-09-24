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Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение

Фото: Eric Gaillard / Reuters


Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.

Решение означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не допускаются до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. На чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, они выступят в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в июне 2019 года.

В августе этого года глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио отечественные легкоатлеты выступят под флагом страны. На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году спортсмены отправились в статусе «олимпийских атлетов из России».
lenta.ru
Категории: экономика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение
География: Россия
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добавлена сегодня, 24 сентября, 09:00

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