Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение 🔊 Воспроизвести Фото: Eric Gaillard / Reuters



Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает



Решение означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не допускаются до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. На чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, они выступят в нейтральном статусе.



Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в июне 2019 года.



В августе этого года глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио отечественные легкоатлеты выступят под флагом страны. На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году спортсмены отправились в статусе «олимпийских атлетов из России». Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.Решение означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не допускаются до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. На чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, они выступят в нейтральном статусе.Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в июне 2019 года.В августе этого года глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио отечественные легкоатлеты выступят под флагом страны. На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году спортсмены отправились в статусе «олимпийских атлетов из России». lenta.ru Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение География: Россия — статья прочитана 182 раза Комментарии