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Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.
Решение означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не допускаются до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. На чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, они выступят в нейтральном статусе.
Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в июне 2019 года.
В августе этого года глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио отечественные легкоатлеты выступят под флагом страны. На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году спортсмены отправились в статусе «олимпийских атлетов из России».
lenta.ru
Категории: экономика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение
География: Россия
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