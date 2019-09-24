Трамп выступил на саммите ООН по проблеме свободы вероисповедания 🔊 Воспроизвести Дональд Трамп



Президент призвал покончить с преследованиями на религиозной почве, передает



Мировые лидеры собрались в понедельник на саммит ООН по проблеме изменения климата, который проходит в Нью-Йорке на фоне предупреждений ученых о необходимости более решительных мер для сдерживания глобального потепления.



Мероприятие, где выступят около 60 президентов и премьер-министров, продлится весь день и будет охватывать такие темы, как переход от каменного угля к возобновляемым источникам энергии, предотвращение катастроф и устранение и последствий, а также финансирование усилий по борьбе с изменением климата. Президент призвал покончить с преследованиями на религиозной почве, передает ГОЛОС АМЕРИКИ Мировые лидеры собрались в понедельник на саммит ООН по проблеме изменения климата, который проходит в Нью-Йорке на фоне предупреждений ученых о необходимости более решительных мер для сдерживания глобального потепления.Мероприятие, где выступят около 60 президентов и премьер-министров, продлится весь день и будет охватывать такие темы, как переход от каменного угля к возобновляемым источникам энергии, предотвращение катастроф и устранение и последствий, а также финансирование усилий по борьбе с изменением климата. Президент США Дональд Трамп не планировал принимать участие в саммите, и его появление стало неожиданностью. Ранее в понедельник он участвовал в мероприятии ООН, посвященном проблемам религиозной свободы и ущемления религиозных меньшинств, в особенности христиан.



Выступая на форуме по вопросам религии, президент заявил: «Наши отцы-основатели понимали, что для мирного, процветающего и добродетельного общества нет более важного права, чем право на собственные религиозные убеждения».



«Около 80 процентов населения мира живут в странах, где свобода вероисповедания подвергается угрозам, ограничивается или даже запрещается, – продолжал президент. – Соединенные Штаты призывают страны мира прекратить преследование на религиозной почве. Прекратить преступления в отношении верующих. Освободить узников совести. Отменить законы, ограничивающие свободу вероисповедания. Защитить уязвимых, беззащитных и угнетенных».



Трамп подчеркнул, что считает защиту религиозной свободы одним из своих высших приоритетов в качестве президента.



«Америка всегда будет рупором для жертв преследования на религиозной почве, – заверил он. – Мы все должны работать вместе, чтобы защищать общины любой веры».



«Истинная толерантность подразумевает уважение права всех людей на свободное выражение своих религиозных убеждений», – добавил президент.



«Мы призываем правительства всего мира уважать вечное право каждого человека следовать своим убеждениям, жить по законам своей веры и славить Господа», – заявил Трамп.



По прибытии на Генеральную Ассамблею Трамп встретился с журналистами, и ему был задан вопрос о том, насколько серьезно он воспринимает угрозу импичмента из-за жалобы сотрудника разведки. Предполагается, что в жалобе шла речь о том, что президент пытался уговорить украинского лидера начать расследование в отношении своего политического соперника-демократа. «Совершенно несерьезно», – ответил президент.



Позднее Трамп проведет переговоры с лидерами Пакистана, Польши, Новой Зеландии, Сингапура, Египта и Южной Кореи.



В ходе своего выступления Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность проблемы изменения климата и призвал мировых лидеров «выработать конкретные планы» и не ограничиваться «красивыми словами».



В преддверии саммита по климату ООН представила отчет Всемирной метеорологической организации, свидетельствующий об ускорении загрязнения атмосферы углекислым газом, повышения уровня моря, потепления среднемировых температур и таяния льдов.



Согласно докладу, период с 2015 по конец 2019 гг. обещает стать «самым теплым по сравнению с любым эквивалентным периодом в истории наблюдений». Среднемировая температура повысилась на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.



Парижское соглашение по климату, которое было ратифицировано 186 странами, призывает принять меры для того, чтобы мировая температура не повысилась более чем на 2 градуса, а в идеале осталась в пределах 1,5 градусов. Для этого необходимо сократить выбросы парниковых газов. Соединенные Штаты, занимающие одно из первых мест по объемам загрязнений, при Дональде Трампе объявили о выходе из соглашения. При этом в стране принимаются экологические меры на уровне штатов, на местом уровне и на уровне частного сектора.



В докладе отмечается, что для достижения целевых показателей по температуре необходимо «утроить амбиции».



Помимо изменения климата в число ключевых тем ежегодной сессии Генассамблеи входят напряженность в отношениях между США и Ираном, конфликты в Афганистане, Йемене, Сирии и Кашмире, а также рост неравенства и нетерпимости. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: религия, выступление, ООН, Трамп — статья прочитана 99 раз Комментарии