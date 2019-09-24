«Дефицит доверия»: лидеры разогревающегося мира собираются в ООН 🔊 Воспроизвести



В общих дебатах на Генеральной Ассамблее примут участие более 130 глав государств и правительств, сообщает



ООН – Планета разогревается, и устранение этой климатической угрозы окажется в центре внимания мировых лидеров, которые соберутся на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Заседания будут проходить на фоне тенденций, которые нельзя отрицать: повышение напряженности в разных районах мира – от Персидского залива до Афганистана, рост национализма, усиление неравенства и нетерпимости.



Растущие опасения военных действий, особенно в ответ на недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые имеют ключевое значение для мировых поставок энергоносителей, будут нависать над нынешней сессией Генеральной Ассамблеи. Эти тревоги усугубляются из-за глобальных конфликтов и кризисов. В качестве примеров можно назвать ситуации в Сирии, Йемене, Венесуэле и других местах, споры между Израилем и палестинцами, противостояние Пакистана и Индии из-за Кашмира. В общих дебатах на Генеральной Ассамблее примут участие более 130 глав государств и правительств, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ ООН – Планета разогревается, и устранение этой климатической угрозы окажется в центре внимания мировых лидеров, которые соберутся на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Заседания будут проходить на фоне тенденций, которые нельзя отрицать: повышение напряженности в разных районах мира – от Персидского залива до Афганистана, рост национализма, усиление неравенства и нетерпимости.Растущие опасения военных действий, особенно в ответ на недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые имеют ключевое значение для мировых поставок энергоносителей, будут нависать над нынешней сессией Генеральной Ассамблеи. Эти тревоги усугубляются из-за глобальных конфликтов и кризисов. В качестве примеров можно назвать ситуации в Сирии, Йемене, Венесуэле и других местах, споры между Израилем и палестинцами, противостояние Пакистана и Индии из-за Кашмира. Под пристальным вниманием окажутся президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Рухани, чьи страны оказались на переднем крае эскалации напряженности. Наблюдатели хотят увидеть, смогут ли они снизить опасения по поводу конфронтации, которая может затронуть не только Ближний Восток, но и выйти за его пределы. Состоится ли встреча между этими двумя лидерами? На этот счет сохраняются серьезные сомнения.



«Международное сотрудничество нужно нашему уставшему миру больше, чем когда-либо, но от того, что мы будем просто говорить об этом, ничего не случится, – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Давайте посмотрим правде в глаза: Мы не можем терять время».



Общие прения на Генеральной Ассамблее ООН, которые начнутся во вторник и завершатся 30 сентября, соберут мировых лидеров из 136 из 193 государств-членов ООН. Столь широкое участие отражает усиление глобального акцента на проблеме изменения климата и опасного состояния мира и безопасности.



Другие страны будут представлены на уровне министров и вице-президентов. Исключением станут Афганистан, где завершается напряженная кампания перед выборами президента 28 сентября, и Северная Корея, которая понизила свое представительство с министра до, вероятно, посла в ООН.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказались от участия и решили направить своих министров.



На прошлой неделе Гутерриш вновь предупредил о том, что «уровень напряженности зашкаливает». По словам генерального секретаря ООН, человечество «переживает критический момент сразу на нескольких фронтах: чрезвычайная ситуация с климатом, углубление неравенства, рост ненависти и нетерпимости, тревожное число вызовов миру и безопасности».



В условиях, когда в этом году в ООН соберутся столько монархов, президентов и глав правительств, «есть шанс на укрепление дипломатии в интересах мира», сказал Гутерриш.



«Это удачный момент для снятия напряженности», – добавил он.



Получится ли это – пока не ясно. Многие дипломаты не излучают оптимизм.



«Это непростое время для ООН, – говорит посол Китая в ООН Чжан Цзюнь, чья страна вовлеклась в затяжной спор с США о пошлинах. – Мы сталкиваемся с ростом односторонних подходов, протекционизма, нам противостоят такие глобальные вызовы, как изменение климата, терроризм, кибербезопасность».



«Но что более важно, – отмечает он, – так это то, что мы столкнулись с дефицитом доверия».



Будучи второй по величине экономикой мира и членом Совета Безопасности ООН, «Китай твердо отстаивает принцип многосторонности и твердо поддерживает ООН», заявил Чжан Цзюнь в пятницу.



Однако разногласия между пятью членами Совета Безопасности — США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией — парализовали работу по урегулированию восьмилетнего конфликта в Сирии и других глобальных кризисов.



Что касается глобального потепления, то администрация Трампа по-прежнему расходится во мнении со многими странами.



В этом году ООН дополнила повестку Молодежным климатическим саммитом, который прошел накануне полномасштабного саммита мировых лидеров по вопросам климата, открывающегося в понедельник. Все это происходит в преддверии ежегодного заседания в подковообразном зале Генеральной Ассамблеи ООН, которое начнется во вторник утром.



Гутерриш откроет общие прения выступлением о состоянии дел в мире, сразу после чего с речами начнут выступать мировые лидеры, включая Трампа, президентов Бразилии, Египта и Турции. Планируется, что президент Ирана Рухани выступит перед ассамблеей в среду утром.



ООН также проведет четыре других саммита, посвященных всеобщему охвату медицинскими услугами, прогрессу в достижении 17 целей ООН по борьбе с бедностью и охране окружающей среды, новым путям финансирования экономического развития, и положению развивающихся островных государств, которые находятся на переднем плане того, что ООН называет климатической чрезвычайной ситуацией.



Гутерриш уже давно подчеркивает взаимосвязь между изменениями климата, конфликтами и нищетой.



Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед говорит, что имеющиеся данные показывают, «как много нам нужно сделать для борьбы с бедностью и достижения других целей». По ее словам, ООН выступает с простым посланием: «Пришло время активизировать работу, которую нужно провести на уровне стран».



Хотя заседания саммитов будут открытыми, значительная часть мероприятий на этой неделе высокого уровня будет проходить за закрытыми дверями. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что поступило 630 заявок на проведение встреч в ООН. Сотни других встреч в формате «один на один» и в небольших группах будут проходить в гостиницах, в представительствах при ООН, а также во время обедов и ужинов.



Посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин, например, сообщил, что премьер-министр Нарендра Моди и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар проведут по крайней мере полчаса с каждым из примерно 75 президентов, премьер-министров и министров иностранных дел в рамках «очень интенсивных» контактов.



Что касается ключевого вопроса о возможной встрече Моди и премьер-министра Пакистана Имрана Хана для обсуждения решения правительства Индии от 5 августа о лишении Джамму и Кашмира полу-автономии и статуса штата, Акбарудди сказал: «До встречи лидеров должны появиться благоприятные условия».



«Риторика, которая сегодня исходит от Пакистана, явно не способствует созданию таких благоприятных условий», – добавил он.



Со своей стороны, Хан заявил на прошлой неделе, что его правительство не будет вести переговоры, пока Индия не отменит комендантский час в Кашмире и не восстановит особый автономный статус спорного региона.



По наиболее острым глобальным проблемам Акбаруддин, как и многие другие, не стал рисовать привлекательную картину.



«Мы встречаемся в контексте усиления конкуренции, а не сотрудничества. Стало меньше сотрудничества и больше соперничества, – заявил он журналистам в пятницу. – Климат – и я не имею в виду проблему изменения климата – не способствует взаимодействию и сотрудничеству. Такова суровая реальность». golos-ameriki.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: конфликт, Иран, ООН, ассамблея — статья прочитана 151 раз Комментарии