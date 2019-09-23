Александр Зиненко: На телевидении нет настоящих героев 🔊 Воспроизвести







Тележурналист, режиссер и сценарист документальных фильмов Александр Зиненко по приглашению медиаклуба "Формат А-3" 19 сентября в Вильнюсе принял участие в публичной встрече на тему "Человек крупным планом" и представил свой новый документальный фильм "Непобедимая".



Александр Зиненко считается мэтром российского телеэкрана - на телевидении он работает с 1990-го года. Был международным обозревателем, корреспондентом-международником. В 1998 году основал на НТВ телепрограмму "Профессия - репортер", ставшую одним из самых популярных телепроектов на российском телевидении. В 2000 году его фильм "Сны надзирателя" из цикла "Профессия - репортер" был удостоен премии ТЭФИ в номинации "Публицистическая программа". Трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь". Александр Зиненко считается мэтром российского телеэкрана - на телевидении он работает с 1990-го года. Был международным обозревателем, корреспондентом-международником. В 1998 году основал на НТВ телепрограмму "Профессия - репортер", ставшую одним из самых популярных телепроектов на российском телевидении. В 2000 году его фильм "Сны надзирателя" из цикла "Профессия - репортер" был удостоен премии ТЭФИ в номинации "Публицистическая программа". Трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь".







В Вильнюсе Александр Зиненко провел презентацию своего нового фильма "Непобедимая", который рассказывает об Ольге Буниной - 13-кратной чемпионке мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников и маме четверых детей, трое из которых – приемные.



"Это был самый простой и в то же время самый сложный фильм в моей жизни. Простой, потому что повезло с героиней. Она женщина с огромной харизмой, обаятельная, одновременно и сильная, и слабая. С другой стороны, ее история - не формат для коммерческого телеканала. Люди с инвалидностью - это слишком серьезная тема для телевидения. Она для него даже маргинальная, поскольку заставляет телезрителя задуматься и даже покопаться в себе. Она не предполагает простого просмотра, она требует труда души. Каждый из нас постоянно задумывается над тем, как изменить свою жизнь. А Бунина - тот человек, который открыто и постоянно это делает. Для этого она усыновляет детей, одерживает победы в спорте. Постоянно помогает другим людям. Она делает все, чтобы самореализоваться, чтобы быть достойным человеком. Бунина - это мы, потому что мы все хотим поменять свою жизнь. Весь вопрос в том, какую цену мы готовы за это заплатить. На таких, как Бунин,а держится Россия", - рассказал российский режиссер.



Режиссер признался, что за все время, что шли съемки фильма, - а это два с половиной года - его мучил страх. Страх быть неинтересным. Страх сделать обычную, похожую на многие другие, жалостливую историю о нелегкой судьбе человека с ограниченными возможностями.







На вопрос, как отреагировали на фильм в Челябинской области, режиссер ответил: "Фильм был принят на "Ура"! Отмечали, что сегодня не показывают людей, которые вдохновляют, с кого брать пример. Сделали ремонт в спортзале, где Бунина занимается с людьми с ограниченными возможностями. Это уже очень хорошо. Мы помогли сделать ремонт в доме, где она живет".



Публика из зала поинтересовалась, всегда ли герои фильмов соглашаются говорить или сниматься?



"Нет, не всегда. Фильм из цикла "Профессия - репортер" "Африканское счастье" мы делали два года. Представьте, в уральской деревне живет темнокожий. У него жена, кстати, выпускница Санкт-Петербургского института культуры, дети. На работу наш герой добирается полдня, так как ездит в Екатеринбург. В силу своей чернокожей специфики нашел место официанта в казино. Еще подрабатывает в театре. Все это мы сняли и поехали к нему домой в деревню общаться с семьей. Жена не только сниматься, даже разговаривать не захотела. Давно меня никто не посылал так далеко. Пришлось уехать с пустыми руками. Потом, постепенно, уже в Москве, через знакомых, телефон и почту налаживали отношения. Я ей отправлял открытки, поздравлял с праздниками. Оказалось, одна местная корреспондентка писала об этой семье статью. Вошла в доверие, они ее пригласили в баню. Там были сделаны фотографии хозяйки дома топлесс, их опубликовали. Потом два месяца женщина стеснялась выйти из дома..."



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



"Сегодняшнее российское телевидение – это рейтинг, это коммерция. Только так оно работает и выживает. Естественно, что телевидение показывает коммерческий продукт. Что это значит? Все должно быть неглубоко, поверхностно. Тогда это будет иметь рейтинг, иметь цифры. Цифры – это реклама, так все и крутится. Нет настоящих героев, а народ ищет примера для опоры, для подражания То, что вынуждает человека думать, заставляет работать сердце, мозги, душу – это не телевидение, - считает российский тележурналист. - Профессионально я свободный и счастливый человек. Никто никогда не мог заставить меня делать то, что для меня неприемлемо".В Вильнюсе Александр Зиненко провел презентацию своего нового фильма "Непобедимая", который рассказывает об Ольге Буниной - 13-кратной чемпионке мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников и маме четверых детей, трое из которых – приемные."Это был самый простой и в то же время самый сложный фильм в моей жизни. Простой, потому что повезло с героиней. Она женщина с огромной харизмой, обаятельная, одновременно и сильная, и слабая. С другой стороны, ее история - не формат для коммерческого телеканала. Люди с инвалидностью - это слишком серьезная тема для телевидения. Она для него даже маргинальная, поскольку заставляет телезрителя задуматься и даже покопаться в себе. Она не предполагает простого просмотра, она требует труда души. Каждый из нас постоянно задумывается над тем, как изменить свою жизнь. А Бунина - тот человек, который открыто и постоянно это делает. Для этого она усыновляет детей, одерживает победы в спорте. Постоянно помогает другим людям. Она делает все, чтобы самореализоваться, чтобы быть достойным человеком. Бунина - это мы, потому что мы все хотим поменять свою жизнь. Весь вопрос в том, какую цену мы готовы за это заплатить. На таких, как Бунин,а держится Россия", - рассказал российский режиссер.Режиссер признался, что за все время, что шли съемки фильма, - а это два с половиной года - его мучил страх. Страх быть неинтересным. Страх сделать обычную, похожую на многие другие, жалостливую историю о нелегкой судьбе человека с ограниченными возможностями.На вопрос, как отреагировали на фильм в Челябинской области, режиссер ответил: "Фильм был принят на "Ура"! Отмечали, что сегодня не показывают людей, которые вдохновляют, с кого брать пример. Сделали ремонт в спортзале, где Бунина занимается с людьми с ограниченными возможностями. Это уже очень хорошо. Мы помогли сделать ремонт в доме, где она живет".Публика из зала поинтересовалась, всегда ли герои фильмов соглашаются говорить или сниматься?"Нет, не всегда. Фильм из цикла "Профессия - репортер" "Африканское счастье" мы делали два года. Представьте, в уральской деревне живет темнокожий. У него жена, кстати, выпускница Санкт-Петербургского института культуры, дети. На работу наш герой добирается полдня, так как ездит в Екатеринбург. В силу своей чернокожей специфики нашел место официанта в казино. Еще подрабатывает в театре. Все это мы сняли и поехали к нему домой в деревню общаться с семьей. Жена не только сниматься, даже разговаривать не захотела. Давно меня никто не посылал так далеко. Пришлось уехать с пустыми руками. Потом, постепенно, уже в Москве, через знакомых, телефон и почту налаживали отношения. Я ей отправлял открытки, поздравлял с праздниками. Оказалось, одна местная корреспондентка писала об этой семье статью. Вошла в доверие, они ее пригласили в баню. Там были сделаны фотографии хозяйки дома топлесс, их опубликовали. Потом два месяца женщина стеснялась выйти из дома..." Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: медиаклуб, Александр Зиненко, "Формат А-3", "Непобедимая", Ольга Бунина — статья прочитана 124 раза Комментарии