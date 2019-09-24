Генсек ООН объявил о создании конституционного комитета по Сирии 🔊 Воспроизвести Антониу Гутерриш



Комитет, призванный выработать мирное решение конфликта, будет работать при поддержке ООН в Женеве, сообщает



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании конституционного комитета по Сирии, что рассматривается как долгожданный следующий шаг в рамках затормозившегося мирного процесса.



«Комитет будет работать при поддержке ООН в Женеве», – сообщил Гутерриш журналистам, добавив, что комитет начнет работу в ближайшие недели. В ООН считают, что это станет следующим шагом в попытках выработать политическое решение сирийского конфликта и положить конец войне, тянущейся уже восемь лет. Комитет, призванный выработать мирное решение конфликта, будет работать при поддержке ООН в Женеве, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании конституционного комитета по Сирии, что рассматривается как долгожданный следующий шаг в рамках затормозившегося мирного процесса.«Комитет будет работать при поддержке ООН в Женеве», – сообщил Гутерриш журналистам, добавив, что комитет начнет работу в ближайшие недели. В ООН считают, что это станет следующим шагом в попытках выработать политическое решение сирийского конфликта и положить конец войне, тянущейся уже восемь лет. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: генсек, ООН, Сирия, комитет — статья прочитана 145 раз Комментарии