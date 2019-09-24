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Генсек ООН объявил о создании конституционного комитета по Сирии
Комитет, призванный выработать мирное решение конфликта, будет работать при поддержке ООН в Женеве, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании конституционного комитета по Сирии, что рассматривается как долгожданный следующий шаг в рамках затормозившегося мирного процесса.
«Комитет будет работать при поддержке ООН в Женеве», – сообщил Гутерриш журналистам, добавив, что комитет начнет работу в ближайшие недели. В ООН считают, что это станет следующим шагом в попытках выработать политическое решение сирийского конфликта и положить конец войне, тянущейся уже восемь лет.
golos-ameriki.ru
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