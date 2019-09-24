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Литва и еще 30 государств ЮНЕСКО предупреждают о продолжающемся ухудшении ситуации в Крыму



Литва и еще 30 государств-членов специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в понедельник предупредили о продолжающемся ухудшении ситуации в аннексированном Россией Крыму, сообщил в понедельник МИД Литвы.

Заявление на встрече в штаб-квартире ЮНЕСКО от имени всех государств зачитала постоянный представитель Литвы, посол Ирена Вайшвилайте.

"Посол подчеркнула поддержку присоединившихся к заявлению членов ЮНЕСКО территориальной целостности и суверенитету Украины, а также призвала Россию соблюдать международные обязательства. В заявлении отмечается, что присоединившиеся к нему страны не признают организованные 8 сентября Россией "выборы" на полуострове Крым", – говорится в сообщении министерства.
В заявлении также содержится напоминание о имевшем место нынешним летом инциденте, когда Россия на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО распространяла издание, в котором утверждалось, что находящееся под охраной ЮНЕСКО наследие Украины в Крыму принадлежит России.

"Такая попытка манипулировать информацией идет вразрез с принципами ЮНЕСКО", – отметила постоянный представитель Литвы.

По ее словам, беспокойство вызвано ухудшением ситуации, вызванной агрессией Россией на полуострове Крым. Выражена обеспокоенность по поводу свободы СМИ, безопасности журналистов и сотрудников СМИ, доступа в религиозные учреждения.

Посол также подчеркнула право крымских татар, украинцев и всех этнических и религиозных группы пестовать свои язык и культуру, традиции, образование и идентичность.

В совместном заявлении подчеркнут призыв, чтобы Россия незамедлительно предоставила свободу всем самовольно или незаконно задержанным гражданам Украины, которые еще находятся в заключении на полуострове Крым и в России.

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым и вскоре стала поддерживать сепаратистов в восточной части Украины.

Эти беспорядки начались, когда массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Украины Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциации с Евросоюзом.
BNS
Категории: политика, чп и криминал, культура
Ключевые слова: Россия, Заявление, ЮНЕСКО, Крым
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добавлена сегодня, 24 сентября, 09:30

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