С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ 🔊 Воспроизвести



Новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО, пишет



Отмечается, что благодаря своими характеристикам новый ЗРК займет место С-400 как самого передового противоракетного комплекса России.



Автор статьи напомнил, что некоторые приписывают С-500 способность сбивать метеориты.



Так, в 2013 году метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска, разлетевшись на части. В результате случившегося пострадали более тысячи человек. Ученые установили, что метеорит пересек атмосферу со скоростью 67 600 километров в час. Новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО, пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sina.Отмечается, что благодаря своими характеристикам новый ЗРК займет место С-400 как самого передового противоракетного комплекса России.Автор статьи напомнил, что некоторые приписывают С-500 способность сбивать метеориты.Так, в 2013 году метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска, разлетевшись на части. В результате случившегося пострадали более тысячи человек. Ученые установили, что метеорит пересек атмосферу со скоростью 67 600 километров в час. "Но в российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала", — отметил журналист.



Производство С-500 началось в июне. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия пока не будет продавать комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для армии.



Радиус поражения С-500 "Прометей" — 600 километров. Система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Она также будет иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.



По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. РИА Новости Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: ПВО, ракеты, С-500 География: Россия — статья прочитана 131 раз Комментарии