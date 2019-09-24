Россия хочет совместно с Турцией производить самолеты

Россия предложила Турции совместно производить самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет 100». Турецкие читатели одобряют: Россия очень сильна, Турции стоит у нее поучиться, пишут они. Большинство хвалят сотрудничество Путина и Эрдогана. Но есть и такие, кто не в восторге.
оссия предложила Турции совместно производить самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет 100». Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Россия и Турция могут сотрудничать в сфере производства пассажирских самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет 100».
«У Турции высокоразвитая промышленность»
Слюсарь отметил: «Мы встретились с несколькими турецкими авиакомпаниями, которым мы готовы предложить самолеты МС-21 и „Сухой Суперджет 100". Помимо этого, Турция как страна с высокоразвитой промышленностью может быть заинтересована в проектах совместного производства».
Соответствующие переговоры проводились в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий «Текнофест» (Teknofest) в Стамбуле, где МС-21-300 впервые был показан на зарубежной выставке, отметил Слюсарь.
Комментарии читателей
zSoner bozkurt
В их понимании «совместно» — это когда они создают самолеты, а мы строим ангары.
son karar
Хорошая тактика. Они видят наши слабые места и делают предложения одно за другим. До тех пор пока наши интересы совпадают, нет проблем. Думаю, Эрдоган знает, что делает. Я ему полностью доверяю.
Kayaglizzy
Будет очень хорошо!!!
tam osmanli
Научимся у России, а потом и сами создадим.
Ali
Хорошая новость, русские снова затмили Америку.
İssi34
Россия-то какова, друзья! С-400, Су-57, собственные служебные машины, чего они только не производят! США, Китай, Россия очень сильные. Даст бог, Турция тоже когда-нибудь будет на уровне, и мы застанем эти дни.
Vatan
Совместное производство может быть полезно с точки зрения передачи технологий…
kafkaf
Прекрасное предложение, дай-то бог.
önce vatan
Турция демонстрирует значительный прогресс в оборонной промышленности. Совместное производство в Турции, разумеется, повысит долю России на рынке.
hilmi
Россия пользуется моментом. Мы тоже должны использовать эту возможность и стать сильнее. К тому же такое сотрудничество обеспечит новые рабочие места.
fransa da ugur
Даже если не будет передачи технологий, это очень хорошее предложение, у Турции большой производственный потенциал.
kaaaaaa
Такие предложения нельзя упускать.
Uçak Mühendisi
Подобные совместные проекты предполагают большие возможности для Турции. Совместное производство с Россией, например, участие в проекте А400М Airbus, будет подразумевать важные достижения для авиационной промышленности Турции. Несомненно, поддерживаю.
ali ak
Однозначно, нужно быстро приступать.
Doğru söz
Россия сделала очень хорошее предложение. Развитая страна не так-то просто соглашается на передачу технологий и предлагает совместное производство…
Zaza23
Отныне мы должны быть независимыми от Америки, и нам нужно такое производство.
Turk
Путин — настоящий мировой лидер, он невероятно умен, и ему очень хорошо удаются шахматные ходы. Для тех, кто понимает.
AKDAĜMADENİ
США — это слишком высокие затраты, посмотрим, что можно сделать с Россией.
kekilli
Мы любим Путина. Это человек слова, храброе сердце. Не переменчив и не труслив в отличие от Трампа. Пусть наше материальное, духовное партнерство продолжается, Путин хорошо ладит с Эрдоганом.
Talat
Эрдоган очень ошибается, если всерьез думает над такой инвестицией. Пусть русские сначала уйдут из Идлиба, прекратят поддерживать Асада, тогда мы обсудим эти вопросы. С тем, кто совершает массовые убийства мусульман, никогда нельзя садиться за стол переговоров. Переговоры в астанинском формате и по Идлибу не дали результатов. Идлиб — жизненный нерв Сирии, и они не хотят, чтобы Турция контролировала его. На последних переговорах не договорились ни по одному вопросу.
SonYorumBukucu
На мой взгляд, очень разумно для регионального авиарынка.
Çakıroğlu
Мы можем производить шасси для самолетов, это будет хороший вклад. В конце концов мы существенно продвинулись вперед в сфере отечественного производства шасси.
hilti matkap kâzım
Начать нужно немедленно.
Оригинал новости
Комментарии читателей
zSoner bozkurt
В их понимании «совместно» — это когда они создают самолеты, а мы строим ангары.
son karar
Хорошая тактика. Они видят наши слабые места и делают предложения одно за другим. До тех пор пока наши интересы совпадают, нет проблем. Думаю, Эрдоган знает, что делает. Я ему полностью доверяю.
Kayaglizzy
Будет очень хорошо!!!
tam osmanli
Научимся у России, а потом и сами создадим.
Ali
Хорошая новость, русские снова затмили Америку.
İssi34
Россия-то какова, друзья! С-400, Су-57, собственные служебные машины, чего они только не производят! США, Китай, Россия очень сильные. Даст бог, Турция тоже когда-нибудь будет на уровне, и мы застанем эти дни.
Vatan
Совместное производство может быть полезно с точки зрения передачи технологий…
kafkaf
Прекрасное предложение, дай-то бог.
önce vatan
Турция демонстрирует значительный прогресс в оборонной промышленности. Совместное производство в Турции, разумеется, повысит долю России на рынке.
hilmi
Россия пользуется моментом. Мы тоже должны использовать эту возможность и стать сильнее. К тому же такое сотрудничество обеспечит новые рабочие места.
fransa da ugur
Даже если не будет передачи технологий, это очень хорошее предложение, у Турции большой производственный потенциал.
kaaaaaa
Такие предложения нельзя упускать.
Uçak Mühendisi
Подобные совместные проекты предполагают большие возможности для Турции. Совместное производство с Россией, например, участие в проекте А400М Airbus, будет подразумевать важные достижения для авиационной промышленности Турции. Несомненно, поддерживаю.
ali ak
Однозначно, нужно быстро приступать.
Doğru söz
Россия сделала очень хорошее предложение. Развитая страна не так-то просто соглашается на передачу технологий и предлагает совместное производство…
Zaza23
Отныне мы должны быть независимыми от Америки, и нам нужно такое производство.
Turk
Путин — настоящий мировой лидер, он невероятно умен, и ему очень хорошо удаются шахматные ходы. Для тех, кто понимает.
AKDAĜMADENİ
США — это слишком высокие затраты, посмотрим, что можно сделать с Россией.
kekilli
Мы любим Путина. Это человек слова, храброе сердце. Не переменчив и не труслив в отличие от Трампа. Пусть наше материальное, духовное партнерство продолжается, Путин хорошо ладит с Эрдоганом.
Talat
Эрдоган очень ошибается, если всерьез думает над такой инвестицией. Пусть русские сначала уйдут из Идлиба, прекратят поддерживать Асада, тогда мы обсудим эти вопросы. С тем, кто совершает массовые убийства мусульман, никогда нельзя садиться за стол переговоров. Переговоры в астанинском формате и по Идлибу не дали результатов. Идлиб — жизненный нерв Сирии, и они не хотят, чтобы Турция контролировала его. На последних переговорах не договорились ни по одному вопросу.
SonYorumBukucu
На мой взгляд, очень разумно для регионального авиарынка.
Çakıroğlu
Мы можем производить шасси для самолетов, это будет хороший вклад. В конце концов мы существенно продвинулись вперед в сфере отечественного производства шасси.
hilti matkap kâzım
Начать нужно немедленно.
Оригинал новости