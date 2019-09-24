Россия хочет совместно с Турцией производить самолеты 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Рамиль Ситдиков



Россия предложила Турции совместно производить самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет 100». Турецкие читатели одобряют: Россия очень сильна, Турции стоит у нее поучиться, пишут они. Большинство хвалят сотрудничество Путина и Эрдогана. Но есть и такие, кто не в восторге.



оссия предложила Турции совместно производить самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет 100». Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Россия и Турция могут сотрудничать в сфере производства пассажирских самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет 100».



«У Турции высокоразвитая промышленность»



Слюсарь отметил: «Мы встретились с несколькими турецкими авиакомпаниями, которым мы готовы предложить самолеты МС-21 и „Сухой Суперджет 100". Помимо этого, Турция как страна с высокоразвитой промышленностью может быть заинтересована в проектах совместного производства». оссия предложила Турции совместно производить самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет 100». Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Россия и Турция могут сотрудничать в сфере производства пассажирских самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет 100».Слюсарь отметил: «Мы встретились с несколькими турецкими авиакомпаниями, которым мы готовы предложить самолеты МС-21 и „Сухой Суперджет 100". Помимо этого, Турция как страна с высокоразвитой промышленностью может быть заинтересована в проектах совместного производства».



Комментарии читателей



zSoner bozkurt



В их понимании «совместно» — это когда они создают самолеты, а мы строим ангары.



son karar



Хорошая тактика. Они видят наши слабые места и делают предложения одно за другим. До тех пор пока наши интересы совпадают, нет проблем. Думаю, Эрдоган знает, что делает. Я ему полностью доверяю.



Kayaglizzy



Будет очень хорошо!!!



tam osmanli



Научимся у России, а потом и сами создадим.



Ali



Хорошая новость, русские снова затмили Америку.



İssi34



Россия-то какова, друзья! С-400, Су-57, собственные служебные машины, чего они только не производят! США, Китай, Россия очень сильные. Даст бог, Турция тоже когда-нибудь будет на уровне, и мы застанем эти дни.



Vatan



Совместное производство может быть полезно с точки зрения передачи технологий…



kafkaf



Прекрасное предложение, дай-то бог.



önce vatan



Турция демонстрирует значительный прогресс в оборонной промышленности. Совместное производство в Турции, разумеется, повысит долю России на рынке.



hilmi



Россия пользуется моментом. Мы тоже должны использовать эту возможность и стать сильнее. К тому же такое сотрудничество обеспечит новые рабочие места.



fransa da ugur



Даже если не будет передачи технологий, это очень хорошее предложение, у Турции большой производственный потенциал.



kaaaaaa



Такие предложения нельзя упускать.



Uçak Mühendisi



Подобные совместные проекты предполагают большие возможности для Турции. Совместное производство с Россией, например, участие в проекте А400М Airbus, будет подразумевать важные достижения для авиационной промышленности Турции. Несомненно, поддерживаю.



ali ak



Однозначно, нужно быстро приступать.



Doğru söz



Россия сделала очень хорошее предложение. Развитая страна не так-то просто соглашается на передачу технологий и предлагает совместное производство…



Zaza23



Отныне мы должны быть независимыми от Америки, и нам нужно такое производство.



Turk



Путин — настоящий мировой лидер, он невероятно умен, и ему очень хорошо удаются шахматные ходы. Для тех, кто понимает.



AKDAĜMADENİ



США — это слишком высокие затраты, посмотрим, что можно сделать с Россией.



kekilli



Мы любим Путина. Это человек слова, храброе сердце. Не переменчив и не труслив в отличие от Трампа. Пусть наше материальное, духовное партнерство продолжается, Путин хорошо ладит с Эрдоганом.



Talat



Эрдоган очень ошибается, если всерьез думает над такой инвестицией. Пусть русские сначала уйдут из Идлиба, прекратят поддерживать Асада, тогда мы обсудим эти вопросы. С тем, кто совершает массовые убийства мусульман, никогда нельзя садиться за стол переговоров. Переговоры в астанинском формате и по Идлибу не дали результатов. Идлиб — жизненный нерв Сирии, и они не хотят, чтобы Турция контролировала его. На последних переговорах не договорились ни по одному вопросу.



SonYorumBukucu



На мой взгляд, очень разумно для регионального авиарынка.



Çakıroğlu



Мы можем производить шасси для самолетов, это будет хороший вклад. В конце концов мы существенно продвинулись вперед в сфере отечественного производства шасси.



hilti matkap kâzım



Начать нужно немедленно.



Оригинал новости Соответствующие переговоры проводились в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий «Текнофест» (Teknofest) в Стамбуле, где МС-21-300 впервые был показан на зарубежной выставке, отметил Слюсарь.zSoner bozkurtВ их понимании «совместно» — это когда они создают самолеты, а мы строим ангары.son kararХорошая тактика. Они видят наши слабые места и делают предложения одно за другим. До тех пор пока наши интересы совпадают, нет проблем. Думаю, Эрдоган знает, что делает. Я ему полностью доверяю.KayaglizzyБудет очень хорошо!!!tam osmanliНаучимся у России, а потом и сами создадим.AliХорошая новость, русские снова затмили Америку.İssi34Россия-то какова, друзья! С-400, Су-57, собственные служебные машины, чего они только не производят! США, Китай, Россия очень сильные. Даст бог, Турция тоже когда-нибудь будет на уровне, и мы застанем эти дни.VatanСовместное производство может быть полезно с точки зрения передачи технологий…kafkafПрекрасное предложение, дай-то бог.önce vatanТурция демонстрирует значительный прогресс в оборонной промышленности. Совместное производство в Турции, разумеется, повысит долю России на рынке.hilmiРоссия пользуется моментом. Мы тоже должны использовать эту возможность и стать сильнее. К тому же такое сотрудничество обеспечит новые рабочие места.fransa da ugurДаже если не будет передачи технологий, это очень хорошее предложение, у Турции большой производственный потенциал.kaaaaaaТакие предложения нельзя упускать.Uçak MühendisiПодобные совместные проекты предполагают большие возможности для Турции. Совместное производство с Россией, например, участие в проекте А400М Airbus, будет подразумевать важные достижения для авиационной промышленности Турции. Несомненно, поддерживаю.ali akОднозначно, нужно быстро приступать.Doğru sözРоссия сделала очень хорошее предложение. Развитая страна не так-то просто соглашается на передачу технологий и предлагает совместное производство…Zaza23Отныне мы должны быть независимыми от Америки, и нам нужно такое производство.TurkПутин — настоящий мировой лидер, он невероятно умен, и ему очень хорошо удаются шахматные ходы. Для тех, кто понимает.AKDAĜMADENİСША — это слишком высокие затраты, посмотрим, что можно сделать с Россией.kekilliМы любим Путина. Это человек слова, храброе сердце. Не переменчив и не труслив в отличие от Трампа. Пусть наше материальное, духовное партнерство продолжается, Путин хорошо ладит с Эрдоганом.TalatЭрдоган очень ошибается, если всерьез думает над такой инвестицией. Пусть русские сначала уйдут из Идлиба, прекратят поддерживать Асада, тогда мы обсудим эти вопросы. С тем, кто совершает массовые убийства мусульман, никогда нельзя садиться за стол переговоров. Переговоры в астанинском формате и по Идлибу не дали результатов. Идлиб — жизненный нерв Сирии, и они не хотят, чтобы Турция контролировала его. На последних переговорах не договорились ни по одному вопросу.SonYorumBukucuНа мой взгляд, очень разумно для регионального авиарынка.ÇakıroğluМы можем производить шасси для самолетов, это будет хороший вклад. В конце концов мы существенно продвинулись вперед в сфере отечественного производства шасси.hilti matkap kâzımНачать нужно немедленно. inosmi.ru Категории: в мире, экономика, технологии Ключевые слова: Россия, Турция, самолет, авиастроение, разработки — статья прочитана 129 раз Комментарии