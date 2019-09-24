День памяти жертв еврейского геноцида снова вызвал дискуссии об исторической памяти 🔊 Воспроизвести



День памяти геноцида евреев, который отмечается в Литве в понедельник, снова вызвал дискуссии об исторической памяти.



В Литве в последнее время большой резонанс имели дискуссии об увековечивании памяти офицера Йонаса Норейки.



По указанию мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле в центре столицы с библиотеки была снята мемориальная доска Й. Норейке, но в этом месяце она была там восстановлена.



Во время посвященного годовщине ликвидации Вильнюсского гетто мероприятия в центре столицы, на Руднинкской площади член сейма, председатель Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Эмануэлис Зингерис сказал, что демократия невозможна "без похода против ненависти".



"Я смотрю на своих многочисленных коллег, опытных политиков, (...) руководителей партия: можем ли мы позволить своей зрелой демократии выбирать сомнительные исторические примеры? Разве у нас недостаточно героев? – сказал политик. День памяти геноцида евреев, который отмечается в Литве в понедельник, снова вызвал дискуссии об исторической памяти.В Литве в последнее время большой резонанс имели дискуссии об увековечивании памяти офицера Йонаса Норейки.По указанию мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле в центре столицы с библиотеки была снята мемориальная доска Й. Норейке, но в этом месяце она была там восстановлена.Во время посвященного годовщине ликвидации Вильнюсского гетто мероприятия в центре столицы, на Руднинкской площади член сейма, председатель Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Эмануэлис Зингерис сказал, что демократия невозможна "без похода против ненависти"."Я смотрю на своих многочисленных коллег, опытных политиков, (...) руководителей партия: можем ли мы позволить своей зрелой демократии выбирать сомнительные исторические примеры? Разве у нас недостаточно героев? – сказал политик. "Не следует ли нам назвать улицы именами резистентов духа или спасителей евреев, которыми названо немного улиц?" – задал вопрос он.



Председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс призвал "не пачкать историю героями, которые не были героями".



Мэр Вильнюсе, в свою очередь, заявил, что его опечалила реакция на снятие доски.



"Здесь собрались люди отдать дань памяти невинно убитым людям, а в то же время в 2019 году не вянут цветы для тех, которые ставили эти подписи (о создании гетто)", – сказал Р. Шимашюс.



Критики увековечивания памяти Й. Норейки подчеркивают, что в бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны он подписал распоряжения о создании еврейского гетто и присвоении еврейской собственности. Почти все евреи впоследствии были убиты во время Холокоста.



Сторонники увековечивания его памяти подчеркивают, что впоследствии Й. Норейка включился в антинацистскую деятельность, содействовал тому, чтобы в Литве не был создан легион СС, был вывезен в концентрационный лагерь Штутгоф в Германии, а после войны организовывал сопротивление советской оккупации.



В 1946 году советский военный трибунал вынес Й. Норейке смертный приговор, он был расстрелян в 1947 году.



Мероприятие в память о жертвах еврейского геноцида в понедельник посетил премьер Саулюс Сквернялис. Он сказал, что события, которые непостижимы уму, не сломили еврейский народ.



Премьер сказал, что нужно сделать все, чтобы в современной демократической Литве не было разжигания межнациональной розни или проявлений антисемитизма.



"Это наш общий моральный долг перед этими жертвами, этими людьми, которые столетиями жили в Литве, которые считали Литву своей родиной", – сказал С. Сквернялис.



В 1994 году 23 сентября было объявлено Днем памяти геноцида евреев – в память о жертвах ликвидации Вильнюсского гетто. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: Германия, нацизм, холокост, гетто, концлагеря, воспоминания География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии