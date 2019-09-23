МИД Белоруссии рассказал о работе над визовым соглашением с ЕС 🔊 Воспроизвести



В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, как продвигается работа над соглашением с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.



«Для подписания соглашения (визового соглашения и соглашения о реадмиссии — RT.) нужно ещё соответствующее решение Совета ЕС. После подписания соглашения подлежат ратификации парламентом Белоруссии и одобрению Европарламентом. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны сообщат друг другу о завершении этих процедур», — приводит сообщение МИД



В настоящее время Белоруссия ожидает от Евросоюза сигнала о завершении соответствующих внутренних процедур, после чего будет определена «конкретная модальность» подписания соглашения.



В МИД добавили, что «работы ещё много, поэтому прогнозировать точно сложно».



Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии. В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, как продвигается работа над соглашением с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.«Для подписания соглашения (визового соглашения и соглашения о реадмиссии — RT.) нужно ещё соответствующее решение Совета ЕС. После подписания соглашения подлежат ратификации парламентом Белоруссии и одобрению Европарламентом. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны сообщат друг другу о завершении этих процедур», — приводит сообщение МИД RT со ссылкой на РИА Новости.В настоящее время Белоруссия ожидает от Евросоюза сигнала о завершении соответствующих внутренних процедур, после чего будет определена «конкретная модальность» подписания соглашения.В МИД добавили, что «работы ещё много, поэтому прогнозировать точно сложно».Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: визы, аэропорт, Лукашенко, указ, безвиз География: Белоруссия — статья прочитана 134 раза Комментарии