Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> МИД Белоруссии рассказал о работе над визовым соглашением с ЕС

МИД Белоруссии рассказал о работе над визовым соглашением с ЕС



В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, как продвигается работа над соглашением с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.

«Для подписания соглашения (визового соглашения и соглашения о реадмиссии — RT.) нужно ещё соответствующее решение Совета ЕС. После подписания соглашения подлежат ратификации парламентом Белоруссии и одобрению Европарламентом. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны сообщат друг другу о завершении этих процедур», — приводит сообщение МИД RT со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время Белоруссия ожидает от Евросоюза сигнала о завершении соответствующих внутренних процедур, после чего будет определена «конкретная модальность» подписания соглашения.

В МИД добавили, что «работы ещё много, поэтому прогнозировать точно сложно».

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: визы, аэропорт, Лукашенко, указ, безвиз
География: Белоруссия
статья прочитана 134 раза
добавлена сегодня, 23 сентября, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка