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МИД Белоруссии рассказал о работе над визовым соглашением с ЕС
В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, как продвигается работа над соглашением с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.
«Для подписания соглашения (визового соглашения и соглашения о реадмиссии — RT.) нужно ещё соответствующее решение Совета ЕС. После подписания соглашения подлежат ратификации парламентом Белоруссии и одобрению Европарламентом. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны сообщат друг другу о завершении этих процедур», — приводит сообщение МИД RT со ссылкой на РИА Новости.
В настоящее время Белоруссия ожидает от Евросоюза сигнала о завершении соответствующих внутренних процедур, после чего будет определена «конкретная модальность» подписания соглашения.
В МИД добавили, что «работы ещё много, поэтому прогнозировать точно сложно».
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.
russian.rt.com
География: Белоруссия
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