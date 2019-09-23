Загрузка... Литва - антилидер в Балтии по расходам на отдых и спорт 🔊 Воспроизвести



Всего власти балтийской республики потратили на эти нужды 87,9 миллиона евро, что составляет 0,6 процента от общих трат страны, сообщает



В Литве расходы на эти виды деятельности были ниже среднего показателя по ЕС. Всего власти балтийской республики потратили 87,9 миллиона евро, что составляет 0,6 процента от общих расходов.



How much do governments spend on recreation and sport ❓ #BeActive @EUSport



➡️ For more information: https://t.co/hd0LDBl2O3 pic.twitter.com/BIB2mU1Ya7 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 23 September 2019 Всего власти балтийской республики потратили на эти нужды 87,9 миллиона евро, что составляет 0,6 процента от общих трат страны, сообщает Sputnik Литва . В 2017 году государства – члены ЕС потратили 51,3 миллиарда евро из государственного бюджета на отдых и спорт. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.В Литве расходы на эти виды деятельности были ниже среднего показателя по ЕС. Всего власти балтийской республики потратили 87,9 миллиона евро, что составляет 0,6 процента от общих расходов.



Латвийское правительство потратило 0,8 процента от общих трат (80,8 миллиона евро), а эстонское – 1,4 процента (128,9 миллиона евро).



Эстония вошла в тройку лидеров рейтинга, заняв второе место. Первую строчку рейтинга среди членов ЕС заняла Венгрия с показателем в 2,5 процента. Власти этой страны потратили на отдых и спорт почти полтора миллиарда евро. На третьем месте оказался Люксембург с показателем в 1,2 процента (294 миллиона евро).



Самые низкие расходы на спорт и отдых по отношению к общим расходам были отмечены в Хорватии (0,2), а также в Великобритании, Словакии, на Мальте и в Ирландии, где этот показатель составил 0,4 процента.



Также Eurostat рассчитал расходы на отдых и спорт на душу населения. В трех государствах – членах ЕС эта сумма превысила 200 евро. Так, в Люксембурге расходы составили 492 евро на человека, в Швеции – 256 евро, а в Финляндии – 206 евро.



На противоположном конце шкалы находятся Хорватия (13 евро на жителя) и Болгария (16 евро). Далее следуют Словакия (23 евро), Румыния (25 евро), Литва (31 евро) и Мальта (32 евро). Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, спорт, в Европе Ключевые слова: Спорт, расходы, отдых, Eurostat — статья прочитана 171 раз Комментарии