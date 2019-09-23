На кофейной гуще

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В последнее время московским армейцам из-за эпидемии травм многие пророчат большие проблемы в российском футбольном первенстве. Однако эти предсказания пока почему-то не сбываются.



ЦСКА, обыграв дома гостей из Краснодара, вернул себе вторую точку в турнирной таблице.



А вот «Краснодар», с треском проиграв перед этим в еврокубке, породил разговоры о наметившемся кризисе в этой команде. Тем любопытнее будет последить за «Краснодаром» в ближайшие недели.



Впрочем, не меньше интереса вызывает и возвращение «Зенита» на первую строчку. Ближайший его соперник – «Локомотив», мечтающий повторить свой золотой успех, а потом – игры в Лиге чемпионов. Такой график простым уж точно не назовёшь!.. ЦСКА, обыграв дома гостей из Краснодара, вернул себе вторую точку в турнирной таблице.А вот «Краснодар», с треском проиграв перед этим в еврокубке, породил разговоры о наметившемся кризисе в этой команде. Тем любопытнее будет последить за «Краснодаром» в ближайшие недели.Впрочем, не меньше интереса вызывает и возвращение «Зенита» на первую строчку. Ближайший его соперник – «Локомотив», мечтающий повторить свой золотой успех, а потом – игры в Лиге чемпионов. Такой график простым уж точно не назовёшь!.. Чемпионат России по футболу



10-й тур



«Уфа» - «Спартак» (Москва) – 1:0 (Н.Рассказов, 13, «Спартак» - в свои ворота).



«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:1 (А.Понсе, 27 – М.Карпов, 90+4).



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 5:0 (Б.Иванович, 58, А.Сутормин, 65, 75, Р.Мак, 82, О.Шатов, 87).



«Тамбов» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:1 (Г.Мелкадзе, 38, 61 – Э.Шомуродов, 27). Незабитый пенальти: М.Костюков, 15 – «Тамбов».



«Оренбург» - «Локомотив» (Москва) – 2:3 (Ф.Рогич, 69, А.Кулишев, 90+2 – А.Баринов, 10, Ф.Смолов, 48 – с пен., А.Эдер, 88).



«Динамо» (Москва) - «Сочи» - 2:3 (С.Игбун, 50, 63 – А.Заболотный, 31, М.Мевля, 65, А.Карапетян, 90).



«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (Р.Бауэр, 25 – Р.Аугустыняк, 48). Незабитый пенальти: О.Эль-Кабир – «Урал».



ЦСКА (Москва) – «Краснодар» - 3:2 (Н.Влашич, 32 – с пен., 41, Ф.Чалов, 37 – М.Берг, 57, 60).



Бомбардиры: 1. Э.Шомуродов («Ростов») – 8 голов, 2. А.Соболев («Крылья Советов») – 7 голов, 3. А.Дзюба («Зенит») - 5 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 23 (разница мячей: 18-4), 2. ЦСКА - 22 (15-8), 3. «Ростов» - 20 (17-14), 4. «Краснодар» – 20 (21-12), 5. «Локомотив» - 20 (17-10), 6. «Урал» - 14 (17-20), 7. «Арсенал» - 14 (13-14), 8. «Уфа» - 14 (11-10), 9. «Спартак» - 14 (11-11), 10. «Рубин» - 10 (6-15), 11. «Динамо» - 10 (8-9), 12. «Сочи» - 9 (8-13), 13. «Ахмат» - 9 (7-15), 14. «Оренбург» - 8 (13-18), 15. «Тамбов» - 8 (9-15). «Крылья Советов» - 8 (13-16),



В 11-м туре, который состоится 28-30 сентября, встречаются: «Крылья Советов» - «Тамбов», «Ростов» - «Динамо», «Локомотив» - «Зенит», «Урал» - ЦСКА, «Рубин» - «Уфа», «Спартак» - «Оренбург», «Краснодар» - «Арсенал», «Сочи» - «Ахмат». «Уфа» - «Спартак» (Москва) – 1:0 (Н.Рассказов, 13, «Спартак» - в свои ворота).«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:1 (А.Понсе, 27 – М.Карпов, 90+4).«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 5:0 (Б.Иванович, 58, А.Сутормин, 65, 75, Р.Мак, 82, О.Шатов, 87).«Тамбов» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:1 (Г.Мелкадзе, 38, 61 – Э.Шомуродов, 27). Незабитый пенальти: М.Костюков, 15 – «Тамбов».«Оренбург» - «Локомотив» (Москва) – 2:3 (Ф.Рогич, 69, А.Кулишев, 90+2 – А.Баринов, 10, Ф.Смолов, 48 – с пен., А.Эдер, 88).«Динамо» (Москва) - «Сочи» - 2:3 (С.Игбун, 50, 63 – А.Заболотный, 31, М.Мевля, 65, А.Карапетян, 90).«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (Р.Бауэр, 25 – Р.Аугустыняк, 48). Незабитый пенальти: О.Эль-Кабир – «Урал».ЦСКА (Москва) – «Краснодар» - 3:2 (Н.Влашич, 32 – с пен., 41, Ф.Чалов, 37 – М.Берг, 57, 60).1. Э.Шомуродов («Ростов») – 8 голов, 2. А.Соболев («Крылья Советов») – 7 голов, 3. А.Дзюба («Зенит») - 5 голов.1. «Зенит» - 23 (разница мячей: 18-4), 2. ЦСКА - 22 (15-8), 3. «Ростов» - 20 (17-14), 4. «Краснодар» – 20 (21-12), 5. «Локомотив» - 20 (17-10), 6. «Урал» - 14 (17-20), 7. «Арсенал» - 14 (13-14), 8. «Уфа» - 14 (11-10), 9. «Спартак» - 14 (11-11), 10. «Рубин» - 10 (6-15), 11. «Динамо» - 10 (8-9), 12. «Сочи» - 9 (8-13), 13. «Ахмат» - 9 (7-15), 14. «Оренбург» - 8 (13-18), 15. «Тамбов» - 8 (9-15). «Крылья Советов» - 8 (13-16), Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 156 раз Комментарии