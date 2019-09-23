Главная >> Новости >> общество, образование >> Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала с подкупом

Друзь вернется в Что? Где? Когда? после скандала с подкупом

VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS


Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?", сообщается на сайте ЧГК, передает РИА Новости.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", - говорится в сообщении.

Тем не менее, в новом сезоне магистр играть не будет. Этой осенью в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.

Скандал с подкупом

В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.
По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не собирались выигрывать нечестным путем.

В результате скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок, а сам Друзь позже извинился за репутационный ущерб, причиненный игре.

* * *

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - говорится в сообщении компании.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова в ответ на просьбу Би-би-си подвердить эту информацию переадресовала к заявлению телекомпании "Игра-ТВ". Би-би-си не удалось дозвониться до самого Друзя.

Позже пресс-служба Первого канала заявила: "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними".

Бер в разговоре с Би-би-си раскритиковал решение о возвращении Друзя в программу.

"Я считаю, что это позорное решение, в очередной раз показывающее, что в России институт репутации не работает. Как и многие другие институты. Надеюсь, это когда-нибудь изменится", - сказал он.
РИА Новости
Категории: общество, образование
Ключевые слова: скандал, игра, подкуп, Друзь
География: Россия
статья прочитана 129 раз
добавлена сегодня, 23 сентября, 19:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка