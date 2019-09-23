Друзь вернется в Что? Где? Когда? после скандала с подкупом 🔊 Воспроизвести VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS



Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?", сообщается на сайте ЧГК, передает



"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", - говорится в сообщении.



Тем не менее, в новом сезоне магистр играть не будет. Этой осенью в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.



Скандал с подкупом



В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока. Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?", сообщается на сайте ЧГК, передает РИА Новости "Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", - говорится в сообщении.Тем не менее, в новом сезоне магистр играть не будет. Этой осенью в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.Скандал с подкупомВ феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока. По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не собирались выигрывать нечестным путем.



В результате скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок, а сам Друзь позже извинился за репутационный ущерб, причиненный игре.



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"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - говорится в сообщении компании.



Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова в ответ на просьбу Би-би-си подвердить эту информацию переадресовала к заявлению телекомпании "Игра-ТВ". Би-би-си не удалось дозвониться до самого Друзя.



Позже пресс-служба Первого канала заявила: "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними".



Бер в разговоре с Би-би-си раскритиковал решение о возвращении Друзя в программу.



"Я считаю, что это позорное решение, в очередной раз показывающее, что в России институт репутации не работает. Как и многие другие институты. Надеюсь, это когда-нибудь изменится", - сказал он. РИА Новости Категории: общество, образование Ключевые слова: скандал, игра, подкуп, Друзь География: Россия — статья прочитана 129 раз Комментарии