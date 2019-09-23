«Витязь» не на перепутье 🔊 Воспроизвести photo.khl.ru







Команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) первый месяц осени и нового сезона провели в отнюдь не щадящем втягивающем режиме.



За сентябрь они успели провести по десятку (или около того) игр, напряжённых, с совершенно неочевидным исходом.



В результате итоговая таблица в эти дни приобрела не привычный вид.



Возмутителем спокойствия оказался подмосковный «Витязь», идущий ныне на первом месте в западной конференции. В минувшие выходные он, к слову, в Санкт-Петербурге обыграл местное СКА со счётом 4:2.



КХЛ. Сезон 2019/2020



Регулярный чемпионат.



Турнирное положение на 23 сентября



Западная конференция: 1. «Витязь» (Подольск) – 16 очков после 9 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 12 (9), 3. ЦСКА (Москва) - 13 (8), 4. «Торпедо» (нижегородская область) – 12 (10), 5. «Динамо» (Москва) – 11 (9), 6. «Сочи» - 10 (9), 7. «Спартак» (Москва) – 9 (10), 8. «Динамо» (Минск) – 8 (8), 9. «Локомотив» (Ярославль) - 6 (7), 10. «Динамо» (Рига) – 6 (8), 11. «Йокерит» (Хельсинки) – 5 (7), 12. «Северсталь» (Череповец) – 5 (9). Команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) первый месяц осени и нового сезона провели в отнюдь не щадящем втягивающем режиме.За сентябрь они успели провести по десятку (или около того) игр, напряжённых, с совершенно неочевидным исходом.В результате итоговая таблица в эти дни приобрела не привычный вид.Возмутителем спокойствия оказался подмосковный «Витязь», идущий ныне на первом месте в западной конференции. В минувшие выходные он, к слову, в Санкт-Петербурге обыграл местное СКА со счётом 4:2.1. «Витязь» (Подольск) – 16 очков после 9 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 12 (9), 3. ЦСКА (Москва) - 13 (8), 4. «Торпедо» (нижегородская область) – 12 (10), 5. «Динамо» (Москва) – 11 (9), 6. «Сочи» - 10 (9), 7. «Спартак» (Москва) – 9 (10), 8. «Динамо» (Минск) – 8 (8), 9. «Локомотив» (Ярославль) - 6 (7), 10. «Динамо» (Рига) – 6 (8), 11. «Йокерит» (Хельсинки) – 5 (7), 12. «Северсталь» (Череповец) – 5 (9). Восточная конференция: 1. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 16 очков после 9 игр, 2. «Авангард» (Омск) – 13 (9), 3. «Ак Барс» (Казань) – 12 (7), 4. «Салават Юлаев» (Уфа) – 11 (8), 5. «Трактор» (Челябинск) – 11 (10), 6. «Барыс» (Астана) – 10 (8), 7. «Сибирь» (Новосибирск) – 10 (8), 8. «Адмирал» (Владивосток) – 8 (8), 9. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 7 (9), 10. «Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 7 (9), 11. «Металлург» (Магнитогорск) – 5 (9), 12. «Амур» (Хабаровск) – 3 (9).



В нынешнем сезоне командам за победу команда начисляется по два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного - за проигрыш в основное время.



В плей-офф выходят по 8 лучших команд из каждой конференции. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, КХЛ, сезон 2019/2020 — статья прочитана 153 раза Комментарии