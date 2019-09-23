Загрузка... Следствие рассказало, почему был убит певец Михаил Круг 🔊 Воспроизвести STANISLAV KRASILNIKOV/TASS



Следственный комитет России прекратил уголовное дело об убийстве популярного исполнителя русского шансона Михаила Воробьева, автора песни "Владимирский централ", известного под псевдонимом Михаил Круг. Следствие опубликовало отчет об обстоятельствах преступления, сообщает



Что было известно ранее



Круг был застрелен 1 июля 2002 года в своем доме в одном из поселков, входящих в состав города Тверь.



По версии следствия, в убийстве участвовали двое членов преступной группировки "Тверские волки" - Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний стрелял в Круга. Веселова же, как сообщалось, убил еще один участник группировки - Александр Осипов, друживший с певцом. Следственный комитет России прекратил уголовное дело об убийстве популярного исполнителя русского шансона Михаила Воробьева, автора песни "Владимирский централ", известного под псевдонимом Михаил Круг. Следствие опубликовало отчет об обстоятельствах преступления, сообщает ВВС Круг был застрелен 1 июля 2002 года в своем доме в одном из поселков, входящих в состав города Тверь.По версии следствия, в убийстве участвовали двое членов преступной группировки "Тверские волки" - Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний стрелял в Круга. Веселова же, как сообщалось, убил еще один участник группировки - Александр Осипов, друживший с певцом. В 2014 году в интервью "Комсомольской правде" Осипов назвал Веселова убийцей Круга, а себя - убийцей Веселова.



В августе этого года в доме Круга прошел следственный эксперимент с участием Агеева, рассказывала "Коммерсанту" сестра певца Ольга Медведева.



Агеева, приговоренного в 2009 году к пожизненному заключению за убийства и другие преступления, этапировали из колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе, он признался в участии в этом преступлении и подтвердил версию о том, что в Круга стрелял Веселов, писал "Коммерсант". Ранее Агеев отрицал свою вину.



После следственных действий в доме Круга официальных заявлений не было. Заявление Следственный комитет России (СКР) сделал сейчас, объявив о прекращении уголовного дела.



Что рассказал СКР



В ночь на 1 июля 2002 года в доме помимо Круга были его жена, теща и трое детей.



30 июня в Твери отмечали День города. Агеев рассказал следователям, что проникнуть в дом Круга ему и Веселову велел местный криминальный авторитет по кличке Лом (СКР уточняет, что Лом погиб в 2006 году). Самого певца, по информации, "имевшейся в распоряжении участников банды", в тот вечер не должно было быть дома.



"Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - говорится в сообщении СКР.



Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох, сообщает следствие. После чего Веселов, "не задумываясь", сначала "применил насилие" к теще Круга, а затем два раза выстрелил в певца из пистолета ТТ калибра 7,62 мм, после чего застрелил собаку



Круг умер в больнице от огнестрельных ранений груди и живота. Его убийство стало одним из самых резонансных в России. СКР сообщает, что добиться признательных показаний от Агеева удалось после того, как следователи смогли установить с ним "психологический контакт".



СКР подтверждает, что Веселов был убит в марте 2003 года Осиповым, отбывающим пожизненный срок. Свои мотивы Осипов объяснил так же, как пять лет назад "Комсомольской правде" - местью за "короля шансона", как называли Круга.



"С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования", - резюмирует СКР. Загрузка... bbc.com Категории: общество, культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: убийство, певец, шансон, СКР, Михаил Круг География: Россия — статья прочитана 169 раз Комментарии