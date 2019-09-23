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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты
Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
В минувший понедельник истребители НАТО сопроводили самолет разведки A-50 и два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининградскую область.
Во вторник натовские истребители сопроводили два бомбардировщика Ту-160 и два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининградскую область и обратно. Позже в тот же день самолеты НАТО сопроводили летевшие в обратном направлении Ту-160.
В среду снова был распознан и сопровожден самолет разведки А-50, летевший из Калининградской области на материковую часть России, в четверг – грузовой самолет Ан-12. Он летел в международном воздушном пространстве над Балтикой из Калининградской области на материковую часть России.
В пятницу истребители НАТО сопроводили истребитель Су-30.
В большинстве случаев российские военные самолеты летели без планов полетов, с отключенным транспондером, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Категории: в Европе, образование
География: Литва
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