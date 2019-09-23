Полдня без выхлопов

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В пятницу на прошлой неделе вильнюсские власти торжественно презентовали горожанам первые электрические автобусы турецкого производства «Karsan Jest Electric».



«Это важный шаг в деле обновления общественного транспорта. Его делают для того, чтобы пассажиры получили хороший опыт, чтобы смело выбирали общественный транспорт», – сказал собравшимся журналистам и оказавшимся рядом прохожим мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Электроавтобусы будут возить пассажиров по маршруту 89.



Согласно подсчётам, на одной зарядке автобус сможет ездить полдня, в автобусах установлены двигатели BMW.



«Мы должны провести серьёзное тестирование этих автобусов, точно ли они проедут столько, сколько указано, будут ли держать батареи такой заряд», – сказал мэр Вильнюса.



Компактные 23-местные автобусы - низкопольные, оборудованы беспроводным интернетом.



Это партия электроавтобусов и оборудование для подзарядки их током стоимостью в 1 510 957 евро куплена за средства муниципального предприятия «Vilniaus viešasis transportas», иными словами – за счёт налогоплательщиков.



Поставщиков упомянутых машин является группа, состоящая из ЗАО «TM Service» и турецкой компании-автопроизводителя «Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. S.».



Фото: www.vilnius.lt «Это важный шаг в деле обновления общественного транспорта. Его делают для того, чтобы пассажиры получили хороший опыт, чтобы смело выбирали общественный транспорт», – сказал собравшимся журналистам и оказавшимся рядом прохожим мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Электроавтобусы будут возить пассажиров по маршруту 89.Согласно подсчётам, на одной зарядке автобус сможет ездить полдня, в автобусах установлены двигатели BMW.«Мы должны провести серьёзное тестирование этих автобусов, точно ли они проедут столько, сколько указано, будут ли держать батареи такой заряд», – сказал мэр Вильнюса.Компактные 23-местные автобусы - низкопольные, оборудованы беспроводным интернетом.Это партия электроавтобусов и оборудование для подзарядки их током стоимостью в 1 510 957 евро куплена за средства муниципального предприятия «Vilniaus viešasis transportas», иными словами – за счёт налогоплательщиков.Поставщиков упомянутых машин является группа, состоящая из ЗАО «TM Service» и турецкой компании-автопроизводителя «Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. S.». Инф. «Обзора» Категории: авто, в странах Балтии Ключевые слова: электрические автобусы, Karsan Jest Electric — статья прочитана 77 раз Комментарии