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Полдня без выхлопов





В пятницу на прошлой неделе вильнюсские власти торжественно презентовали горожанам первые электрические автобусы турецкого производства «Karsan Jest Electric».

«Это важный шаг в деле обновления общественного транспорта. Его делают для того, чтобы пассажиры получили хороший опыт, чтобы смело выбирали общественный транспорт», – сказал собравшимся журналистам и оказавшимся рядом прохожим мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Электроавтобусы будут возить пассажиров по маршруту 89.

Согласно подсчётам, на одной зарядке автобус сможет ездить полдня, в автобусах установлены двигатели BMW.

«Мы должны провести серьёзное тестирование этих автобусов, точно ли они проедут столько, сколько указано, будут ли держать батареи такой заряд», – сказал мэр Вильнюса.

Компактные 23-местные автобусы - низкопольные, оборудованы беспроводным интернетом.

Это партия электроавтобусов и оборудование для подзарядки их током стоимостью в 1 510 957 евро куплена за средства муниципального предприятия «Vilniaus viešasis transportas», иными словами – за счёт налогоплательщиков.

Поставщиков упомянутых машин является группа, состоящая из ЗАО «TM Service» и турецкой компании-автопроизводителя «Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. S.».

Фото: www.vilnius.lt
Инф. «Обзора»
Категории: авто, в странах Балтии
Ключевые слова: электрические автобусы, Karsan Jest Electric
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добавлена сегодня, 23 сентября, 14:29

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