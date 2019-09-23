На фестивале Молодежь - за Союзное государство состоялся вечер знакомств 🔊 Воспроизвести







Уже 14-й по счету Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" по традиции открылся своим неофициальным прологом - "Вечером знакомств".



После номера-пролога, который по традиции исполнили постоянные участники фестиваля - театр-праздник "Небывальщина" из Санкт-Петербурга, на сцену поднялись люди, которые на протяжении долгих лет являются "мозговым центром" фестиваля - его главный режиссер Александр Иванович Березин, начальник штаба Николай Кривенко и Анатолий Чепиков, много лет возглавляющий белорусскую делегацию.



Выступая с приветственным словом, Александр Березин, пожелал всем, чтобы абсолютно всем, чтобы было "хорошо, комфортно, сыто", а все остальное - энергия, творчество, богатое искусство - приложится, потому как находится в руках самих участников фестиваля. После номера-пролога, который по традиции исполнили постоянные участники фестиваля - театр-праздник "Небывальщина" из Санкт-Петербурга, на сцену поднялись люди, которые на протяжении долгих лет являются "мозговым центром" фестиваля - его главный режиссер Александр Иванович Березин, начальник штаба Николай Кривенко и Анатолий Чепиков, много лет возглавляющий белорусскую делегацию.Выступая с приветственным словом, Александр Березин, пожелал всем, чтобы абсолютно всем, чтобы было "хорошо, комфортно, сыто", а все остальное - энергия, творчество, богатое искусство - приложится, потому как находится в руках самих участников фестиваля.



В ходе вечера знакомств были представлены все ключевые действующие лица фестиваля, в том числе члены жюри конкурса исполнителей молодежной песни и было отмечено, что в этом году у фестиваля вновь новоселье - в нынешнем году его домом стал "Маринс парк отель".



Заполняться "фестивальную афишка" начала под зажигательный танец ансамбля "Ералаш" из Челябинска. Примечательно, что у одного из участников данного коллектива аккурат сегодня - День рождения, и участники ансамбля не могли не воспользоваться случаем, чтобы в столь торжественной обстановке поздравить его с Днем рождения. Под символическое задувание свечей в честь именинника зрители увидели неоновый шоу-проект «DRAGONS».



Ансамбль "Арабеск" из Санкт-Петербурга привнес в вечер знакомств классические нотки, группа "Ляльки-корпорейшн" из Минска, в свою очередь, внесла нотки неожиданности - исполнила ставший в исполнении Филиппом Киркоровым хит "Цвет настроения синий", но в переводе на белорусский язык.







Напомним, что с инициативой проведения мероприятия ежегодно выступают депутаты Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Помощь в его подготовке и проведении оказывает Постоянный Комитет Союзного государства, Правительство Ростовской области, а также Комитет по молодежной политике Ростовской области. В этом году в дни фестиваля также проходит пресс-тур журналистов Союзного государства на тему укрепления культурных связей России и Белоруссии.



"На полях" фестиваля по традиции состоится заседание комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.



Фото автора Анатолий Чепиков, в свою очередь, выразил благодарность "каждому, кто отозвался" и пожелал всем, чтобы у каждого из участников добавилось 300 новых друзей (по традиционному числу участников фестиваля - ред.), а ведущий первого фестивального вечера отметил, что на фестивале "Молодежь - за Союзное государство место есть для каждого".В ходе вечера знакомств были представлены все ключевые действующие лица фестиваля, в том числе члены жюри конкурса исполнителей молодежной песни и было отмечено, что в этом году у фестиваля вновь новоселье - в нынешнем году его домом стал "Маринс парк отель".Заполняться "фестивальную афишка" начала под зажигательный танец ансамбля "Ералаш" из Челябинска. Примечательно, что у одного из участников данного коллектива аккурат сегодня - День рождения, и участники ансамбля не могли не воспользоваться случаем, чтобы в столь торжественной обстановке поздравить его с Днем рождения. Под символическое задувание свечей в честь именинника зрители увидели неоновый шоу-проект «DRAGONS».Ансамбль "Арабеск" из Санкт-Петербурга привнес в вечер знакомств классические нотки, группа "Ляльки-корпорейшн" из Минска, в свою очередь, внесла нотки неожиданности - исполнила ставший в исполнении Филиппом Киркоровым хит "Цвет настроения синий", но в переводе на белорусский язык.По собственному свидетельству нашего корреспондента, вечер прошел очень душевно. Многие на этом фестивале уже не в первый раз, но есть и те, кто приехал сюда впервые. Специально для них в завершение вечера прозвучала песня "Мой первый фестиваль". И все те, кто пополнил фестивальную семью, также вместе сфотографировалисьНапомним, что с инициативой проведения мероприятия ежегодно выступают депутаты Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Помощь в его подготовке и проведении оказывает Постоянный Комитет Союзного государства, Правительство Ростовской области, а также Комитет по молодежной политике Ростовской области. В этом году в дни фестиваля также проходит пресс-тур журналистов Союзного государства на тему укрепления культурных связей России и Белоруссии."На полях" фестиваля по традиции состоится заседание комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Герман Напольский , "Обзор" Категории: в России, культура Ключевые слова: "Молодежь - за Союзное государство" География: Россия, Ростов-на-Дону — статья прочитана 184 раза Комментарии