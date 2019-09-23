На фестивале Молодежь - за Союзное государство прошла жеребьевка участников конкурса 🔊 Воспроизвести







Одним из мероприятий первого вечера фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", который в нынешнем году проводится уже в 14-й раз, по сложившейся традиции прошла жеребьевка конкурса исполнителей конкурса молодежной песни.



Как всегда, организаторы фестиваля в Ростове-на-Дону для жеребьевки придумывают нечто необычное, на сей раз жеребьевка прошла в форме выбора номеров в театральном гардеробе. Конкурсанту было необходимо выбрать человека - парня или девушку из театра-праздника "Небывальщина", который является неизменным участником фестиваля, и сразу, как конкурсант указывал на кого-либо, этот человек открывал свои перчатки, на которых был написан номер, под которым конкурсант выступит 24 сентября.



Конкурс пройдет за один днем, но в двух отделениях. При этом участники воспринимали выбор номера как интересное путешествие в сказку, и даже номер 13 никого не расстроил. Как всегда, организаторы фестиваля в Ростове-на-Дону для жеребьевки придумывают нечто необычное, на сей раз жеребьевка прошла в форме выбора номеров в театральном гардеробе. Конкурсанту было необходимо выбрать человека - парня или девушку из театра-праздника "Небывальщина", который является неизменным участником фестиваля, и сразу, как конкурсант указывал на кого-либо, этот человек открывал свои перчатки, на которых был написан номер, под которым конкурсант выступит 24 сентября.Конкурс пройдет за один днем, но в двух отделениях. При этом участники воспринимали выбор номера как интересное путешествие в сказку, и даже номер 13 никого не расстроил. Участники конкурса - далеко не новички на сцене, при этом особо многие выделили Ваню Здонюка из Минска, который в этом году представлял Белоруссию на конкурсе молодых исполнителей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



В свою очередь, Анастасия Федорова из города Бобруйска уже второй раз приезжает на фестиваль "Молодежь - за Союзное государство". В прошлом году она была в составе коллектива "Белые росы", который участвовал в фестивале в качестве приглашенных исполнителей. Но и у нее у самой "послужной список" весьма солидный.



Также все обратили внимание на Милу Староусову из Минска, которая поднялась на сцену на костылях (по собственному свидетельству нашего корреспондента, подобного даже старожилы фестиваля не припомнят).



География участников конкурса, по традиции, широка, при этом впервые участвует в нем представитель из белорусской Марьиной Горки (райцентр в Минской области).



Фото автора Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: "Молодежь - за Союзное государство" — статья прочитана 89 раз Комментарии