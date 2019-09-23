«Мечты сбываются…»

Это, кстати, единственное место в мире, где живут сотни мечтателей. Здесь даже кошки и собаки - мечтатели, поскольку какой-то хохмач-чинуша назвал все улицы поселка «Свайонес», то есть улицами Мечты. Так они и идут: 1-я улица Мечты, 2-я улица Мечты… И последняя – 9-я улица Мечты.До райского по всем параметрам места Мяляконис, может, не дотягивает, но местный люд, отличающийся весёлым нравом, по этому поводу не грустит. Они, например, придумали себе на радость и на зависть некоторым соседям этот праздник.«Гвоздь программ, - говорит вдохновитель осеннего мероприятия, мечтательница Дануте Суходимцовене, – это «улицы», но не с местными названиями, а «национальные».