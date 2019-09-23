«Мечты сбываются…»

В садовом товариществе Мяляконис Вильнюсского района прошёл «Праздник осени».
Это, кстати, единственное место в мире, где живут сотни мечтателей. Здесь даже кошки и собаки - мечтатели, поскольку какой-то хохмач-чинуша назвал все улицы поселка «Свайонес», то есть улицами Мечты. Так они и идут: 1-я улица Мечты, 2-я улица Мечты… И последняя – 9-я улица Мечты.
До райского по всем параметрам места Мяляконис, может, не дотягивает, но местный люд, отличающийся весёлым нравом, по этому поводу не грустит. Они, например, придумали себе на радость и на зависть некоторым соседям этот праздник.
«Гвоздь программ, - говорит вдохновитель осеннего мероприятия, мечтательница Дануте Суходимцовене, – это «улицы», но не с местными названиями, а «национальные».
Так и появились улица «Литовская», а рядом - «Польская», «Белорусская» и «Украинская». И пусть, вместо жилых домов, на этих временных улицах были палатки с кулинарными изысками, их очарованию и праздничной атмосфере это не повредило.
Особо удивила украинская кухня – борщ, киевские котлеты, вареники, бандуряники (вкуснятина неимоверная!) – картофельные блины с начинкой из грибов.
«Украинцы» также не поленились сплести настоящий тын из лозы и украсить его жбанами, а также найти настоящего парубка из Винницкой области и нарядить его в настоящие шаровары.
Фото организаторов праздника
Особо удивила украинская кухня – борщ, киевские котлеты, вареники, бандуряники (вкуснятина неимоверная!) – картофельные блины с начинкой из грибов.
«Украинцы» также не поленились сплести настоящий тын из лозы и украсить его жбанами, а также найти настоящего парубка из Винницкой области и нарядить его в настоящие шаровары.
Фото организаторов праздника
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, общество
Ключевые слова: Мелеконис, «Праздник осени»