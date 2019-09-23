Новые рейтинги политиков и партий Литвы 🔊 Воспроизвести



В рейтинге самых популярных политиков Литвы ещё больше укрепилось положение президента Гитанаса Науседы.



Согласно опросу Vilmorus, результаты которого опубликовала в минувшую субботу ежедневная газета Lietuvos rytas, общественность вновь стала более благожелательно оценивать премьер-министра Саулюса Сквернялиса, положение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса ухудшается.



В сентябре Г.Науседе отдали предпочтение 79,3% респондентов, в июле - 73,7%.



"Это очень высокий результат. Если вспомнить Далю Грибаускайте в 2009 году, то она была близка к 90%, но Г.Науседа в настоящее время поднимается. Его рейтинг ещё не стабилизировался", - сказал BNS Владас Гайдис, глава центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus. Согласно опросу Vilmorus, результаты которого опубликовала в минувшую субботу ежедневная газета Lietuvos rytas, общественность вновь стала более благожелательно оценивать премьер-министра Саулюса Сквернялиса, положение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса ухудшается.В сентябре Г.Науседе отдали предпочтение 79,3% респондентов, в июле - 73,7%."Это очень высокий результат. Если вспомнить Далю Грибаускайте в 2009 году, то она была близка к 90%, но Г.Науседа в настоящее время поднимается. Его рейтинг ещё не стабилизировался", - сказал BNS Владас Гайдис, глава центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus. В сентябрьском рейтинге Д.Грибаускайте уже не рейтингуется, поэтому на второе место выдвинулся мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. За него положительно высказались 51,8% опрошенных - почти на 3 процентных пункта меньше, чем в июле.



"Его рейтинг снижается. В марте этот показатель составил 61%, а сейчас он упал почти на 10 процентных пунктов. Это очевидная тенденция, и у него ещё не было столь низкого рейтинга", - отметил Гайдис.



На третьей позиции - премьер-министр Саулюс Сквернялис (51%), рейтинг которого вырос почти на 9 процентных пунктов. В июле он составлял 42,4%.



"Для него это хороший результат, рост в 9 процентных пунктов - это много. По-видимому, он вышел из неудачной зоны - у него почти на протяжении полугода был минусовый рейтинг, в период выборов. Люди не видели его президентом, они видели его премьер-министром, и теперь его имидж изменился в лучшую сторону", - сказал В.Гайдис.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс поднялся на четвёртое место (48,6%), а спикер Сейма Викторас Пранцкетис опустился на пятое место (45,7%).



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс выбыл из первой десятки, так как его рейтинг с 34% в июле упал до 26,5% в сентябре.



По словам В. Гайдиса, падение рейтинга мэра столицы, как пишет BNS, связано с удалением мемориальной доски Йонаса Норейки - Генерала Ветра со стены библиотеки АН Литвы, и общественность негативно отреагировала на это (непонятно, почему сделан именно такой вывод. А, может, общественность недовольна прославлением пособников нацистов? - прим. "Обзора").



6-14 сентября Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus опросил 1021 жителя Литвы.



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На вершине рейтинга политических партий закрепились две партии - правящий Союз крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) и оппозиционный Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ).



В сентябре за "крестьян" были готовы проголосовать 14,6% опрошенных, за консерваторов - 14,4%, таковы опубликованные в субботу изданием Lietuvos rytas результаты опроса, проведённого центром Vilmorus.



Социал-демократическая партия поднялась с четвёртого на третье место (8,4%), четвёртое место заняла Партия труда (7,3%), а пятое - Порядок и справедливость (4,4%).



Социал-демократическая рабочая партия и Движение либералов получили бы по 3,2% голосов каждая, Партия центра - 2,4%, Избирательную акция поляков Литвы - Союз христианских семей готовы были поддержать 2,1% респондентов, а Партию свободы - лишь 1,8%.



Почти четверть - 22,5% - опрошенных заявили, что не знают, за кого будут голосовать, а 12,1% респондентов заявили, что не будут голосовать вообще.



В период с 6 по 14 сентября Центр изучения общественного мнения и исследований рынка Vilmorus провёл опрос 1021 человека.



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Согласно списку, опубликованному порталом delfi.lt в понедельник, самыми богатыми политиками Литвы являются акционеры группы Viciunai - член муниципального совета Плунге Людас Скерюс и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.



Имущество семьи Р.Скераса оценивается в 136,4 млн евро, В.Матийошайтиса - в 135,6 млн евро.



По данным составителей рейтинга, член Сейма Рамунас Карбаускис, являющийся акционером Agrokoncerno grupe, занимает третье место, активы его семьи оцениваются в 86,4 млн евро.



Четвёртым в списке является Видмантас Дамбраускас, член Клайпедского городского совета и акционер нескольких предприятий. Указывается, что активы его семьи оцениваются в 30,1 млн евро.



В пятерку лидеров вошёл и лидер Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис. У него и его супруги Аустеи Ландсбергене, которая управляет сетью частных детских садов и школ, имущества примерно на 19,9 млн евро.



За ними следуют политик из Молетского района Раймундас Гражис (11,3 млн.), вильнюсский политик Валерий Станкевич (10,6 млн), парламентарий Дайнюс Крейвис (8,8 млн), политик из Клайпедского района Йонас Думашюс (7,6 млн), а также политик из Юрбаркского района Каспарас Юрявичюс с 7,5 млн евро.



Delfi.lt отмечает, что для составления списка вместе с журналом Reitingai привлёк на помощь финансовых аналитиков, которые подсчитали рыночную стоимость принадлежащих политикам или их супругам предприятий, к представленной финансовыми аналитиками стоимости предприятий добавлены декларированные политиками и их супругами активы.



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Председателем оппозиционного Движения либералов в минувшую субботу была избрана парламентарий Виктория Чмилите-Нильсен.



После подсчёта голосов во втором туре выборов председателя выяснилось, что В.Чмилите-Нильсен поддержали 744 делегатов, а её соперницу, мэра Тракай Эдиту Рудялене - 187.



По словам нового лидера, партии придется приложить немало усилий, чтобы добиться хороших результатов на парламентских выборах, но подчеркнула важность того, чтобы не жертвовать либеральными принципами ради краткосрочной популярности.



"Мы все прекрасно понимаем - у нас больше нет времени топтаться, заниматься пустыми или бесплодными обсуждениями. Нам нужны чёткие, решительные и эффективные действия, чтобы следующей осенью сдать, возможно, самый важный экзамен в истории нашей партии", - сказала Чмилите-Нильсен.



"На карту поставлено ​​положение партии, но не только оно: либерализм как политическое мировоззрение в Литве, к сожалению, теряется", - отметила новый лидер либералов.



Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года.



Срок полномочий председателя Движения либералов составляет два года.



До настоящего времени партию возглавлял член Сейма Эугениюс Гентвилас. В начале съезда он высказал мысль о том, что либералы должны на выборах в Сейм искать возможности объединения с Партией свободы и Союзом Отечества - Христианскими демократами Литвы.



В.Чмилите-Нильсен сказала, что не возражает против такой идеи.



"Мы готовы сплотить всех либерально настроенных людей под одним знаменем. Мы открыты для сотрудничества", - сказала она.



Движение либералов в настоящее время имеет десять представителей в Сейме.



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Лидер Союза Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержка других оппозиционных партий способствовала победе представителей консерваторов на прошедших в воскресенье выборах, а посему он не исключала возможности объединения перед парламентскими выборами в следующем году.



По мнению председателя СО-ХДЛ, оппозиционным партиям "преодолеть психологические барьеры" позволило подписанное в Сейме соглашение о сотрудничестве.



"Объединённая оппозиция работает лучше, это факт. Сплочённые традиционные партии, безусловно, могут сделать больше, мы говорим громче, мы более слышны, мы можем остановить больше бульдозеров, чем делая это в одиночку. Во-вторых - это поддержка и помощь друг другу во время выборов, что было особенно очевидно в Гаргждай, в Клайпедском районе, это было весьма очевидно в Йонишкисе", - подчеркнул Г.Ландсбергис на пресс-конференции в понедельник.



"По этой причине я с оптимизмом смотрю в будущее, полагая, что формы сотрудничества могут быть самыми разнообразными, широкими", - сказал он.



Политик также подчеркнул, что победа в Гаргждай и Вильнюсе, прошлогодняя победа в Шакяй также показали, что консерваторы могут быть сильными и в городах.



"Это действительно вдохновляет и позволяет нам с уверенностью смотреть на 2020 год", - сказал он.



На выборах в минувшее воскресенье два представителя СО-ХДЛ получили места в Сейме: член Вильнюсского городского совета Пауле Кузмицкене - в Жирмунайском избирательном округе, а Раса Пятраускене - в Гаргждай. В результате фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличится до 36 членов.



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Общественность страны всё больше доверяет институту президента, свидетельствуют опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas результаты опроса, проведённого центром Vilmorus.



По данным опроса, институт президента поднялся на второе место в рейтинге доверия - в сентябре к нему испытывали доверие 67% респондентов (в июле - 63,5%).



Пожарные-спасатели по-прежнему пользуются наибольшим доверием у населения, причём в сентябре им выразили своё доверие 90,4% респондентов. В июле этот показатель достигал 89,3%.



Третье место в рейтинговой таблице заняли сотрудники полиции (65,9%), четвёртое - армия (60,2%), а пятое - Фонд социального страхования населения Sodra (50,8%).



Больше всего жители страны не доверяют партиям - 61% опрошенных, 50% респондентов испытывают недоверие к Сейму, 32,3% - к судам, при этом 27% опрошенных не доверяют правительству.



В период с 6 по 14 сентября Центр изучения общественного мнения и исследований рынка Vilmorus провёл опрос 1021 человека. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: партии, опрос, политики, влияние, рейтинги География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии