Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Производство и продажи промышленной продукции в Литве за восемь месяцев этого года, по сравнению с январём-августом прошлого года, в постоянных ценах выросли на 4,3% до 15,4 млрд евро. Без учёта влияния количества рабочих дней годичный рост отрасли составил 4%.



Только в августе объёмы промышленного производства и продаж, с учётом сезонных колебаний и количества рабочих дней, упали, по сравнению с июлем, на 2,5% - до 1,9 млрд евро (без корректировки этот показатель составил 3,2%), сообщает Департамент статистики Литвы.



За месяц, с учётом сезонности и числа рабочих дней, уменьшилось производство других транспортных средств и машин (на 28,7%), ремонт машин и оборудования, производство оборудования (на 10,3%), химикатов и химических продуктов (на 9,6%) бумаги и бумажных изделий (на 5,2%). Производство и продажи промышленной продукции в Литве за восемь месяцев этого года, по сравнению с январём-августом прошлого года, в постоянных ценах выросли на 4,3% до 15,4 млрд евро. Без учёта влияния количества рабочих дней годичный рост отрасли составил 4%.Только в августе объёмы промышленного производства и продаж, с учётом сезонных колебаний и количества рабочих дней, упали, по сравнению с июлем, на 2,5% - до 1,9 млрд евро (без корректировки этот показатель составил 3,2%), сообщает Департамент статистики Литвы.За месяц, с учётом сезонности и числа рабочих дней, уменьшилось производство других транспортных средств и машин (на 28,7%), ремонт машин и оборудования, производство оборудования (на 10,3%), химикатов и химических продуктов (на 9,6%) бумаги и бумажных изделий (на 5,2%). Объёмы продукции горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и продукции обрабатывающего производства с учётом влияния количества рабочих дней в годовом исчислении увеличились на 4,6%, одной только обрабатывающей промышленности - также на 4,6%, а продукции обрабатывающей промышленности без учёта продуктов нефтепереработки - на 5,8%.



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Структура росшего экспорта Литвы за последнее десятилетие осталась в основном неизменной, поскольку продукты самой высокой сложности составляют относительно небольшую часть её корзины, а это может привести к снижению доходов населения и замедлению их роста, предупреждает Банк Литвы (Lietuvos bankas - LB).



По утверждению Мантаса Вильнишкиса, экономиста Отдела макроэкономики и прогнозирования LB, было отмечено, что доходы населения больше и быстрее растут в тех странах, которые специализируются на производстве и экспорте более сложных продуктов с более высокой технологичностью и с большей добавленной стоимостью как в производстве, так и в экспорте.



"В Литве преобладает экспорт изделий низкой и средней сложности, в последние годы доля продуктов высокой сложности в экспорте существенно не увеличилась, но доля самой низкой сложности уменьшается", - отмечает в сообщении Банка Литвы М.Вильнишкис.



По его словам, доля более сложной идущей на экспорт продукции, к которой в основном относятся машины, оборудование и транспортные средства, в экспорте Литвы относительно невелика, в то время как наибольшую долю экспорта составляют продукты питания, мебель и химические продукты, которые считаются менее сложными.



"Интересно, что, хотя ассортимент экспортируемой в Литве продукции относительно велик, и Литва считается одной из стран, которая должна автоматически переходить к экспорту более сложной продукции, и, соответственно, к таким отраслям, этот процесс идёт медленно, а в структуре экспорта Литвы в основном возрастает экспорт не самых сложных технологий, а средней сложности", - утверждает М.Вильнишкис.



По данным Департамента статистики, экспорт Литвы в январе-июле этого года составил 16,911 млрд евро, импорт - 18,51 млрд евро. или соответственно на 6,9% и 6,2% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 6,3% до 10,252 млрд евро.



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City Service, группа предприятий по комплексному надзору за зданиями, объединяет цифровые услуги в единую компанию City Service Digital. По словам исполнительного директора компании Игнаса Красаускаса, после слияния реализованные в Литве цифровые проекты, в первую очередь мобильное приложение e-Bustas, будут экспортироваться за границу.



"Это подготовка к экспорту тех продуктов, которые мы производим в Литве, в страны, где работает группа - в Польшу, Испанию, в соседнюю Латвию. Мы начнём предлагать определённые услуги латвийским клиентам, затем в следующем году запланирована Польша", - сказал И.Красаускас BNS.



"На тех рынках, где мы работаем, уже есть организация, и сотрудники готовятся к появлению этих продуктов. Коллеги и в общении с клиентами и в презентации уже прошли этот путь в Литве", - сказал он.



По словам И.Красаускаса, вопросы, связанные с обслуживанием зданий, актуальны и в соседних странах, поэтому компания считает, что приложение e-Bustas будет полезно и за рубежом.



По его словам, компания также изучает другие рынки, но не хочет раскрывать, какие.



Приложение e-Bustas было представлено литовским клиентам два года назад. Сейчас, по словам И.Красаускаса, 40% клиентов компании City Service используют электронные средства.



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Константинас Каросас, основной акционер Medicinos bankas, вместе с командой консультантов начал оценку будущих сценариев развития банка. Одной из возможных альтернатив является продажа акций банка стратегическому или финансовому инвестору.



Согласно заявлению Medicinos bankas, для этого процесса выбраны консультанты Deloitte и адвокатская контора TGS Baltic.



"Мы не торопим события, но вряд ли найдем лучшее время для рассмотрения возможных стратегических альтернатив. У банка всё отлично, в первой половине этого года прибыль выросла вдвое, кредитный портфель постоянно растёт, а показатели достаточности капитала банка значительно превышают установленные нормативы", - сказал председатель наблюдательного совета Medicinos bankas Ирмантас Каменас.



В начале этого года, после смерти бизнесмена Саулюса Каросаса, который контролировал банк, акции банка перешли к его сыну К.Каросасу.



Medicinos bankas в первом полугодии заработал 1,56 млн евро чистой прибыли - в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Активы банка за первые шесть месяцев этого года увеличились на 3% и достигли 339 млн евро в конце июня. Кредитный портфель банка вырос на 16% до 197 млн евро.



К.Каросасу принадлежит 89,91% акций Medicinos bankas, 9,87% акций принадлежат Western Petroleum, 0,22% - бизнесмену Витянису Расутису.



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Stora Enso Lietuva, финская компания по производству и продаже изделий из алитусской древесины, заработала в прошлом году 3,198 млн евро чистой прибыли - на 31,4% больше, чем в 2017 году (2,434 млн евро).



Доходы компании выросли за год на 17,7% до 59,24 млн евро, говорится в отчёте предприятия, представленном Центру регистров.



"Рост цен на сырьё позволил поднять цены и на реализуемую продукцию. Нам удалось поднять цены на 9% по сравнению с 2017 годом. Соответственно на 9,2% увеличился и общий оборот", - говорится в годовом отчёте компании.



Структура рынков сбыта Stora Enso Lithuania осталась такой же, как и в 2017 году: на внутренний рынок пришлось 48% всех продаж, на Австралию - 17%. Традиционно крупнейшими рынками оставались Эстония (3%), Латвия (5%), Великобритания (5%), Египет (5%).



100% акций предприятия принадлежит зарегистрированной в Эстонии Stora Enso Eesti, входящей в финскую группу Stora Enso.



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Банк Литвы (Lietuvos bankas - LB) выдал лицензию на учреждение электронных денег фирме epayblock и лицензию платежного учреждения - фирме Flywire Europe.



В сообщении LB говорится, что epayblock станет предоставлять услугу мобильного кошелька и будет стремиться облегчить расчёты малому и среднему бизнесу. Учреждение намерено больше внимания уделять компаниям, занимающимся международной торговлей в Интернете. Его целевой рынок - Литва и другие страны Европейского союза.



Flywire Europe благодаря своей платформе намерено предложить эффективные платёжные решения образовательным учреждениям и бизнес-клиентам. Оно надеется, что его услугами будут пользоваться не только оплачивающие учёбу граждане Литвы, но и иностранные студенты.



По данным Центра регистров, epayblock зарегистрирована в Литве в июле 2018 года, её акционером является польская BIB Seed capital, а уставной капитал составляет 350 тыс. евро.



Учреждение Flywire Europe было основано в феврале этого года британской Flywire Payments Limited. Уставный капитал литовского предприятия в настоящее время составляет 600 тыс. евро.



Flywire на своём веб-сайте сообщает, что предлагает платёжные решения для предприятий и учреждений. Штаб-квартира компании находится в Бостоне (США), её подразделения имеются в Великобритании, Испании, Китае, Сингапуре, Японии, Румынии и Австралии.



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Контролируемый международной группой Vita Group крупнейший в Литве производитель поролона Vita Baltic International (Алитус) в прошлом году заработал 10,206 млн евро чистой прибыли – на 34,3% больше, чем в 2017 году (7,6 млн евро).



Доходы компании от продаж за год возросли на 7% до 66,357 млн евро (61,975 млн евро), указано в представленном в Реестровый центр отчет Vita Baltic International за 2018 год.



Компания сообщает, что в прошлом году продала поролона на 2% (484 тонны) меньше, чем в 2017 году.



Предприятие в 2018 году заплатило своему единственному акционеру – польской компании Vita Polymers Poland, которая принадлежит зарегистрированной в Великобритании группе Vita International, дивиденды на сумму 7 млн евро (в 2017 году – 4,4 млн евро).



В конце 2018 года у компании было 20,3 млн евро нераспределенной прибыли. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии