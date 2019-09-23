|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Сейм Литвы может отменить обязательства для велосипедистов носить яркие жилеты
Сейм рассматривает предложение об отмене обязательства для велосипедистов носить жилет яркого цвета или ездить с включёнными фарами.
Поправки к Закону о безопасности дорожного движения предусматривают, что такие требования будут действовать только при выезде за пределы населённого пункта.
Проект, подготовленный рабочей группой членов Сейма в соответствии с поданной Марюсом Кучинскасом петицией, был одобрен на этой неделе 35 голосами против 6 при 19 воздержавшихся.
Далее проект будет обсуждаться парламентскими комитетами и должен вернуться в зал пленарных заседаний в декабре.
В настоящее время велосипедист по закону должен носить жилет яркого цвета со светоотражающими элементами или на передней части велосипеда включать фару с белым светом, а на задней части велосипеда - с красным.
Разрабатывавшая поправки рабочая группа считает, что во время основного сезона пользования велосипедом ездить с жилетом слишком жарко и нецелесообразно из-за потоотделения, поэтому очень небольшая доля велосипедистов в населённых пунктах, особенно в крупных городах, выполняет данное требование.
Загрузка...
Ключевые слова: ППД, велосипедисты, жилеты
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|