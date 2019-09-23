Загрузка... Сейм Литвы может отменить обязательства для велосипедистов носить яркие жилеты 🔊 Воспроизвести



Сейм рассматривает предложение об отмене обязательства для велосипедистов носить жилет яркого цвета или ездить с включёнными фарами.



Поправки к Закону о безопасности дорожного движения предусматривают, что такие требования будут действовать только при выезде за пределы населённого пункта.



Проект, подготовленный рабочей группой членов Сейма в соответствии с поданной Марюсом Кучинскасом петицией, был одобрен на этой неделе 35 голосами против 6 при 19 воздержавшихся.



Далее проект будет обсуждаться парламентскими комитетами и должен вернуться в зал пленарных заседаний в декабре.



В настоящее время велосипедист по закону должен носить жилет яркого цвета со светоотражающими элементами или на передней части велосипеда включать фару с белым светом, а на задней части велосипеда - с красным.



Разрабатывавшая поправки рабочая группа считает, что во время основного сезона пользования велосипедом ездить с жилетом слишком жарко и нецелесообразно из-за потоотделения, поэтому очень небольшая доля велосипедистов в населённых пунктах, особенно в крупных городах, выполняет данное требование. Сейм рассматривает предложение об отмене обязательства для велосипедистов носить жилет яркого цвета или ездить с включёнными фарами.Поправки к Закону о безопасности дорожного движения предусматривают, что такие требования будут действовать только при выезде за пределы населённого пункта.Проект, подготовленный рабочей группой членов Сейма в соответствии с поданной Марюсом Кучинскасом петицией, был одобрен на этой неделе 35 голосами против 6 при 19 воздержавшихся.Далее проект будет обсуждаться парламентскими комитетами и должен вернуться в зал пленарных заседаний в декабре.В настоящее время велосипедист по закону должен носить жилет яркого цвета со светоотражающими элементами или на передней части велосипеда включать фару с белым светом, а на задней части велосипеда - с красным.Разрабатывавшая поправки рабочая группа считает, что во время основного сезона пользования велосипедом ездить с жилетом слишком жарко и нецелесообразно из-за потоотделения, поэтому очень небольшая доля велосипедистов в населённых пунктах, особенно в крупных городах, выполняет данное требование. Загрузка... BNS Категории: общество, авто Ключевые слова: ППД, велосипедисты, жилеты География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии