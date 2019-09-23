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Сейм Литвы может отменить обязательства для велосипедистов носить яркие жилеты



Сейм рассматривает предложение об отмене обязательства для велосипедистов носить жилет яркого цвета или ездить с включёнными фарами.

Поправки к Закону о безопасности дорожного движения предусматривают, что такие требования будут действовать только при выезде за пределы населённого пункта.

Проект, подготовленный рабочей группой членов Сейма в соответствии с поданной Марюсом Кучинскасом петицией, был одобрен на этой неделе 35 голосами против 6 при 19 воздержавшихся.

Далее проект будет обсуждаться парламентскими комитетами и должен вернуться в зал пленарных заседаний в декабре.

В настоящее время велосипедист по закону должен носить жилет яркого цвета со светоотражающими элементами или на передней части велосипеда включать фару с белым светом, а на задней части велосипеда - с красным.

Разрабатывавшая поправки рабочая группа считает, что во время основного сезона пользования велосипедом ездить с жилетом слишком жарко и нецелесообразно из-за потоотделения, поэтому очень небольшая доля велосипедистов в населённых пунктах, особенно в крупных городах, выполняет данное требование.
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BNS
Категории: общество, авто
Ключевые слова: ППД, велосипедисты, жилеты
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 сентября, 13:20

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