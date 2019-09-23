Старейший туроператор в мире Thomas Cook прекратил работу

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В британской туристической компании Thomas Cook объявили о банкротстве и ликвидации. Это коснулось более 600 000 туристов во всем мире, чьи путевки оказались недействительными, сообщает



Британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила в понедельник, 23 сентября, о своем банкротстве и ликвидации. В британской туристической компании Thomas Cook объявили о банкротстве и ликвидации. Это коснулось более 600 000 туристов во всем мире, чьи путевки оказались недействительными, сообщает DW Британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила в понедельник, 23 сентября, о своем банкротстве и ликвидации. Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов (250 млн долларов) на спасение туроператора провалилась. "Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами, - отмечается в заявлении, обнародованном пресс-службой Thomas Cook. - Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации". Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.



Рейсы отменяются, путевки недействительны



Как отмечается на сайте Thomas Cook, компания "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 000 туристов во всем мире.



Управление гражданской авиации будет оказывать поддержку клиентам, находящимся за границами Великобритании, а также тем, кто уже имеет бронь, но пока не успел отправиться в турпоездку.



"Дочка" Thomas Cook - немецкая авиакомпания Condor обратилась к федеральному правительству Германии с просьбой о предоставлении кредита на переходный период. Запрос анализируется, отметили в компании.



Всего у компании было около 3000 офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга. Загрузка... dw.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: банкротство, туризм, компания, Thomas Cook — статья прочитана 134 раза Комментарии