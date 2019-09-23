Миллиардер Баррон Хилтон умер

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Владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом в твиттере сообщила его внучка Пэрис Хилтон, передает



"Он был легендой, мечтательным, блестящим, красивым, добрым и прожил жизнь, полную достижений и приключений", — написала она.



I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) 20 September 2019 Владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом в твиттере сообщила его внучка Пэрис Хилтон, передает РИА Новости "Он был легендой, мечтательным, блестящим, красивым, добрым и прожил жизнь, полную достижений и приключений", — написала она.



Хилтон добавила, что с детства брала с деда пример как с бизнесмена.



Баррон был сыном основателя сети отелей Конрада Хилтона. В течение 30 лет он занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. За время своей карьеры он увеличил число отелей и стал миллиардером.



В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона. Таким образом, он лишил членов своей семьи возможности претендовать на все заработанные им деньги. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: основатель, Hilton, кончина, Пэрис Хилтон — статья прочитана 152 раза Комментарии