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Миллиардер Баррон Хилтон умер



Владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом в твиттере сообщила его внучка Пэрис Хилтон, передает РИА Новости.

"Он был легендой, мечтательным, блестящим, красивым, добрым и прожил жизнь, полную достижений и приключений", — написала она.



Хилтон добавила, что с детства брала с деда пример как с бизнесмена.

Баррон был сыном основателя сети отелей Конрада Хилтона. В течение 30 лет он занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. За время своей карьеры он увеличил число отелей и стал миллиардером.

В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона. Таким образом, он лишил членов своей семьи возможности претендовать на все заработанные им деньги.
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РИА Новости
Категории: экономика, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: основатель, Hilton, кончина, Пэрис Хилтон
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добавлена сегодня, 23 сентября, 12:00

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