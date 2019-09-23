Результаты выборов: победили двое консерваторов и один социал-демократ 🔊 Воспроизвести



В воскресенье в трёх одномандатных округах мандаты парламентариев завоевали представители оппозиционных партий - двое консерваторов и один социал-демократ.



В Жирмунайском округе во втором туре победу одержала консерватор Пауле Кузмицкене (2803, или 52,03% голосов), одолев социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.



В Гаргждай во втором туре также победила представитель Союза Отечества - Союза христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Раса Петраускене (3246, или 50,53% голосов), одолев представителя Партии центра Криступаса Кривицкаса.



В Жемгальском округе победу одержал социал-демократ Людас Йонайтис (около 54% голосов), который обошёл представителя Партии центра Руту Янутене.



Таким образом, фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличилась до 36 членов, а социал-демократов - до 9. В воскресенье в трёх одномандатных округах мандаты парламентариев завоевали представители оппозиционных партий - двое консерваторов и один социал-демократ.В Жирмунайском округе во втором туре победу одержала консерватор Пауле Кузмицкене (2803, или 52,03% голосов), одолев социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.В Гаргждай во втором туре также победила представитель Союза Отечества - Союза христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Раса Петраускене (3246, или 50,53% голосов), одолев представителя Партии центра Криступаса Кривицкаса.В Жемгальском округе победу одержал социал-демократ Людас Йонайтис (около 54% голосов), который обошёл представителя Партии центра Руту Янутене.Таким образом, фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличилась до 36 членов, а социал-демократов - до 9. Новые парламентарии будут работать немногим более года, так как очередные выборы должны состояться в октябре 2020-го.



Председатель Главизбиркома Литвы Лаура Матийошайтите BNS подтвердила, что результаты выборов планируется утвердить в четверг, а в пятницу новоизбранным депутатам будут вручены удостоверения.



К работе в парламенте они смогут приступить сразу после принесения присяги.



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Лидер Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас, проигравшей парламентские выборы в Жирмунайском округе, заявил, что он пострадал из-за низкой явки избирателей.



По его словам, люди не видели большого смысла в этих выборах.



"Главная причина (поражения - BNS) состоит в том, что люди не видели большого смысла в этих выборах. Вот потому и активность такая - 15% во втором туре", - сказал он агентству BNS в воскресенье.



По словам Палуцкаса, низкая активность избирателей была его во вред.



"Обычно бывает, чем активность выше, тем лучше нам. Чем ниже явка избирателей, тем большее влияние на окончательный исход выборов имеют верные сторонники консерваторов", - заявил председатель социал-демократов.



Г.Палуцкас утверждает, что, если в партии потребуют, он готов проверить доверие к себе.



"Если от кого-то поступит такое требование, то можем и проверить. Но пока наоборот, мы видим только мобилизацию, совместную работу и доверие друг к другу", - сказал он.



После подсчёта голосов во всех 16 избирательных участках выяснилось, что за кандидата от консерваторов Пауле Кузмицкене проголосовали 2803 (52,03%) избирателей, а за Палуцкаса - 2531, или 46,98%.



Активность избирателей по Жирмунайскому одномандатному округу составила 15,34%.



Выборы члена Сейма в этом округе потребовалась потому, что Аушра Мальдейкене отказалась от мандата депутата после того как в этом году была избрана в Европейский парламент. Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, ГИК География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии