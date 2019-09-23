400 млн на ПВО: почему Прибалтика – это предмет торга США с Россией Baltnews, Латвия 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владислав Сергиенко



У США не нашлось денег для СПГ-проектов или инвестиций в Rail Baltic, однако для защиты от якобы российской угрозы деньги все же есть. Правда, сумма для реального укрепления ПВО в регионе, если рассуждать с военно-технической точки зрения, слишком уж мала, считает прибалтийский автор. Зачем эти деньги Эстонии, Латвии и Литве?



В Комитете по расходам сената Соединенных Штатов одобрили оборонный бюджет на 2020 финансовый год. В нем говорится о том, кому в мире и в каком объеме США будут помогать вооружаться. Примечательно, что о Прибалтике, которой рекомендуют выделить 400 млн долларов, в информационном поле Запада почти и не вспомнили.



Все говорят об Украине, но про Балтию молчат В Комитете по расходам сената Соединенных Штатов одобрили оборонный бюджет на 2020 финансовый год. В нем говорится о том, кому в мире и в каком объеме США будут помогать вооружаться. Примечательно, что о Прибалтике, которой рекомендуют выделить 400 млн долларов, в информационном поле Запада почти и не вспомнили.



«Администрация Трампа заявила, что она выделила 250 млн долларов в виде военной помощи Украине, которая была ранее задержана», — пишет The Washington Post.



Некоторые СМИ даже заговорили о дополнительной сумме. «Во-первых, это 141 млн, обещанные Госдепартаментом, а во-вторых, речь идет о 250 млн от Пентагона. Эти закупки различных видов вооружения, экипировки, оборудования и средств наблюдения нужны, чтобы помочь Украине защитить свою береговую линию от Черноморского флота России», — говорится в американском издании Breaking Defense.



В CNN так вообще стали рассказывать о том, как эта финпомощь для Украины сначала была под угрозой срыва, но теперь стало ясно, что Киев все же получит ее.



При этом в оборонном бюджете на 2020 финансовый год стоит рекомендация «выделить 400 млн для стран Балтии на противовоздушную оборону».



Казалось бы, сумма гораздо больше, чем помощь Украине. Да и тема защиты воздушного пространства в этом регионе весьма актуальная. Разговоры о якобы угрозе нападения РФ на Литву, Эстонию или Латвию в местных, впрочем, как и в некоторых американских СМИ, не утихают. Но в ведущих изданиях Запада на эту тему сегодня почему-то никто особо не рассуждает.



Нет, конечно, в некоторых СМИ об этом все же обмолвились. Вполне возможно, что вскоре тему даже немного «раскрутят» в европейском инфополе. Но все же остается вполне логичный вопрос. Почему помощь Прибалтике не обсуждают с тем же энтузиазмом, как это происходит с Украиной?



Что это даст Эстонии, Латвии и Литве?



Для начала следует разобраться, а насколько эти 400 млн долларов, которые в оборонном бюджете рекомендуется потратить на средства ПВО в странах Балтии, вообще полезны с точки зрения безопасности для самого региона. Дадут ли они ему действительно новый уровень защиты?



На эти вопросы специально для Baltnews ответил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.



«Для безопасности небольших стран в условиях невоенного периода подобная мера действительно может оказать положительное влияние, но лишь незначительное.



Более того, еще большой вопрос, какими комплексами ПВО Вашингтон намерен защищать Эстонию, Литву и Латвию. Это могут быть американские Patriot, а может, и их норвежские аналоги. Но даже если они появятся в регионе, говорить о том, что Балтия окажется под надежным „защитным зонтиком", нельзя.



Она все равно будет насквозь „простреливаться" российскими „Искандерами", которые американские Patriot вряд ли смогут перехватывать в полной мере из-за слишком высокой скорости полета ракет», — рассказал эксперт.



Алексей Леонков отметил, что выделение 400 млн для Балтики — это не столько вопрос реального укрепления обороны, сколько способ поднять авторитет для тех, кто «выбил» эти деньги. Он напомнил, что Эстония, Латвия и Литва во многом сегодня зависят от дотаций ЕС, а значит, вполне возможно, что в конечном счете именно на него лягут обязанности по оплате. Также эксперт подчеркнул, что такая помощь США, по сути, продиктована больше политическими, а не военно-стратегическими соображениями.



«Последние 5 лет тема якобы нападения на Прибалтику России активно муссируется в информационном западном поле. В связи с этим США попросту необходимо хоть как-то показывать, что им не все равно и что они всегда готовы помочь защититься от Москвы. В итоге тема русофобии успешно поддерживается, но Вашингтону нужно при этом время от времени „заботиться" об укреплении безопасности региона.



США обеспечили Балтию незначительными силами. У Литвы, Латвии и Эстонии есть для защиты небольшие армии от 5 до 15 тысяч человек, какая-то бронетехника, подобие флота, авиации. Теперь вот могут вроде как усилить системы ПВО. Но все это с военной точки зрения лишь поможет Балтии „продержаться" до подхода основных сил союзников в лице американской армии. Но тут есть маленькое „но". Союзники могут и не прийти. Нет гарантий того, что США начнут ядерную войну с РФ из-за этого региона, на который, впрочем, Россия вообще-то и не претендует», — заявил военный эксперт.



Алексей Леонков напомнил об одном фильме BBC, где военное командование (несмотря на 5 параграф НАТО о защите членов-союзников) в итоге отказалось рисковать ради мелких стран и не защищать их от РФ. Фильм, конечно, выдуманный, но он очень хорошо отражает реальное обложение дел на мировой арене. 400 млн помощи для укрепления ПВО Балтии (ради политических целей) — это одно, а риск начать полномасштабный конфликт — совсем другое.



Симиндей: дипломаты Латвии подпевают в "престижном хоре«Часы на башне церккви Святого Петра в Риге



На оружие всегда находятся деньги, а на экономику — нет



Вполне возможно, что в европейском и американском информационном поле не просто так не хотят громко говорить о финпомощи Прибалтики. Если обсуждать эту тему слишком детально, то у населения стран Балтии могут возникнуть справедливые, но весьма неудобные для США вопросы. К примеру: «Для ПВО от якобы угрозы со стороны РФ деньги нашлись, а на Rail Baltic — нет. Почему?». Житель Эстонии, Латвии или Литвы также может вполне логично задаться вопросом: «Раз США нашли для этого деньги, почему не инвестируют в наши СПГ-проекты?».



Понятно, что Вашингтону все эти неловкие разговоры и рассуждения ни к чему. Не будет же он говорить о том, что не хочет тратить деньги на вложения в инфраструктуру СПГ Прибалтики, поскольку страны региона все равно будут покупать российский, а не американский сжиженный газ.



Как справедливо отметил в беседе с Baltnews политолог, американист Алексей Черняев, США сегодня вообще не заинтересованы в экономическом развитии Прибалтики. Им она нужна совсем для других целей. Американские ПВО в регионе — это отличный элемент торга с Россией.



«Проект Rail Baltic связан с внутренним развитием Балтии. А зачем это Вашингтону? Где тут для него прямая выгода? Практически то же самое можно сказать и об СПГ-проектах. Серьезной пользы непосредственно для Соединенных Штатов они не принесут».



«А вот тема размещения ПВО для США полезна. Это ведь дополнительные позиции в отношениях, точнее, в торге с Российской Федерацией. Можно ведь договориться о том, чтобы Вашингтон не стал наращивать системы ПВО в регионе, получая от Москвы что-то взамен. В итоге США, ничего не теряя, получат уступки от РФ. Весьма неплохая дипломатическая уловка», — рассуждает эксперт.



При этом, как отметил политолог, об организации по-настоящему серьезной защиты для Прибалтики не идет и речи. Затраты, о которых говорится в оборонном бюджете Соединенных Штатов для Балтии на 2020 год, слишком незначительны.



«400 млн — это сумма ни о чем. Одна система Patriot (1 дивизион — 4 установки) сейчас продается американской стороной в среднем за 2,5 млрд долларов. Польша, к примеру, покупает за кредиты у США 16 таких дивизионов за 10,5 млрд долларов. А Прибалтике при этом на ПВО выделят 400 млн. И что на них можно купить?» — задается вопросом эксперт.



Алексей Черняев также отметил, что вокруг помощи для стран Балтии нет сегодня никакого ажиотажа, поскольку к пассивно-негативному отношению этих стран к РФ все уже привыкли. В государствах Прибалтики нет таких «ярких» событий, как, например, на Украине.



Правительства Литвы, Эстонии и Латвии де-факто за годы независимости добровольно «срезали» финансирование собственных армий практически до нуля. А теперь Балтия торгует страхом «нападения РФ», предлагая расквартировывать у себя американских военных и наращивать численность их систем вооружения. Абсурдность данной ситуации, а также постоянное упоминание о возможном нападении уже приелись в западном инфополе. Именно поэтому в Европе и США особо не стремятся рассуждать о помощи в 400 млн долларов для ПВО Балтии.



Автор: Илья Морозов для Baltnews.lv, Латвия, перевод Некоторые американские СМИ, говоря про оборонный бюджет США, точнее, затраты на помощь для других стран, стали рассуждать о выделении средств для Киева.«Администрация Трампа заявила, что она выделила 250 млн долларов в виде военной помощи Украине, которая была ранее задержана», — пишет The Washington Post.Некоторые СМИ даже заговорили о дополнительной сумме. «Во-первых, это 141 млн, обещанные Госдепартаментом, а во-вторых, речь идет о 250 млн от Пентагона. Эти закупки различных видов вооружения, экипировки, оборудования и средств наблюдения нужны, чтобы помочь Украине защитить свою береговую линию от Черноморского флота России», — говорится в американском издании Breaking Defense.В CNN так вообще стали рассказывать о том, как эта финпомощь для Украины сначала была под угрозой срыва, но теперь стало ясно, что Киев все же получит ее.При этом в оборонном бюджете на 2020 финансовый год стоит рекомендация «выделить 400 млн для стран Балтии на противовоздушную оборону».Казалось бы, сумма гораздо больше, чем помощь Украине. Да и тема защиты воздушного пространства в этом регионе весьма актуальная. Разговоры о якобы угрозе нападения РФ на Литву, Эстонию или Латвию в местных, впрочем, как и в некоторых американских СМИ, не утихают. Но в ведущих изданиях Запада на эту тему сегодня почему-то никто особо не рассуждает.Нет, конечно, в некоторых СМИ об этом все же обмолвились. Вполне возможно, что вскоре тему даже немного «раскрутят» в европейском инфополе. Но все же остается вполне логичный вопрос. Почему помощь Прибалтике не обсуждают с тем же энтузиазмом, как это происходит с Украиной?Для начала следует разобраться, а насколько эти 400 млн долларов, которые в оборонном бюджете рекомендуется потратить на средства ПВО в странах Балтии, вообще полезны с точки зрения безопасности для самого региона. Дадут ли они ему действительно новый уровень защиты?«Для безопасности небольших стран в условиях невоенного периода подобная мера действительно может оказать положительное влияние, но лишь незначительное.Более того, еще большой вопрос, какими комплексами ПВО Вашингтон намерен защищать Эстонию, Литву и Латвию. Это могут быть американские Patriot, а может, и их норвежские аналоги. Но даже если они появятся в регионе, говорить о том, что Балтия окажется под надежным „защитным зонтиком", нельзя.Она все равно будет насквозь „простреливаться" российскими „Искандерами", которые американские Patriot вряд ли смогут перехватывать в полной мере из-за слишком высокой скорости полета ракет», — рассказал эксперт.Алексей Леонков отметил, что выделение 400 млн для Балтики — это не столько вопрос реального укрепления обороны, сколько способ поднять авторитет для тех, кто «выбил» эти деньги. Он напомнил, что Эстония, Латвия и Литва во многом сегодня зависят от дотаций ЕС, а значит, вполне возможно, что в конечном счете именно на него лягут обязанности по оплате. Также эксперт подчеркнул, что такая помощь США, по сути, продиктована больше политическими, а не военно-стратегическими соображениями.«Последние 5 лет тема якобы нападения на Прибалтику России активно муссируется в информационном западном поле. В связи с этим США попросту необходимо хоть как-то показывать, что им не все равно и что они всегда готовы помочь защититься от Москвы. В итоге тема русофобии успешно поддерживается, но Вашингтону нужно при этом время от времени „заботиться" об укреплении безопасности региона.США обеспечили Балтию незначительными силами. У Литвы, Латвии и Эстонии есть для защиты небольшие армии от 5 до 15 тысяч человек, какая-то бронетехника, подобие флота, авиации. Теперь вот могут вроде как усилить системы ПВО. Но все это с военной точки зрения лишь поможет Балтии „продержаться" до подхода основных сил союзников в лице американской армии. Но тут есть маленькое „но". Союзники могут и не прийти. Нет гарантий того, что США начнут ядерную войну с РФ из-за этого региона, на который, впрочем, Россия вообще-то и не претендует», — заявил военный эксперт.Алексей Леонков напомнил об одном фильме BBC, где военное командование (несмотря на 5 параграф НАТО о защите членов-союзников) в итоге отказалось рисковать ради мелких стран и не защищать их от РФ. Фильм, конечно, выдуманный, но он очень хорошо отражает реальное обложение дел на мировой арене. 400 млн помощи для укрепления ПВО Балтии (ради политических целей) — это одно, а риск начать полномасштабный конфликт — совсем другое.Симиндей: дипломаты Латвии подпевают в "престижном хоре«Часы на башне церккви Святого Петра в РигеВполне возможно, что в европейском и американском информационном поле не просто так не хотят громко говорить о финпомощи Прибалтики. Если обсуждать эту тему слишком детально, то у населения стран Балтии могут возникнуть справедливые, но весьма неудобные для США вопросы. К примеру: «Для ПВО от якобы угрозы со стороны РФ деньги нашлись, а на Rail Baltic — нет. Почему?». Житель Эстонии, Латвии или Литвы также может вполне логично задаться вопросом: «Раз США нашли для этого деньги, почему не инвестируют в наши СПГ-проекты?».Понятно, что Вашингтону все эти неловкие разговоры и рассуждения ни к чему. Не будет же он говорить о том, что не хочет тратить деньги на вложения в инфраструктуру СПГ Прибалтики, поскольку страны региона все равно будут покупать российский, а не американский сжиженный газ.Как справедливо отметил в беседе с Baltnews политолог, американист Алексей Черняев, США сегодня вообще не заинтересованы в экономическом развитии Прибалтики. Им она нужна совсем для других целей. Американские ПВО в регионе — это отличный элемент торга с Россией.«Проект Rail Baltic связан с внутренним развитием Балтии. А зачем это Вашингтону? Где тут для него прямая выгода? Практически то же самое можно сказать и об СПГ-проектах. Серьезной пользы непосредственно для Соединенных Штатов они не принесут».«А вот тема размещения ПВО для США полезна. Это ведь дополнительные позиции в отношениях, точнее, в торге с Российской Федерацией. Можно ведь договориться о том, чтобы Вашингтон не стал наращивать системы ПВО в регионе, получая от Москвы что-то взамен. В итоге США, ничего не теряя, получат уступки от РФ. Весьма неплохая дипломатическая уловка», — рассуждает эксперт.При этом, как отметил политолог, об организации по-настоящему серьезной защиты для Прибалтики не идет и речи. Затраты, о которых говорится в оборонном бюджете Соединенных Штатов для Балтии на 2020 год, слишком незначительны.«400 млн — это сумма ни о чем. Одна система Patriot (1 дивизион — 4 установки) сейчас продается американской стороной в среднем за 2,5 млрд долларов. Польша, к примеру, покупает за кредиты у США 16 таких дивизионов за 10,5 млрд долларов. А Прибалтике при этом на ПВО выделят 400 млн. И что на них можно купить?» — задается вопросом эксперт.Алексей Черняев также отметил, что вокруг помощи для стран Балтии нет сегодня никакого ажиотажа, поскольку к пассивно-негативному отношению этих стран к РФ все уже привыкли. В государствах Прибалтики нет таких «ярких» событий, как, например, на Украине.Правительства Литвы, Эстонии и Латвии де-факто за годы независимости добровольно «срезали» финансирование собственных армий практически до нуля. А теперь Балтия торгует страхом «нападения РФ», предлагая расквартировывать у себя американских военных и наращивать численность их систем вооружения. Абсурдность данной ситуации, а также постоянное упоминание о возможном нападении уже приелись в западном инфополе. Именно поэтому в Европе и США особо не стремятся рассуждать о помощи в 400 млн долларов для ПВО Балтии.Автор: Илья Морозов для Baltnews.lv, Латвия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: США, финансирование, нато, ПВО, защита — статья прочитана 189 раз Комментарии