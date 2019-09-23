Порошенко тюрьмы не боится 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешним властям не удастся посадить его за решетку. Об этом политик рассказал в интервью украинскому Пятому каналу, сообщает



"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится", — сказал Порошенко.



Экс-президент назвал нынешний состав правительства "мальчиками" и добавил, что они — "не первые, кто хотели упрятать Порошенко".



Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, кроме того, расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.



При этом официальных обвинений ему предъявлено не было. Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешним властям не удастся посадить его за решетку. Об этом политик рассказал в интервью украинскому Пятому каналу, сообщает РИА Новости "Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится", — сказал Порошенко.Экс-президент назвал нынешний состав правительства "мальчиками" и добавил, что они — "не первые, кто хотели упрятать Порошенко".Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, кроме того, расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.При этом официальных обвинений ему предъявлено не было. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 185 раз Комментарии