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Порошенко тюрьмы не боится
Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешним властям не удастся посадить его за решетку. Об этом политик рассказал в интервью украинскому Пятому каналу, сообщает РИА Новости.
"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится", — сказал Порошенко.
Экс-президент назвал нынешний состав правительства "мальчиками" и добавил, что они — "не первые, кто хотели упрятать Порошенко".
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, кроме того, расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.
При этом официальных обвинений ему предъявлено не было.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко
География: Украина
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И Порошенко не посодють.