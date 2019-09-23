Загрузка... В Литве обнаружили четыре новых вида грибов 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Žuvinto biosferos rezervatas



Один из них был найден в заповеднике Пажельсвяй, в остальные – в разных местах леса Буктос, который находится возле Мариямполе, передает



В заповеднике Пажельсвяй был обнаружен один из крупнейших микроризообразующих пластинчатых грибов Amanita ceciliae. У этого гриба шляпка зеленовато-коричного цвета с серыми пятнами, а стебель при прикосновении становится серым, с чешуей, похожей на змеиный узор. Один из них был найден в заповеднике Пажельсвяй, в остальные – в разных местах леса Буктос, который находится возле Мариямполе, передает Sputnik Литва . В Литве обнаружили четыре новых вида грибов, которые раньше не встречались на территории балтийской республики. Об этом сообщается на странице биосферного заповедника Жувинтас в соцсети Facebook.В заповеднике Пажельсвяй был обнаружен один из крупнейших микроризообразующих пластинчатых грибов Amanita ceciliae. У этого гриба шляпка зеленовато-коричного цвета с серыми пятнами, а стебель при прикосновении становится серым, с чешуей, похожей на змеиный узор. © PHOTO: FACEBOOK / ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS Pluteus umbrosus в лесу Буктос



В лесу Буктос (возле Мариямполе) на большом упавшем дереве был найден гриб вида Pluteus umbrosus. В основном он растет в европейских буковых лесах на упавших деревьях лиственных пород или пнях. Колпачок и стебель у Pluteus umbrosus коричневые или черно-коричневые с точками.



PHOTO: FACEBOOK / ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS Crepidotus crocophyllus в лесу Буктос



В этом же лесу был обнаружен редкий для Северной Европы гриб вида Crepidotus crocophyllus, а также грибы вида Funalia gallica.



У грибов Crepidotus crocophyllus отсутствует ножка, плодовое тело шляпочное, сидячее, которое прикрепляется к субстрату краем или верхней поверхностью. Цвет поверхности шляпки – светлый, с мелкими желто-оранжевыми или светло-коричневыми чешуйками.



© PHOTO: FACEBOOK / ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS Funalia gallica в лесу Буктос



Грибы вида Funalia gallica примечательны тем, что их поры и прослойка из нитевидных образований более темного оттенка, чем похожий гриб вида Funalia trogii. В лесу Буктос (возле Мариямполе) на большом упавшем дереве был найден гриб вида Pluteus umbrosus. В основном он растет в европейских буковых лесах на упавших деревьях лиственных пород или пнях. Колпачок и стебель у Pluteus umbrosus коричневые или черно-коричневые с точками.В этом же лесу был обнаружен редкий для Северной Европы гриб вида Crepidotus crocophyllus, а также грибы вида Funalia gallica.У грибов Crepidotus crocophyllus отсутствует ножка, плодовое тело шляпочное, сидячее, которое прикрепляется к субстрату краем или верхней поверхностью. Цвет поверхности шляпки – светлый, с мелкими желто-оранжевыми или светло-коричневыми чешуйками.Грибы вида Funalia gallica примечательны тем, что их поры и прослойка из нитевидных образований более темного оттенка, чем похожий гриб вида Funalia trogii. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: здоровье, образование, общество Ключевые слова: грибы, лес, опасность, виды География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии