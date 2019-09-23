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В Литве обнаружили четыре новых вида грибов

© Photo: Facebook / Žuvinto biosferos rezervatas


Один из них был найден в заповеднике Пажельсвяй, в остальные – в разных местах леса Буктос, который находится возле Мариямполе, передает Sputnik Литва. В Литве обнаружили четыре новых вида грибов, которые раньше не встречались на территории балтийской республики. Об этом сообщается на странице биосферного заповедника Жувинтас в соцсети Facebook.

В заповеднике Пажельсвяй был обнаружен один из крупнейших микроризообразующих пластинчатых грибов Amanita ceciliae. У этого гриба шляпка зеленовато-коричного цвета с серыми пятнами, а стебель при прикосновении становится серым, с чешуей, похожей на змеиный узор.
© PHOTO: FACEBOOK / ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS Pluteus umbrosus в лесу Буктос


В лесу Буктос (возле Мариямполе) на большом упавшем дереве был найден гриб вида Pluteus umbrosus. В основном он растет в европейских буковых лесах на упавших деревьях лиственных пород или пнях. Колпачок и стебель у Pluteus umbrosus коричневые или черно-коричневые с точками.

PHOTO: FACEBOOK / ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS Crepidotus crocophyllus в лесу Буктос


В этом же лесу был обнаружен редкий для Северной Европы гриб вида Crepidotus crocophyllus, а также грибы вида Funalia gallica.

У грибов Crepidotus crocophyllus отсутствует ножка, плодовое тело шляпочное, сидячее, которое прикрепляется к субстрату краем или верхней поверхностью. Цвет поверхности шляпки – светлый, с мелкими желто-оранжевыми или светло-коричневыми чешуйками.

© PHOTO: FACEBOOK / ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS Funalia gallica в лесу Буктос


Грибы вида Funalia gallica примечательны тем, что их поры и прослойка из нитевидных образований более темного оттенка, чем похожий гриб вида Funalia trogii.
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lt.sputniknews.ru
Категории: здоровье, образование, общество
Ключевые слова: грибы, лес, опасность, виды
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 сентября, 15:30

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