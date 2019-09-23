В Каунасе построят самую большую в стране ветеринарную клинику

В учреждении планируется создать современные клинические лаборатории и установить самое современное оборудование для диагностики заболеваний животных. В Каунасе построят самую большую больницу в стране для лечения мелких домашних и экзотических животных, сообщает Sputnik Литва со ссыфлкой на пресс-службу Литовского университета медицинских наук (LSMU).
Учреждение появится на участке в три гектара на улице Ужнемуне, который Национальная земельная служба при Министерстве сельского хозяйства передала LSMU на срок 99 лет.
Кроме отделений терапии, хирургии, онкологии, акушерству и других ключевых подразделений, в больнице также будут расположены клиника для экзотических животных, ветеринарная аптека, круглосуточный центр донорства крови животных, реабилитационный центр, в котором питомцы смогут пройти физиотерапию, гидротерапию, иглоукалывание, лазерное лечение.
Установленный блок визуальной диагностики будет приспособлен для работы с устройствами ионизирующего излучения. Планируется предоставить услуги компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии не только для мелких животных, но и для лошадей.
Современная больница для животных позволит студентам программы ветеринарной медицины приобрести не только необходимые компетенции, но и поучиться в настоящих медицинских отделениях и у работающих в них ветеринаров. Кроме того, клиническая база предоставит курсы повышения квалификации, лекции и семинары для университетских и иностранных ветеринарных специалистов.
Расположение новой больницы также удобно для студентов и преподавателей Ветеринарного факультета LSMU, поскольку до нее можно добраться пешком или на общественном транспорте.
Установленный блок визуальной диагностики будет приспособлен для работы с устройствами ионизирующего излучения. Планируется предоставить услуги компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии не только для мелких животных, но и для лошадей.
Современная больница для животных позволит студентам программы ветеринарной медицины приобрести не только необходимые компетенции, но и поучиться в настоящих медицинских отделениях и у работающих в них ветеринаров. Кроме того, клиническая база предоставит курсы повышения квалификации, лекции и семинары для университетских и иностранных ветеринарных специалистов.
Расположение новой больницы также удобно для студентов и преподавателей Ветеринарного факультета LSMU, поскольку до нее можно добраться пешком или на общественном транспорте.