Главная >> Новости >> общество, здоровье, образование >> В Каунасе построят самую большую в стране ветеринарную клинику
Загрузка...

В Каунасе построят самую большую в стране ветеринарную клинику

© Photo: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas


В учреждении планируется создать современные клинические лаборатории и установить самое современное оборудование для диагностики заболеваний животных. В Каунасе построят самую большую больницу в стране для лечения мелких домашних и экзотических животных, сообщает Sputnik Литва со ссыфлкой на пресс-службу Литовского университета медицинских наук (LSMU).

Учреждение появится на участке в три гектара на улице Ужнемуне, который Национальная земельная служба при Министерстве сельского хозяйства передала LSMU на срок 99 лет.
Кроме отделений терапии, хирургии, онкологии, акушерству и других ключевых подразделений, в больнице также будут расположены клиника для экзотических животных, ветеринарная аптека, круглосуточный центр донорства крови животных, реабилитационный центр, в котором питомцы смогут пройти физиотерапию, гидротерапию, иглоукалывание, лазерное лечение.

Установленный блок визуальной диагностики будет приспособлен для работы с устройствами ионизирующего излучения. Планируется предоставить услуги компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии не только для мелких животных, но и для лошадей.

Современная больница для животных позволит студентам программы ветеринарной медицины приобрести не только необходимые компетенции, но и поучиться в настоящих медицинских отделениях и у работающих в них ветеринаров. Кроме того, клиническая база предоставит курсы повышения квалификации, лекции и семинары для университетских и иностранных ветеринарных специалистов.

Расположение новой больницы также удобно для студентов и преподавателей Ветеринарного факультета LSMU, поскольку до нее можно добраться пешком или на общественном транспорте.
Загрузка...
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: лечение, животные, клиника
География: Литва
статья прочитана 163 раза
добавлена сегодня, 23 сентября, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка