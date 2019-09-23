Загрузка... В Каунасе построят самую большую в стране ветеринарную клинику 🔊 Воспроизвести © Photo: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas



В учреждении планируется создать современные клинические лаборатории и установить самое современное оборудование для диагностики заболеваний животных. В Каунасе построят самую большую больницу в стране для лечения мелких домашних и экзотических животных, сообщает



Учреждение появится на участке в три гектара на улице Ужнемуне, который Национальная земельная служба при Министерстве сельского хозяйства передала LSMU на срок 99 лет. В учреждении планируется создать современные клинические лаборатории и установить самое современное оборудование для диагностики заболеваний животных. В Каунасе построят самую большую больницу в стране для лечения мелких домашних и экзотических животных, сообщает Sputnik Литва со ссыфлкой на пресс-службу Литовского университета медицинских наук (LSMU).Учреждение появится на участке в три гектара на улице Ужнемуне, который Национальная земельная служба при Министерстве сельского хозяйства передала LSMU на срок 99 лет. Кроме отделений терапии, хирургии, онкологии, акушерству и других ключевых подразделений, в больнице также будут расположены клиника для экзотических животных, ветеринарная аптека, круглосуточный центр донорства крови животных, реабилитационный центр, в котором питомцы смогут пройти физиотерапию, гидротерапию, иглоукалывание, лазерное лечение.



Установленный блок визуальной диагностики будет приспособлен для работы с устройствами ионизирующего излучения. Планируется предоставить услуги компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии не только для мелких животных, но и для лошадей.



Современная больница для животных позволит студентам программы ветеринарной медицины приобрести не только необходимые компетенции, но и поучиться в настоящих медицинских отделениях и у работающих в них ветеринаров. Кроме того, клиническая база предоставит курсы повышения квалификации, лекции и семинары для университетских и иностранных ветеринарных специалистов.



Расположение новой больницы также удобно для студентов и преподавателей Ветеринарного факультета LSMU, поскольку до нее можно добраться пешком или на общественном транспорте. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: лечение, животные, клиника География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии