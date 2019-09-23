Я живу в рыбе: самые крутые граффити на домах в подмосковном Одинцове 🔊 Воспроизвести Подмосковное Одинцово теперь не узнать. Из спального района с серыми домами город превратился в центр современного искусства – 36 панельных стен раскрасили художники со всего мира. Портал www.m24.ru предлагает посмотреть на самые фантастические граффити Подмосковья.



Фото: Москва 24/Никита Симонов



На целый месяц микрорайон Новая Трехгорка превратился в настоящий центр мирового уличного искусства, куда съехалось более 60 граффити-райтеров из разных стран.







В рамках фестиваля "Городской морфогенез" у художников было всего 30 дней, чтобы расписать 36 панельных домов по своим индивидуальным эскизам. Размер каждого фасада составил 57 метров в высоту и 14 в ширину. На целый месяц микрорайон Новая Трехгорка превратился в настоящий центр мирового уличного искусства, куда съехалось более 60 граффити-райтеров из разных стран.В рамках фестиваля "Городской морфогенез" у художников было всего 30 дней, чтобы расписать 36 панельных домов по своим индивидуальным эскизам. Размер каждого фасада составил 57 метров в высоту и 14 в ширину.



Инициатором мероприятия стал одинцовский художник Дмитрий Левочкин. Еще в 2015 году он впервые преобразил в Трехгорке один из тепловых пунктов, нарисовав на нем огромного 3D-кита. В народе картину оценили и прозвали "Аквариум".







На этом художник не остановился и решил подключить все сообщество граффити-мастеров. В итоге организаторы получили президентский грант и поддержку местных властей, благодаря чему на фестиваль удалось пригласить лучших художников из 26 стран мира.







На панельных домах вышли работы из-под "пера" таких именитых граффити-мастеров, как Pantonio (Португалия), Bikismo (США), Мартин Рон (Аргентина), Sart (Китай), Vesod (Италия) и наших соотечественников Дмитрия Аске, Rasko (Москва), Сергея Акрамова (Екатеринбург), Рустама "Кубика" (Казань) и многих других.







Две из работ, созданных в Новой Трехгорке, вошли в список лучших в мире. Топ-7 самых потрясающих объектов стрит-арта по итогам августа были опубликованы нидерландским проектом Street Art Today. В список вошла работа итальянского художника Весода Бреро, стиль которого находится между абстрактным и образным. Весод начинал свой творческий путь еще в конце 90-х, рисуя исключительно красками и кистями. Этим инструментам он не изменяет и по сей день, а вдохновение творец берет в итальянском футуризме и искусстве эпохи Возрождения.







Другое произведение, признанное одним из лучших, – граффити бразильца Алекса Сенна. Картина исполнена в черно-белом цвете и подкупает своей простотой и чувственностью. На объятия и поцелуй мужчины и женщины можно смотреть бесконечно. И немногие знают, что за черно-белым стилем художника стоит не творческий выбор, а его особенность зрения – дальтонизм.







Однако горожанам больше всего полюбилась работа итальянского художника Йорита и его команды. После появления картины с изображением Юрия Гагарина на фасаде дома итальянских мастеров даже пригласили в Звездный городок. Там они посетили копию орбитальной станции "Мир" и центр подготовки космонавтов. Теперь, кроме русского "спасибо", лексикон команды пополнился словом "Поехали!".







Кстати, на изготовление всех граффити по разным подсчетам потребовалось от 20 до 25 тысяч литров краски. А общая площадь рисунков составила более 35 тысяч квадратных метров, это новый мировой рекорд.







Единственное, что подвело в период мероприятия – дождливая погода. Художники боялись, что не успеют закончить работу вовремя и рисовали прямо под дождем и в темное время суток под светом прожектора. А некоторые заботливые местные жители даже выносили им дождевики, плащи и теплую одежду.







Надо отметить, что жители Трехгорки вообще проявили максимум гостеприимства и помогали приезжим мастерам как могли. Местная мама двоих детей Инна Баджурак, видя, как иностранцы работают день и ночь, решила их накормить. Она собрала инициативную группу молодых мам, и между собой женщины распределили, кто что готовит и кому несет. На обеденных столах приезжих гостей оказались борщи и русские блинчики. "Первый раз у них в глазах было столько радости, удивления и шок! – вспоминает Инна. – Они не понимали, что все это бесплатно и от души". Но спустя уже пару дней, завидев издали машину русской кормилицы, художники радостно махали руками и улыбались.







С каждым днем еду приносили все новые люди, и иностранцы никак не могли поверить в широкое русское гостеприимство. Хлебосольная волна захватила многих жителей района: одни приглашали на обед домой, другие раздавали блинчики прямо на улицах, а в Instagram у художников даже появился специальный хештег #ялюблюборщ.







Другая местная жительница - Ирина Петрова - нашла положительный отклик в граффити с экологическим посылом. "Я борец и люблю убирать мусор. Одна из картин как раз направлена на то, чтобы показать людям, что не нужно засорять свою природу. Очень надеюсь, что это будет мотивировать людей с экологической точки зрения", – поделилась Ирина.







Женщины отмечают, что фестиваль очень сплотил людей, и многие соседи, раньше видевшие друг друга только в онлайн-чатах, наконец-то встретились вживую. Люди стали теснее общаться и познакомились в лицо, благодаря чему стало легче решать общие вопросы района.







А дети теперь играют на площадках не среди серых, однообразных стен, а в окружении творений современных художников.







Ну и главное, теперь проще стало найти дом тем, кто приезжает в гости: – Ты в каком доме живешь? – Я в "рыбе", это рядом с "пумами". Инициатором мероприятия стал одинцовский художник Дмитрий Левочкин. Еще в 2015 году он впервые преобразил в Трехгорке один из тепловых пунктов, нарисовав на нем огромного 3D-кита. В народе картину оценили и прозвали "Аквариум".На этом художник не остановился и решил подключить все сообщество граффити-мастеров. В итоге организаторы получили президентский грант и поддержку местных властей, благодаря чему на фестиваль удалось пригласить лучших художников из 26 стран мира.На панельных домах вышли работы из-под "пера" таких именитых граффити-мастеров, как Pantonio (Португалия), Bikismo (США), Мартин Рон (Аргентина), Sart (Китай), Vesod (Италия) и наших соотечественников Дмитрия Аске, Rasko (Москва), Сергея Акрамова (Екатеринбург), Рустама "Кубика" (Казань) и многих других.Две из работ, созданных в Новой Трехгорке, вошли в список лучших в мире. Топ-7 самых потрясающих объектов стрит-арта по итогам августа были опубликованы нидерландским проектом Street Art Today. В список вошла работа итальянского художника Весода Бреро, стиль которого находится между абстрактным и образным. Весод начинал свой творческий путь еще в конце 90-х, рисуя исключительно красками и кистями. Этим инструментам он не изменяет и по сей день, а вдохновение творец берет в итальянском футуризме и искусстве эпохи Возрождения.Другое произведение, признанное одним из лучших, – граффити бразильца Алекса Сенна. Картина исполнена в черно-белом цвете и подкупает своей простотой и чувственностью. На объятия и поцелуй мужчины и женщины можно смотреть бесконечно. И немногие знают, что за черно-белым стилем художника стоит не творческий выбор, а его особенность зрения – дальтонизм.Однако горожанам больше всего полюбилась работа итальянского художника Йорита и его команды. После появления картины с изображением Юрия Гагарина на фасаде дома итальянских мастеров даже пригласили в Звездный городок. Там они посетили копию орбитальной станции "Мир" и центр подготовки космонавтов. Теперь, кроме русского "спасибо", лексикон команды пополнился словом "Поехали!".Кстати, на изготовление всех граффити по разным подсчетам потребовалось от 20 до 25 тысяч литров краски. А общая площадь рисунков составила более 35 тысяч квадратных метров, это новый мировой рекорд.Единственное, что подвело в период мероприятия – дождливая погода. Художники боялись, что не успеют закончить работу вовремя и рисовали прямо под дождем и в темное время суток под светом прожектора. А некоторые заботливые местные жители даже выносили им дождевики, плащи и теплую одежду.Надо отметить, что жители Трехгорки вообще проявили максимум гостеприимства и помогали приезжим мастерам как могли. Местная мама двоих детей Инна Баджурак, видя, как иностранцы работают день и ночь, решила их накормить. Она собрала инициативную группу молодых мам, и между собой женщины распределили, кто что готовит и кому несет. На обеденных столах приезжих гостей оказались борщи и русские блинчики. "Первый раз у них в глазах было столько радости, удивления и шок! – вспоминает Инна. – Они не понимали, что все это бесплатно и от души". Но спустя уже пару дней, завидев издали машину русской кормилицы, художники радостно махали руками и улыбались.С каждым днем еду приносили все новые люди, и иностранцы никак не могли поверить в широкое русское гостеприимство. Хлебосольная волна захватила многих жителей района: одни приглашали на обед домой, другие раздавали блинчики прямо на улицах, а в Instagram у художников даже появился специальный хештег #ялюблюборщ.Другая местная жительница - Ирина Петрова - нашла положительный отклик в граффити с экологическим посылом. "Я борец и люблю убирать мусор. Одна из картин как раз направлена на то, чтобы показать людям, что не нужно засорять свою природу. Очень надеюсь, что это будет мотивировать людей с экологической точки зрения", – поделилась Ирина.Женщины отмечают, что фестиваль очень сплотил людей, и многие соседи, раньше видевшие друг друга только в онлайн-чатах, наконец-то встретились вживую. Люди стали теснее общаться и познакомились в лицо, благодаря чему стало легче решать общие вопросы района.А дети теперь играют на площадках не среди серых, однообразных стен, а в окружении творений современных художников.Ну и главное, теперь проще стало найти дом тем, кто приезжает в гости: – Ты в каком доме живешь? – Я в "рыбе", это рядом с "пумами". Категории: в России Ключевые слова: граффити, Одинцово — статья прочитана 216 раз Комментарии