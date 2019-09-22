Внутренние разборки 🔊 Воспроизвести Матч на Кубок Литвы между "Судувой" и "Жальгирисом". Фото: fksuduva.lt







В минувшие выходные квартет лидеров литовского футбольного первенства выяснял отношения, так уж распорядился календарь, в отдельно вынесенном «междусобойчике».



Исход этих встреч лишь отчасти подтвердил закономерность существующей на сегодня «табели о рангах»: лишь один из двух претендентов на золотые медали доказал, что он сильнее соперника, оспаривающего «бронзу».



Любопытный момент: перед этим «Судува» и «Жальгирис» встретились в полуфинале Кубка Литвы, официально именуемом как Кубок Литовской федерации футбола SHARP. Но информацию об исходе этого поединка, как оказалось, найти не так-то просто, что более чем очевидно показывает престиж матчей на Кубок. Исход этих встреч лишь отчасти подтвердил закономерность существующей на сегодня «табели о рангах»: лишь один из двух претендентов на золотые медали доказал, что он сильнее соперника, оспаривающего «бронзу».Любопытный момент: перед этим «Судува» и «Жальгирис» встретились в полуфинале Кубка Литвы, официально именуемом как Кубок Литовской федерации футбола SHARP. Но информацию об исходе этого поединка, как оказалось, найти не так-то просто, что более чем очевидно показывает престиж матчей на Кубок.



В другом полуфинале, кстати, представитель первой лиги – «Банга» (Гаргждай) - победил «Палангу», клуб из Лиги А, со счётом 2:0.



Финальный кубковый матч на Кубок Литвы состоится 29 сентября в Утяне.







Чемпионат Литвы по футболу-2019



24-й тур



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:1 (голы: Д.Казлаускас, 38, с пенальти – Т.Киш, 43). Незабитый пенальти: В.Перес, 66 – «Жальгирис». 300 зрителей.



«Кауно Жальгирис» – «Судува» (Мариямполе) – 0:2 (М.Топчагич, 40 – с пен., 77 – с пен.). 500 зрителей.



«Атлантас» (Клайпеда) – «Стумбрас» (Каунас) – 3:0 (техническое поражение).



24 сентября будет сыгран отложенный матч 19-го тура «Панявежис» – «Судува».







Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 19 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 12, 3-5. Михрет Топчагич («Судува»), Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.



Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 56 очков (после 23 игр), 2. «Судува» - 51 (20), 3. «Кауно Жальгирис» - 39 (24), 4. «Ритеряй» – 39 (23), 5. «Панявежис» - 29 (23), 6. «Атлантас» - 22 (24), 7. «Стумбрас» - 15 (24), 8. «Паланга» - 13 (23).



В 25-м туре на 25-28 сентября запланированы следующие встречи: «Паланга» - «Ритеряй», «Жальгирис» - «Атлантас», «Панявежис» - «Кауно Жальгирис». К слову, прошлогодний обладатель трофея – вильнюсский «Жальгирис» - в Мариямполе в полуфинале турнира проиграл со счётом 2:4. Матч достоин отдельного рассказа – были удаления, два дополнительных тайма, гол на последних секундах… Но, как сказано выше, нужно очень постараться, чтобы найти хоть какую-то информацию о полуфинале на сайтах федерации футбола или Лиги А.В другом полуфинале, кстати, представитель первой лиги – «Банга» (Гаргждай) - победил «Палангу», клуб из Лиги А, со счётом 2:0.Финальный кубковый матч на Кубок Литвы состоится 29 сентября в Утяне.«Ритеряй» (Вильнюс) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:1 (голы: Д.Казлаускас, 38, с пенальти – Т.Киш, 43). Незабитый пенальти: В.Перес, 66 – «Жальгирис». 300 зрителей.«Кауно Жальгирис» – «Судува» (Мариямполе) – 0:2 (М.Топчагич, 40 – с пен., 77 – с пен.). 500 зрителей.«Атлантас» (Клайпеда) – «Стумбрас» (Каунас) – 3:0 (техническое поражение).24 сентября будет сыгран отложенный матч 19-го тура «Панявежис» – «Судува».1. Томислав Киш («Жальгирис») – 19 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 12, 3-5. Михрет Топчагич («Судува»), Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.1. «Жальгирис» - 56 очков (после 23 игр), 2. «Судува» - 51 (20), 3. «Кауно Жальгирис» - 39 (24), 4. «Ритеряй» – 39 (23), 5. «Панявежис» - 29 (23), 6. «Атлантас» - 22 (24), 7. «Стумбрас» - 15 (24), 8. «Паланга» - 13 (23). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, "Судува", чемпионат, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, Кубок Литвы — статья прочитана 164 раза Комментарии