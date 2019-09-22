Сборную Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио — СМИ 🔊 Воспроизвести Олимпийская сборная команда России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 22 сентября сообщает REGNUM со ссылкой на британское издание The Telegraph.



Иллюстрация: ИА "Регнум"



По данным издания, такое решение в отношении сборной России может быть принято из-за подозрений в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале текущего года.



Также сообщается, что WADA считает, что данными московской лаборатории манипулировали в течение последних 18 месяцев для того чтобы скрыть системное употребление российским спортсменами допинга.



Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 сентября, представитель WADA сообщил, что комитет по соответствию организации



Напомним, ранее, 20 сентября, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. По данным издания, такое решение в отношении сборной России может быть принято из-за подозрений в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале текущего года.Также сообщается, что WADA считает, что данными московской лаборатории манипулировали в течение последних 18 месяцев для того чтобы скрыть системное употребление российским спортсменами допинга.Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 сентября, представитель WADA сообщил, что комитет по соответствию организации представит отчет о проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории 24 сентября и поэтому обсуждать вопрос о манипуляции Россией с её данными преждевременно.Напомним, ранее, 20 сентября, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. ИА «Regnum» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, допинг, WADA, Токио — статья прочитана 224 раза Комментарии