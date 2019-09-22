В Венгрии возведут станцию, схожую с АЭС в белорусском Островце 🔊 Воспроизвести Сегодня в Венгрии атомная энергетика производит около 50% электроэнергии. Все это заслуга АЭС "Пакш", построенной в 1980-х годах. К концу 2030-х ее планируют вывести из эксплуатации, но от атомной темы в стране не отказываются. В 2019 году начались подготовительные работы по строительству АЭС "Пакш-2", которая разместится рядом с действующей станцией, сообщает БелТА.



Интересно, что на новой АЭС будут использовать реакторы серии ВВЭР-1200, аналогичные тем, что установлены на Белорусской атомной станции в Островце. И белорусский проект здесь называют определенным примером. С тем, как относятся к мирному атому в Венгрии, и как атомная станция помогает развиваться прилегающему региону, во время пресс-тура познакомились журналисты из Беларуси. Интересно, что на новой АЭС будут использовать реакторы серии ВВЭР-1200, аналогичные тем, что установлены на Белорусской атомной станции в Островце. И белорусский проект здесь называют определенным примером. С тем, как относятся к мирному атому в Венгрии, и как атомная станция помогает развиваться прилегающему региону, во время пресс-тура познакомились журналисты из Беларуси.







"Вряд ли новые станции можно назвать близнецами. Хотя, если говорить такими терминами, они определенно близкие родственники. Разница в особенностях местности, проектов, даже европейского и венгерского законодательств. Хотя во многом строительство АЭС в Островце для нас референтный проект. Ряд решений, применяемых на Белорусской АЭС, будет использоваться и здесь", - рассказал старший вице-президент АО инжиниринговая компания "АСЭ" - директор по сооружению АЭС "Пакш-2" Александр Хазин.







Главное визуальное отличие - отсутствие градирен. Именно эти огромные башни, предназначенные для охлаждения воды, чаще всего появляются в качестве иллюстраций на снимках на тему Белорусской АЭС. На "Пакш-2", как и на "Пакш-1", для этих целей будет использоваться полноводный Дунай, на берегу которого расположены объекты.



Связи с Беларусью прослеживаются не только в схожих проектах станций.







"Островец, в котором я побывал недавно, стал примером того, как должен выглядеть наш населенный пункт через 10 лет", - рассказывает мэр городка Герьен Кароли Ромхани. Город, расположенный в паре километров к югу от АЭС, как планируется, станет одной из баз для проживания строителей станции. Недавно Островецкий район подписал с венгерским городом меморандум о намерениях о сотрудничестве в экономической и социальной сферах.



"Задумок хватает. Среди ближайших - футбольный турнир между городами. Кстати, сам выйду на поле в составе команды, - рассказывает Кароли Ромхани. - Есть планы сотрудничества в образовании, детских программах. Обязательно будем встречаться, делиться опытом в развитии городов с учетом похожих условий. Что дальше? Это только начало. Возможно, откроем торговый центр для продвижения белорусских товаров на территории Венгрии, и связь межу Островцом и Герьеном станет мостом между странами".



Мэр венгерского города с увлечением рассказывает журналистам, как изменит Герьен, где сегодня проживает всего 1,3 тыс. жителей, возведение новой АЭС. Уже отведена территория под промышленный парк, будет построено жилье для строителей, которое в перспективе позволит привлечь в город молодежь. Именно в Герьене возведут и новый мост через Дунай, что также, по словам мэра, стимулирует развитие города. В том, что строительство станции принесет в регион положительные изменения, он не сомневается.











Пример перед глазами: на стыке 1970-1980-х годов Пакш серьезно прирос. Сегодня жители условно делят его на старый город, преимущественно с одноэтажной застройкой, и новый - уютный жилой район с пятиэтажками.



В районе АЭС "Пакш" сейчас проживают около 65 тыс. человек - это почти два десятка населенных пунктов. Главы администраций городков входят в Ассоциацию по контролю, информированию и развитию территориальных образований региона АЭС "Пакш".



"Наша деятельность основана на открытой коммуникации, диалоге на любые темы. Издается тематическая газета, где публикуются материалы об АЭС, работе ассоциации, а также о событиях в окружающих населенных пунктах. Работает и портал ассоциации. Регулярно проводятся дни открытых дверей на станции. Кроме того, для информирования постоянно организуются встречи с жителями населенных пунктов. В каждом из них размещены экраны с основной информацией об уровне радиации и другими представляющими интерес данными", - отмечает заместитель председателя Ассоциации по контролю, информированию и развитию территориальных образований региона АЭС "Пакш" Иштван Ганч. Он рассказал, что ассоциация создала также комиссию по контролю, в которую входят представители общественных организаций и уважаемые в регионе люди.







"Взаимодействие тесное. Есть понимание, что все вопросы, в том числе и проблемные, можно решать лишь наладив диалог с общественностью, информируя жителей обо всем происходящем на станции из первых уст", - рассказывает директор по коммуникациям АЭС "Пакш" Антал Ковач.



Он пояснил, что станция оказывает населенным пунктам не только информационную, но и материальную поддержку. На социальные цели, в том числе строительство необходимых для жителей объектов, ежегодно расходуется около 1,3 млн евро. А пару лет назад был создан Фонд по развитию и будущему, который поддерживает в общей сложности 47 населенных пунктов. Здесь аккумулированы весомые средства, и населенные пункты могут подавать заявки на поддержку проектов местного значения. В 2019 году на эти цели планируется направить около 10 млн евро.



Немало делается и для того, чтобы на практике показать, что атомная энергетика с природой совместимы. Фотохудожник-эколог Балинт Винце одним из первых начал фотографировать живое окружение атомной станции. У него уже вышло несколько тематических альбомов с эмоциональными снимками животных, птиц, растений.







"Мы видим, что вокруг станции есть охранные зоны. Именно эти территории зачастую становятся местами, где сохраняется по-настоящему нетронутая природа", - рассказывает Балинт Винце. Немало снимков он сделал на бывших песчаных карьерах буквально в километре от действующей станции, где сегодня находится популярная в окрестностях рыбная ферма. За трофеями рыбаки приезжают издалека. Говорят, в будущем планируют провести чемпионат по рыбной ловле среди работников атомных станций разных стран.







"Жители окрестностей в целом поддерживают атомную энергетику. И ключевым фактором здесь назвал бы именно нашу открытость. Кстати, после выхода сериала "Чернобыль" возник серьезный резонанс. Пришлось пригласить все СМИ и показать, почему повторение ситуации невозможно. Даже критически настроенные журналисты смогли убедиться, что мы ничего не хотим скрывать, что на станции работают профессионалы с большой буквы, которым можно доверять. В первые дни вышло почти 200 публикаций. Все они были положительные", - делится Антал Ковач. Этот пример, по словам специалиста, еще раз подтвердил, что доверие строится на открытых отношениях.



Антал Ковач поясняет, что на станции могут побывать не только журналисты. Правда, необходимо соблюсти ряд формальностей. Ежегодно информационный центр АЭС "Пакш" и сама станция принимают 30-35 тыс. посетителей. На базе информационного центра организованы образовательные программы для дошкольников, здесь для них проводят и тематические уроки по физике и химии. Посещение информационного центра и знакомство со станцией вызывают интерес и у людей среднего возраста, у пенсионеров.











Провели по станции и белорусских журналистов, показав работу турбинного зала, блочно-щитового устройства одного из четырех блоков ВВЭР-440. Во время экскурсии начальник отдела безопасности АЭС "Пакш" Аттила Сюке делает акцент на безопасности станции и в плане принятых после модернизации технических решений, и в плане подготовки персонала. Некоторых, как, например, начальника блока реактора, готовят в течение 7-8 лет. Специалисты постоянно учатся, регулярно сдают экзамены и отрабатывают свои действия при тех или иных ситуациях. Ошибка при ответе может стоить работы. Кроме того, серьезные требования выдвигаются и к психологической устойчивости работников.



Автор блога Atombiztos, инженер-энергетик Жолт Харфаш отметил, что развитие атомной энергетики - важный для Венгрии шаг на пути к энергетической независимости. Потребление энергии ежегодно растет, и часть ее приходится импортировать, что создает риски для национальной безопасности.







"И атомные станции, как источник дешевой и безопасной энергии - один из оптимальных вариантов. Причем по такому пути идут многие страны. В Европе сейчас строятся новые станции во Франции, Финляндии, Словакии, Великобритании. Кроме того, планируется строительство новых АЭС в Польше и Чехии. И белорусский проект стал хорошим примером решения этого вопроса", - отметил Жолт Харфаш. Он подчеркнул, что энергетическая политика - решение каждой страны, и никто извне не может его навязывать.



Сергей ГАВРИЦКИЙ,



ФОТО автора, АЭС "Пакш" и газеты "Энергетика Беларуси", БЕЛТА. Если в Островце уже близится пуск первого энергоблока, то в Пакше все пока только начинается. Сейчас больше работы у инженеров, готовится технический проект. Однако и строители на площадку уже зашли. Возводятся административно-бытовой корпус, другие необходимые сооружения, чтобы к началу строительства самой станции подготовительные работы были завершены."Вряд ли новые станции можно назвать близнецами. Хотя, если говорить такими терминами, они определенно близкие родственники. Разница в особенностях местности, проектов, даже европейского и венгерского законодательств. Хотя во многом строительство АЭС в Островце для нас референтный проект. Ряд решений, применяемых на Белорусской АЭС, будет использоваться и здесь", - рассказал старший вице-президент АО инжиниринговая компания "АСЭ" - директор по сооружению АЭС "Пакш-2" Александр Хазин.Главное визуальное отличие - отсутствие градирен. Именно эти огромные башни, предназначенные для охлаждения воды, чаще всего появляются в качестве иллюстраций на снимках на тему Белорусской АЭС. На "Пакш-2", как и на "Пакш-1", для этих целей будет использоваться полноводный Дунай, на берегу которого расположены объекты.Связи с Беларусью прослеживаются не только в схожих проектах станций."Островец, в котором я побывал недавно, стал примером того, как должен выглядеть наш населенный пункт через 10 лет", - рассказывает мэр городка Герьен Кароли Ромхани. Город, расположенный в паре километров к югу от АЭС, как планируется, станет одной из баз для проживания строителей станции. Недавно Островецкий район подписал с венгерским городом меморандум о намерениях о сотрудничестве в экономической и социальной сферах."Задумок хватает. Среди ближайших - футбольный турнир между городами. Кстати, сам выйду на поле в составе команды, - рассказывает Кароли Ромхани. - Есть планы сотрудничества в образовании, детских программах. Обязательно будем встречаться, делиться опытом в развитии городов с учетом похожих условий. Что дальше? Это только начало. Возможно, откроем торговый центр для продвижения белорусских товаров на территории Венгрии, и связь межу Островцом и Герьеном станет мостом между странами".Мэр венгерского города с увлечением рассказывает журналистам, как изменит Герьен, где сегодня проживает всего 1,3 тыс. жителей, возведение новой АЭС. Уже отведена территория под промышленный парк, будет построено жилье для строителей, которое в перспективе позволит привлечь в город молодежь. Именно в Герьене возведут и новый мост через Дунай, что также, по словам мэра, стимулирует развитие города. В том, что строительство станции принесет в регион положительные изменения, он не сомневается.Пример перед глазами: на стыке 1970-1980-х годов Пакш серьезно прирос. Сегодня жители условно делят его на старый город, преимущественно с одноэтажной застройкой, и новый - уютный жилой район с пятиэтажками.В районе АЭС "Пакш" сейчас проживают около 65 тыс. человек - это почти два десятка населенных пунктов. Главы администраций городков входят в Ассоциацию по контролю, информированию и развитию территориальных образований региона АЭС "Пакш"."Наша деятельность основана на открытой коммуникации, диалоге на любые темы. Издается тематическая газета, где публикуются материалы об АЭС, работе ассоциации, а также о событиях в окружающих населенных пунктах. Работает и портал ассоциации. Регулярно проводятся дни открытых дверей на станции. Кроме того, для информирования постоянно организуются встречи с жителями населенных пунктов. В каждом из них размещены экраны с основной информацией об уровне радиации и другими представляющими интерес данными", - отмечает заместитель председателя Ассоциации по контролю, информированию и развитию территориальных образований региона АЭС "Пакш" Иштван Ганч. Он рассказал, что ассоциация создала также комиссию по контролю, в которую входят представители общественных организаций и уважаемые в регионе люди."Взаимодействие тесное. Есть понимание, что все вопросы, в том числе и проблемные, можно решать лишь наладив диалог с общественностью, информируя жителей обо всем происходящем на станции из первых уст", - рассказывает директор по коммуникациям АЭС "Пакш" Антал Ковач.Он пояснил, что станция оказывает населенным пунктам не только информационную, но и материальную поддержку. На социальные цели, в том числе строительство необходимых для жителей объектов, ежегодно расходуется около 1,3 млн евро. А пару лет назад был создан Фонд по развитию и будущему, который поддерживает в общей сложности 47 населенных пунктов. Здесь аккумулированы весомые средства, и населенные пункты могут подавать заявки на поддержку проектов местного значения. В 2019 году на эти цели планируется направить около 10 млн евро.Немало делается и для того, чтобы на практике показать, что атомная энергетика с природой совместимы. Фотохудожник-эколог Балинт Винце одним из первых начал фотографировать живое окружение атомной станции. У него уже вышло несколько тематических альбомов с эмоциональными снимками животных, птиц, растений."Мы видим, что вокруг станции есть охранные зоны. Именно эти территории зачастую становятся местами, где сохраняется по-настоящему нетронутая природа", - рассказывает Балинт Винце. Немало снимков он сделал на бывших песчаных карьерах буквально в километре от действующей станции, где сегодня находится популярная в окрестностях рыбная ферма. За трофеями рыбаки приезжают издалека. Говорят, в будущем планируют провести чемпионат по рыбной ловле среди работников атомных станций разных стран."Жители окрестностей в целом поддерживают атомную энергетику. И ключевым фактором здесь назвал бы именно нашу открытость. Кстати, после выхода сериала "Чернобыль" возник серьезный резонанс. Пришлось пригласить все СМИ и показать, почему повторение ситуации невозможно. Даже критически настроенные журналисты смогли убедиться, что мы ничего не хотим скрывать, что на станции работают профессионалы с большой буквы, которым можно доверять. В первые дни вышло почти 200 публикаций. Все они были положительные", - делится Антал Ковач. Этот пример, по словам специалиста, еще раз подтвердил, что доверие строится на открытых отношениях.Антал Ковач поясняет, что на станции могут побывать не только журналисты. Правда, необходимо соблюсти ряд формальностей. Ежегодно информационный центр АЭС "Пакш" и сама станция принимают 30-35 тыс. посетителей. На базе информационного центра организованы образовательные программы для дошкольников, здесь для них проводят и тематические уроки по физике и химии. Посещение информационного центра и знакомство со станцией вызывают интерес и у людей среднего возраста, у пенсионеров.Провели по станции и белорусских журналистов, показав работу турбинного зала, блочно-щитового устройства одного из четырех блоков ВВЭР-440. Во время экскурсии начальник отдела безопасности АЭС "Пакш" Аттила Сюке делает акцент на безопасности станции и в плане принятых после модернизации технических решений, и в плане подготовки персонала. Некоторых, как, например, начальника блока реактора, готовят в течение 7-8 лет. Специалисты постоянно учатся, регулярно сдают экзамены и отрабатывают свои действия при тех или иных ситуациях. Ошибка при ответе может стоить работы. Кроме того, серьезные требования выдвигаются и к психологической устойчивости работников.Автор блога Atombiztos, инженер-энергетик Жолт Харфаш отметил, что развитие атомной энергетики - важный для Венгрии шаг на пути к энергетической независимости. Потребление энергии ежегодно растет, и часть ее приходится импортировать, что создает риски для национальной безопасности."И атомные станции, как источник дешевой и безопасной энергии - один из оптимальных вариантов. Причем по такому пути идут многие страны. В Европе сейчас строятся новые станции во Франции, Финляндии, Словакии, Великобритании. Кроме того, планируется строительство новых АЭС в Польше и Чехии. И белорусский проект стал хорошим примером решения этого вопроса", - отметил Жолт Харфаш. Он подчеркнул, что энергетическая политика - решение каждой страны, и никто извне не может его навязывать. Категории: технологии, в Беларуси Ключевые слова: АЭС "Пакш" — статья прочитана 208 раз Комментарии