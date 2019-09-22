В Санкт-Петербурге начинается международный театральный фестиваль «Балтийский дом» 🔊 Воспроизвести Фото: Wikimedia Commons / Peterburg23 / GNU Free Documentation License







С 23 сентября по 16 октября в Санкт-Петербурге пройдёт XXIX международный театральный фестиваль «Балтийский дом», приуроченный к Году театра в России и включенный в основную программу Международной театральной олимпиады, сообщают



Открывает основную программу спектакль «Фальстаф и принц Уэльский», который Марк Захаров поставил в 2018 году на сцене «Ленкома». В постановке заняты Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Сергей Степанченко и другие известные ленкомовцы.



Международная творческая команда театра «НоНо» (Марсель, Франция), объединившая артистов из России, Европы, а также Китая и Кореи, представит спектакль «Барокко» (режиссер Серж Нуайель). Результат творческих поисков создатели именуют «оперой», объясняя это тем, что опера - совокупность всех существующих проявлений искусства. С 23 сентября по 16 октября в Санкт-Петербурге пройдёт XXIX международный театральный фестиваль «Балтийский дом», приуроченный к Году театра в России и включенный в основную программу Международной театральной олимпиады, сообщают spbvedomosti.ru. Открывает основную программу спектакль «Фальстаф и принц Уэльский», который Марк Захаров поставил в 2018 году на сцене «Ленкома». В постановке заняты Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Сергей Степанченко и другие известные ленкомовцы.Международная творческая команда театра «НоНо» (Марсель, Франция), объединившая артистов из России, Европы, а также Китая и Кореи, представит спектакль «Барокко» (режиссер Серж Нуайель). Результат творческих поисков создатели именуют «оперой», объясняя это тем, что опера - совокупность всех существующих проявлений искусства.



Центр Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (Понтедера, Италия) для показа на фестивале выбрал знаковую постановку по произведениям Федора Достоевского «Из подполья: ответ Достоевскому».



В списке имен, которые хорошо знакомы завсегдатаям фестиваля, итальянский режиссер Пиппо Дельбоно. Каждое его появление в афише «Балтийского дома» - продолжение диалога, начатого в 2012 году спектаклем «После битвы». Затем были «Орхидеи». На этот раз итальянский режиссер и его труппа представят постановку «Радость».



Оскарас Коршуновас не нуждается в представлении. Его российский дебют состоялся на «Балтийском доме» в 1993 году с постановкой «Там быть тут» по произведениям Даниила Хармса. Этой осенью поклонники литовского режиссера увидят «Тартюфа» Мольера (Национальный драматический театр Литвы, Вильнюс).



Режиссёр Эймунтас Някрошюс. Фото: Дмитрий Матвеев программа «Някрошюс. Продолжение...», посвященная памяти классика современного театра. Театр «Мено Фортас», созданный великим режиссером, представит несколько спектаклей. «Инферно-Парадисо» - классическая история «Божественной комедии» о путешествии поэта Данте через ад, чистилище и рай в поисках любви стала кропотливым исследованием человеческой души. «Мастер голода» поставлен по новелле Франца Кафки «Голодарь». Из рассказа о судьбе маленького человека, зарабатывающего на жизнь голоданием, спектакль превратился в поэтический разговор о людях искусства и цене признания толпы.



Все премьеры режиссера в России неизменно проходили в рамках фестиваля «Балтийский дом». Этот год не стал исключением. Фестиваль представляет два спектакля, которые стали завершающими в творчестве Някрошюса и будут показаны в нашей стране впервые. Клайпедский драматический театр (Литва) привезет на фестиваль спектакль «Сукины дети». «Венчание» польского Национального театра (Варшава) по произведению классика авангарда Витольда Гомбровича - драма о столкновении личности с окружающим миром. Ежи Радзивилович, известный по роли в оскароносном фильме Анджея Вайды «Человек из железа», играет в этом спектакле. В программу, посвященную Някрошюсу, вошли также спектакли его учеников - выпускников Литовской академии музыки и театра.



Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 176 (6529) от 20.09.2019 под заголовком «Някрошюс. Продолжение...». Впервые не только на фестивале, но и в России китайский режиссер Мэн Цзинхуэй представит спектакль «Чайная» (Студия Мэн Цзинхуэя, Пекин, Китай). В основе - пьеса классика китайской литературы Лао Шэ (в этом году исполняется 120 лет со дня рождения писателя). Спектакль с успехом прошел на Авиньонском фестивале в этом году.Центр Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (Понтедера, Италия) для показа на фестивале выбрал знаковую постановку по произведениям Федора Достоевского «Из подполья: ответ Достоевскому».В списке имен, которые хорошо знакомы завсегдатаям фестиваля, итальянский режиссер Пиппо Дельбоно. Каждое его появление в афише «Балтийского дома» - продолжение диалога, начатого в 2012 году спектаклем «После битвы». Затем были «Орхидеи». На этот раз итальянский режиссер и его труппа представят постановку «Радость».не нуждается в представлении. Его российский дебют состоялся на «Балтийском доме» в 1993 году с постановкой «Там быть тут» по произведениям Даниила Хармса. Этой осенью поклонники литовского режиссера увидят «Тартюфа» Мольера (Национальный драматический театр Литвы, Вильнюс).Отдельная глава фестиваля -, посвященная памяти классика современного театра. Театр «Мено Фортас», созданный великим режиссером, представит несколько спектаклей. «Инферно-Парадисо» - классическая история «Божественной комедии» о путешествии поэта Данте через ад, чистилище и рай в поисках любви стала кропотливым исследованием человеческой души. «Мастер голода» поставлен по новелле Франца Кафки «Голодарь». Из рассказа о судьбе маленького человека, зарабатывающего на жизнь голоданием, спектакль превратился в поэтический разговор о людях искусства и цене признания толпы.Все премьеры режиссера в России неизменно проходили в рамках фестиваля «Балтийский дом». Этот год не стал исключением. Фестиваль представляет два спектакля, которые стали завершающими в творчестве Някрошюса и будут показаны в нашей стране впервые. Клайпедский драматический театр (Литва) привезет на фестиваль спектакль «Сукины дети». «Венчание» польского Национального театра (Варшава) по произведению классика авангарда Витольда Гомбровича - драма о столкновении личности с окружающим миром. Ежи Радзивилович, известный по роли в оскароносном фильме Анджея Вайды «Человек из железа», играет в этом спектакле. В программу, посвященную Някрошюсу, вошли также спектакли его учеников - выпускников Литовской академии музыки и театра. Категории: культура Ключевые слова: #театр #фестиваль #Балтийский дом География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 87 раз Комментарии